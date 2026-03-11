  1. Privatkunden
Ehevertrag und Schweizer Produkt Das ist in den Oscar-Goodie-Bags alles drin 

Carlotta Henggeler

11.3.2026

Die Oscars finden zum 98. Mal statt.
Die Oscars finden zum 98. Mal statt.
Danny Moloshok/Invision/AP/dpa (Archivbild)

Auch wer bei den Oscars leer ausgeht, geht nicht mit leeren Händen nach Hause. Die Nominierten erhalten ein luxuriöses Goodie-Bag mit exklusiven Geschenken – von Luxusreisen bis zu Beauty-Produkten. Ein Überblick vom teuersten bis zum skurrilsten Gschänkli.

Carlotta Henggeler

11.03.2026, 20:22

11.03.2026, 20:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Oscar-Nominierten erhalten luxuriöse Goodie-Bags mit teuren Geschenken wie Luxusreisen und exklusiven Beauty- und Wellnessangeboten.
  • Zu den auffälligsten Inhalten gehören unter anderem ein Gutschein für eine Fettabsaugung, ein Hautpflegeset einer Schweizer Marke und rechtliche Beratung – inklusive vorgefertigtem Ehevertrag.
Mehr anzeigen

Luxusreisen von Costa Rica bis Lappland

Auch Reisefüdli kommen auf ihre Kosten. In den Goodie-Bags stecken dieses Jahr mehrere Gutscheine für exklusive Luxusferien. Dazu gehören unter anderem Aufenthalte in Costa Rica, wo die Stars in einem luxuriösen Wellness-Resort entspannen können.

Wer es lieber winterlich mag, darf sich auf eine Reise nach Lappland freuen – inklusive spektakulärer Natur, Nordlichtern und exklusiver Unterkunft. Solche Trips gehören seit Jahren zu den wertvollsten Geschenken im Oscar-Goodie-Bag und sollen den Nominierten nach der Preisverleihung eine Auszeit vom Hollywood-Trubel ermöglichen.

Beauty- und Spa-Luxus – mit Schweizer Produkt

Für Hollywoods-Stars gehören Beauty-Angebote fast schon zum Pflichtprogramm. Deshalb enthält das Goodie-Bag auch hochpreisige Hautpflegeprodukte, Spa-Behandlungen und Anti-Aging-Angebote. Darunter sind luxuriöse Gesichtspflegen und exklusive Wellnesspakete.

Die Schweiz ist auch vertreten: Das Beauty-Unternehmen Instytutum sponsert ein dreiteiliges Hautpflegeset.

Oscar-Verleihung. So oft sind diese Stars leer ausgegangen

Oscar-VerleihungSo oft sind diese Stars leer ausgegangen

Schönheits-Operation inklusive

Besonders viel Aufmerksamkeit sorgt jedes Jahr ein eher ungewöhnliches Give-Away. 2026 gehört dazu auch ein Voucher für eine Fettabsaugung bei einer renommierten Schönheitsklinik in den USA. Der Eingriff ist mehrere tausend Dollar wert.

Trauernde Tier-Besitzer

Neben Luxus gibt es auch emotionale Angebote. Ein Anbieter stellt Beratungsleistungen für Menschen bereit, die ihr Haustier verloren haben. Der Service soll helfen, mit der Trauer umzugehen.

Rechtliche Beratung für Promis

Ein weiteres ungewöhnliches Geschenk im Goodie-Bag ist die rechtliche Beratung rund um Eheverträge. Besonders speziell: Ein vorgefertigter Ehevertrag vom Promi-Anwalt James Sexton, der in Hollywood bereits zahlreiche Stars beraten hat.

Ebenfalls Teil des Pakets ist ein luxuriöser Duschkopf eines deutschen Sanitärkonzerns. Für Genuss sorgen zudem kulinarische Extras wie eine in Schokolade getauchte Brezel mit essbaren Goldkristallen. Und auch Cannabisprodukte sind enthalten – allerdings nicht zum Verzehr gedacht.

Von schwarzem WC-Papier bis zur DNA-Analyse

Die Oscar-Goodie-Bags sorgen jedes Jahr für Schlagzeilen – nicht nur wegen ihres enormen Werts, sondern auch wegen mancher kuriosen Inhalte. In der Vergangenheit landeten immer wieder ungewöhnliche Geschenke in den Taschen der Nominierten. So erhielten die Stars 2017 schwarzes Luxus-Toilettenpapier, das als extravagantes Design-Accessoire fürs Badezimmer gedacht war. 2019 befand sich in den Goodie-Bags unter anderem ein DNA-Test zur Ahnenforschung, mit dem die Nominierten ihre genetische Herkunft und ihren Stammbaum analysieren lassen konnten.

Und 2020 sorgten hochwertige Cannabis-Vaporizer für Aufsehen – inklusive Gutscheinen für entsprechende Produkte, die allerdings nur in US-Bundesstaaten mit legalem Cannabis genutzt werden konnten.

