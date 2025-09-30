Bad Bunny ist nicht nur für seine Musik bekannt, sondern auch für seinen Stil. Hier 2022 an der Met-Gala. Bild: Keystone

Er ist einer der derzeit erfolgreichsten Musiker – und bald auch der erste Superbowl-Headliner, der nur Spanisch singt. Bad Bunny ist ein Popstar, der Grenzen sprengt. Das musst du über ihn wissen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bad Bunny wird im Februar 2026 bei der Halftime-Show des Superbowls auftreten.

Der puerto-ricanische Musiker bricht regelmässig Rekorde, darunter als erster lateinamerikanischer Coachella-Headliner und mit Milliarden-Streams auf Spotify.

Wegen politischer Spannungen mit der US-Einwanderungsbehörde vermeidet er Konzerte in den USA, was besonders konservative Trump-Anhänger kritisieren. Mehr anzeigen

Die Halftime-Show des Superbowls zu spielen, das können nur die grössten Popstars der Welt. Und aktuell ist der grösste von ihnen Bad Bunny. Der 31-jährige Musiker, der Reggaetón, Trap und Pop mischt, steht im Februar 2026 bei einem der grössten Fernsehereignisse der Welt auf der Bühne.

Doch Bad Bunny unterscheidet sich insofern von seinen Vorgänger*innen, weil es die erste Halftime-Show werden wird, in der nicht hauptsächlich auf Englisch gesungen wird. Er singt und rappt nämlich ausschliesslich auf Spanisch.

Und so wird sich seine Halftime-Show einreihen in eine Serie an Rekorden, die Bad Bunny aufstellt. 2023 war er der erste lateinamerikanische Headliner auf dem Coachella-Festival. Drei Jahre in Folge war er der meistgestreamte Künstler bei Spotify, bevor ihn Taylor Swift 2021 vom Thron stiess.

Bad Bunnys Album «Un Verano Sin Ti» wurde 2022 als erstes spanischsprachiges Album überhaupt für einen Grammy in der Kategorie Album des Jahres nominiert. Sein aktuellstes Album «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» überschritt erst letzten Sonntag als erstes Album des Jahres 2025 die Marke von sieben Milliarden Streams auf Spotify.

Seinen Künstlernamen verdankt er einem Kindheitsfoto

Geboren wurde Benito Antonio Martínez Ocasio, wie er bürgerlich heisst, in Puerto Rico, einem Aussengebiet der USA. Seine Mutter war Englischlehrerin, sein Vater Lastwagenfahrer. Während des Colleges lud er erste Songs auf SoundCloud hoch.

Seinen Künstlernamen verdankt er einem Kindheitsfoto. «Ich glaube, ich war damals sechs Jahre alt. Ich war so wütend. Es war Ostern in der Schule und der Lehrer wählte mich aus, mich zu verkleiden», erzählte er dem Portal «E-News».

2016 nahm ihn ein Label unter Vertrag. Bald darauf folgten Kollaborationen mit Cardi B, Drake oder J Balvin. Sein Erfolg war damit besiegelt.

Im Sommer 2025 spielte Bad Bunny in Puerto Rico ein Konzert nach dem anderen. Insgesamt 30 waren es. Er wollte damit die Wirtschaft auf der Insel ankurbeln und die Kultur von Puerto Rico feiern.

Keine Konzerte in den USA

Im November geht Bad Bunny auf Welttournee, hat Auftritte unter anderem in Europa, Südamerika und Australien. Über 2,6 Millionen Tickets verkaufte innerhalb von nur einer Woche dafür. Doch die USA lässt er aus – aus Angst, dass die Konzerte im Visier der Einwanderungsbehörde ICE stehen könnten.

Dem Magazin «i-D» erzählte er: «Es gab das Problem, dass die verdammte ICE vor meinem Konzert stehen könnte. Das war etwas, worüber wir gesprochen haben und das uns sehr beunruhigt hat.» Seine Fans möchte er davon schützen.

Neben der Musik tritt Bad Bunny auch als Schauspieler auf. Unter anderem in «The Fast and The Furious 9», «Bullet Train» oder «Happy Gilmore 2» war er zu sehen. Sein Kindheitstraum war aber immer, zu wresteln. 2021 hatte er seinen ersten Match, für den er drei Monate trainierte.

Aus dem Wrestling nehme er aber auch Dinge für seine Musikkarriere mit. «Im Wrestling lieben es die Fans, überrascht zu werden. Ich möchte mit meiner Musik dieselbe Emotion erzeugen», erzählte Bad Bunny 2021 «allure».

Farbige Kleidung, Röcke und lackierte Fingernägel

Bekannt ist Bad Bunny auch für seinen Stil, der immer wieder Geschlechternormen herausfordert. Im Interview mit «allure» erzählte er: «Mit meiner Mutter einkaufen zu gehen, war eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, weil ich mich in der Damenabteilung verlieren konnte, die Kombinationen, die Farben, die Schnitte, die Designs bewundern konnte.»

Und so trägt Bad Bunny farbige Kleidung und Röcke und lackiert sich die Fingernägel. In einem seiner Musikvideos performt er komplett in Drag.

Bad Bunnys Auftritt an Superbowl dürfte damit nicht nur musikalisch, sondern auch symbolisch ein Ereignis werden. Und wenig überraschend stören Trump-Unterstützer bereits über seinen Auftritt. «Massiver Trump-Hasser. Anti-ICE-Aktivist. Keine Songs auf Englisch, schrieb der rechte YouTuber Benny Johnson auf X, «Die NFL zerstört sich Jahr für Jahr selbst».

Doch Bad Bunnys Erfolg spricht für sich. Er ist derzeit der grösste Popstar der Welt – und die Halftime-Show gehört nun mal genau den Grössten. Ob es Trump-Unterstützern passt oder nicht.

Mehr Videos aus dem Ressort