04.08.2025

ESC-Star Lucio Corsi hat mit seinem Hit «Volevo essere un duro» die Charts erobert. Am Weekend beehrte der toskanische Cantautore Locarno mit einem Konzert. blue News war dabei und hat ihn zum Interview getroffen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der toskanische Sänger Lucio Corsi begeisterte am ESC die Zuschauer*innen mit seinem Hitsong «Volevo essere un duro» und landete damit auf Platz 5.

Im Rahmen des Rotonda Festivals in Locarno trat der 31-Jährige auf. blue News Redaktor Paolo Beretta hat den ESC-Sänger kurz vor seinem fulminanten Auftritt zum Interview getroffen.

Lucio Corsi ist spätestens seit seinem grandiosen Auftritt am Eurovision Song Contest in Basel 2025 auch nicht-italophilen Musikliebhabern ein Begriff.

Der Cantautore aus der Toskana mit dem glamrockigen Eigenlook hat sich seitdem eine grosse Fanbase geschaffen. So ist bei seinem Konzert am 2. August in der Rotonda in Locarno die Location pumpevoll.

Das Konzert des 31-Jährigen begeistert die Crowd – darunter blue News Redaktor Paolo Beretta: «Das ist die Universalmagie der Musik, die kein Alter kennt», schwärmt er.

Es ist die mitreissende Energie der Worte und Noten eines modernen Minnesängers. Es ist die Magie von Lucio Corsi, die an diesem Abend Locarno verzaubert.

