Popstar Patricia Kelly musste mehrere Schicksalsschläge verkraften. Das alles hat sie gestärkt. Bei «Lässer» stellt sie ihr neustes Projekt vor: ein Kochbuch. Es ist eine Hommage an ihr Leben und an ihre berühmte Musikerfamilie.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Patricia Kelly blickt bei «Lässer» auf ein bewegtes Leben zurück. Darunter der frühe Tod ihrer Mutter und mehrere Erkrankungen.

In der Sendung erzählt sie, was ihr Kraft spendete und wie sie weitergemacht hat.

Ihr neues Kochbuch ist eine Hommage an ihre Familie. Das biografische Kochbuch ist mehr als eine Rezeptsammlung – es ist eine liebevoll erzählte Reise durch sechs Länder. Mehr anzeigen

Das Leben von Popstar Patricia Kelly (55) ist spannender als viele Abenteuerbücher – eine Achterbahn mit Höhen und Tiefen.

1982 erleidet die berühmte Musikerfamilie ihren ersten schweren Schicksalsschlag: Mutter Barbara Ann stirbt mit nur 36 Jahren an Brustkrebs. Baby Angelo ist erst acht Monate alt, Patricia – die zweitälteste – gerade 13. «Es war eine sehr schwierige Zeit. Mein Vater fiel in eine grosse Depression, er hat sie sehr geliebt», erinnert sich Patricia Kelly im Gespräch bei «Lässer».

Nach dem Tod der Mutter mussten alle Kinder mit anpacken – Patricia übernahm das Kochen, die Rezepte brachte Vater Dan ihr bei. Daraus entstand ein sehr persönliches Kochbuch mit dem Titel «Patricia Kelly’s Family-Kochbuch». Der Bestseller ist eine Hommage an ihre Liebsten und an ihr bewegtes Leben.

Patricia Kelly; Ihre grössten Hits Patricia Kelly – ihre Hits. 01.10.2025

Kelly erlebt mehrere Tiefpunkte

Die irisch-amerikanische Sängerin wird von weiteren Schicksalsschlägen getroffen: Mit 23 Jahren erkrankt sie an einer Rückenmarksentzündung – vermutlich ausgelöst durch einen Zeckenbiss. Die linke Körperhälfte ist gelähmt, sie leidet jahrelang unter starken Schmerzen.

Doch Patricia Kelly lässt sich nicht unterkriegen. Ihr Glaube gibt ihr Halt. Kelly: «Ich glaube, es hat alles einen Grund im Leben. Auf dem Höhepunkt unseres Erfolgs, Mitte der 90er-Jahre, musste ich mich mit mir selbst beschäftigen».

Ihr Tipp? Die Notsituation anzunehmen. «Es kann eine Weile dauern, aber das Wichtigste ist, das anzunehmen. Wenn wir uns dagegen wehren, können wir nicht gut damit umgehen», sagt Kelly. Es sei auch eine Sache der eigenen Einstellung, und die könne man beeinflussen. Sie fängt an, auf ihre Gesundheit zu achten, mit Fasten und Ernährungssupplements.

Patricia Kelly: «Sechs Wochen nach der Brustamputation stand ich wieder auf der Bühne»

Patricia Kelly: «Mental ist es wichtig zu sagen: Ja, ich bin eingeschränkt, aber ich lasse mich nicht unterkriegen!» Die Popsängerin über ihre Strategie, um mit Schicksalsschlägen umzugehen. 01.10.2025

2009 erkrankt die zweifache Mutter selbst an Krebs. Die eine Brust muss entfernt werden. Patricia Kelly lässt sich nicht unterkriegen: «Sechs Wochen nach der Brustamputation bin ich wieder auf der Bühne gestanden. Das wusste niemand.» Sie habe ihren Arm nicht richtig hochheben können. Aber aufstehen und weitermachen war wichtig für sie: «Mental ist es wichtig zu sagen: Ja, ich bin eingeschränkt, aber ich lasse mich nicht unterkriegen!»

In «Lässer» teilt Patricia Kelly weitere Erinnerungen an ihre berühmte Familie – zudem verrät sie, was sie sich für die Zukunft wünscht.

«Patricia Kelly's Family-Kochbuch» (Becker Joest Volk Verlag) ist im Handel erhältlich.

