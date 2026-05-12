Wien ist ready für den 70. Eurovision Song Contest. KEYSTONE

Heute Abend geht's los: Das erste Halbfinale startet in Wien. Alle wichtigen Infos zu Shows, Tickets und den angesagtesten Hotspots im Überblick.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der 70. Eurovision Song Contest (ESC) findet 2026 in Wien statt, weil 2025 in Basel der österreichische Opernsänger Johannes Pietsch alias JJ mit «Wasted Love» gewonnen hat.

Die beiden Halbfinals finden am 12. und 14. Mai statt, das Finale am 16. Mai 2026 in der Wiener Stadthalle. Für die Schweiz tritt Veronica Fusaro am 14. Mai um 21 Uhr im zweiten Halbfinale mit der Startnummer 7 an.

Während der ESC-Woche wird der Wiener Rathausplatz – wie schon 2015 – zur spektakulären Public-Viewing-Zone; dazu sorgen zahlreiche Side-Events und Partys für Stimmung. Mehr anzeigen

Die wichtigsten Termine im Überblick

Das Finale findet am Samstag, 16. Mai, statt. Die Semi-Finals werden in derselben Woche am Dienstag und Donnerstag, 12. und 14. Mai, ausgetragen.

Der offizielle Startschuss war am Sonntag, 10. Mai: Dann zeigten sich alle Acts auf dem türkisfarbenen Teppich, der beim Wiener Rathaus ausgerollt wurde.

Eurovision 2026 – Deine Noten Bewerte alle 35 Songs mit einer Schweizer Schulnote. Tipp: Refrain abspielen, dann benoten. Video wird geladen … ▶ Refrain abspielen Meine Note 4 genügend 1 – schlecht 4 – genügend 6 – super Bewerten & weiter → ✓ Alle Songs bewertet! Deine 35 Noten wurden gespeichert. Fortschritt 0 von 35 bewertet

Wie viele Shows gibt es?

Insgesamt finden neun ESC-Shows mit Publikum statt. Zu jeder der drei TV-Shows (die beiden Semi-Finals und das Finale) gibt es neben der Live-Show eine Evening-Preview-Show am Vorabend – also einen kompletten Showdurchlauf, bei dem die internationalen Jurys ihre Stimmen abgeben.

Zudem gibt es jeweils eine Afternoon-Preview-Show am Nachmittag der Live-Show – das ist ein kompletter Showdurchlauf, eine Art Generalprobe für die Acts. An den neun Shows können rund 100'000 Zuschauer*innen teilnehmen.

Gibt es noch Tickets?

Tickets sind noch erhältlich: Über Oeticket kannst du diese regulär buchen, über fanSALE auch kurzfristig, das heisst bis 5 Stunden vor Showbeginn zum Originalpreis. Wichtig dabei: Benutze nur die offiziellen Plattformen. Die Informationen dazu findest du hier.

Wie viele Länder sind 2026 dabei?

Insgesamt nehmen in diesem Jahr 35 Länder teil. Österreich als Gastgeberland sowie die «Big Four» Deutschland, Frankreich, Italien und das Vereinigte Königreich sind automatisch für das Finale qualifiziert.

Irland, Island, die Niederlande, Slowenien und Spanien haben ihre Teilnahme am ESC 2026 abgesagt. Hintergrund ist ein Boykott aus Protest gegen die Teilnahme Israels.

Die übrigen 30 Länder müssen sich in den beiden Halbfinals für einen der 20 Finalplätze qualifizieren. Einen Überblick dazu findest du in unserem Voting-Tool. Hier kannst du in alle Songs reinhören und diese gleich bewerten.

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Womit ist die Schweiz am Start?

Die Thunerin Veronica Fusaro geht mit der Rockballade «Alice» ins Rennen. Wer ihr die Daumen drücken will: Am Donnerstag, 14. Mai, ab 21 Uhr, startet das zweite Halbfinale. Fusaro hat die Startnummer 7.

Wo finden die Live-Shows statt?

Die ESC-Halbfinals (12. und 14. Mai 2026) und das Finale (16. Mai 2026) finden in der Wiener Stadthalle statt – Österreichs grösster Eventlocation, die bereits 2015 Austragungsort war und zu den Top 10 Arenen Europas zählt mit bis zu 16'000 Besucherplätzen. Hier gibts es alle Informationen zur Stadthalle.

Ich bin in Wien. Wo gibt es die besten ESC-Spots?

Die Public-Viewing-Locations sind über die ganze Stadt verteilt. Egal ob Outdoor beim Eurovision Village am Wiener Rathausplatz oder in der Strandbar Hermann, auf der Theaterbühne der Wiener Volksoper, oder in der rustikalen Ottakringer Brauerei – es gibt viel zu entdecken für ESC-Fans.

Das Eurovision Village am Wiener Rathausplatz bietet vom 10. bis 17. Mai täglich (14–24 Uhr) kostenlose Live-Acts, Shows und Public Viewing der ESC-Halbfinals und des Finals.

Highlights sind unter anderem 1990er-Ikone Haddaway («What Is Love»), Popband Alcazar («Crying at the Discoteque») sowie ESC-Acts wie Erika Vikman (Finnland, ESC 2025), ESC-Sieger Lordi und Tommy Cash (Estland, ESC 2025). Die Agenda zu den Events in Wien.

Wie komme ich zu den Locations?

Anreise in die Wiener Innenstadt: Vom Hauptbahnhof mit der U1 in wenigen Minuten zum Stephansplatz, vom Westbahnhof mit der U3 oder von Meidling per S-Bahn. Vom Flughafen führen City Airport Trains, Railjet, S-Bahn, Bus oder Taxi ins Zentrum. Auch Bus-Terminals sind gut angebunden. Mit dem Auto ist Wien erreichbar, jedoch mit Maut und Parkgebühren. Mehr dazu kannst du hier nachlesen.

Beachte die Sicherheitshinweise

Du willst einen Rucksack oder ein Täschli am ESC mitnehmen? Bedenke, dass auch dieses Jahr wieder strengere Sicherheitsvorkehrungen herrschen, informiere dich vorab über die neuesten Hinweise. Über Wien Tourismus findest du alle Informationen.

Wo und was essen in Wien?

Wien ist ein Mekka für Gourmets. Ein Besuch ohne Schnitzelgenuss? Das wäre schade, zumal die Stadt auch gute Alternativen für Vegetarier bietet. Hier geht's zum Schnitzel-Guide – en Guetä!

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