Jürgen Drews spricht offen wie nie über unheilbare Krankheit

Schlagerstar Jürgen Drews spricht offen wie nie über seine unheilbare Krankheit

Schlagersänger, der heute seinen 80. Geburtstag feiern kann, so offen wie nie über die unheilbare Nervenkrankheit. Jürgen Drews leidet an Polyneuropathie. In einem TV-Interview spricht der deutsche Schlagersänger, der heute seinen 80. Geburtstag feie

02.04.2025