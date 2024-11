Mit Songs wie «To Love Somebody» schrieben die Brüder Barry, Robin und Maurice Gibb unter dem Namen Bee Gees Musikgeschichte. Der jetzt verstorbene Schlagzeuger Colin Petersen war prägend für eine wegweisende Phase der australischen Band. Bild: Getty Images

Colin Petersen war in den 50ern Kinderstar beim Film und in den 60er-Jahren prägend für eine wegweisende Phase der australischen Band Bee Gees. Jetzt starb der Schlagzeuger im Alter von 78 Jahren.

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit Songs wie «To Love Somebody» schrieben die Bee Gees Musikgeschichte.

Die Brüder Gibb wurden weltweit bekannt. Nun ist einer ihrer frühen musikalischen Wegbegleiter gestorben.

Colin Petersen war prägend für eine wegweisende Phase der Bee Gees. Jetzt starb der Schlagzeuger im Alter von 78 Jahren. Mehr anzeigen

Die Musikwelt trauert um einen Pionier der Swinging Sixties: Colin Petersen, der zwei Jahre lang Schlagzeuger der legendären Bee Gees war, ist im Alter von 78 Jahren gestorben.

Das meldet die Tribute-Band The Best of Bee Gees auf ihrer Facebook-Seite. Petersen war in der Gruppe zuletzt als Drummer aktiv.

«Schweren Herzens geben wir den Tod unseres lieben Freundes Colin ‹Smiley› Petersen bekannt», heisst es in dem Statement.

Und weiter: «Er hat unser Leben bereichert und unsere Gruppe mit Liebe, Fürsorge und Respekt begleitet. Wir wissen nicht, wie wir ohne sein strahlendes Lächeln und seine tiefe Freundschaft weitermachen können. Wir lieben dich, Colin. Ruhe in Frieden.»

Die Gibbs machten ohne den Schlagzeuger weiter

Colin Petersen, geboren in Kingaroy im australischen Queensland, wurde mit neun Jahren Kinderstar im Spielfilm «Smiley» (1956), dem er auch seinen Spitznamen verdankte. Nach zwei weiteren Filmrollen in den 50er-Jahren kam er im Folgejahrzehnt zur Musik.

Als Session-Drummer machte Peterson die Bekanntschaft der Bee Gees, deren festes Mitglied er ab 1967 wurde. Der Schlagzeuger prägte eine kurze, aber wegweisende Phase der jungen Beat-Band mit dem braven Image. Es entstanden Hits wie die düstere Ballade «New York Mining Disaster 1941» und das später oft gecoverte «To Love Somebody».

1969 lösten sich die Bee Gees nach einem Streit der Brüder Barry, Robin und Maurice Gibb auf. Damit war auch Colin Petersens gemeinsamer Weg mit der Band am Ende.

Mitte 1970 legten die Brüder ihren Streit bei und machten ohne Petersen sowie Gitarrist Vince Meloney weiter. Die Neu-Gründung erwies sich als weise Entscheidung: Denn in den 70ern wurde die Band kommerziell erfolgreicher als je zuvor. Höhepunkt war der Soundtrack «Saturday Night Fever» (1977) auf dem Gipfel der Disco-Welle.

Von den Gründungsmitgliedern der Bee Gees lebt inzwischen nur noch Barry Gibb (78). Maurice Gibb starb 2003, Robin Gibb im Jahr 2012.

