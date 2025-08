«Die Musik ist so wichtig für mich, dass es immer wieder passiert, dass ich deswegen vergesse zu essen und zu trinken»: Tobias Jundt aka Bonaparte singt in der Underdog-Komödie «#Schwarze Schafe» ein Duett mit Schauspielerin Jella Haase. Bild: Max Duwe/Port au Prince Film & Kultur Produktion GmbH

Musiker Tobias Jundt aka Bonaparte wanderte vor 20 Jahren nach Berlin aus. Ein Gespräch über Heimweh, den Soundtrack zur Underdog-Kinokomödie «#Schwarze Schafe» und sein Duett mit Schauspielerin Jella Haase.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Balkon-Imker, dessen Bienen auf Speed sind, und eine Genderpuppen-Erfinderin, die sich mit falscher Pistole und neuer Freundin geheime Wünsche erfüllen will: «#Schwarze Schafe» läuft aktuell in den Schweizer Kinos.

Der Film von Oliver Rihs ist eine Underdog-Komödie. Den kompletten Soundtrack dazu schrieb Tobias Jundt aka Bonaparte.

Der Zürcher Rihs und der Berner Jundt wanderten schon vor vielen Jahren nach Berlin aus.

«Die Schweiz ist und bleibt meine Heimat und Berlin ist mein Exil», so Jundt im Interview mit blue News.

Und weiter: «Die Schweiz ist für mich das Bilderbuch eines wunderschönen und perfekten Lebens.» Mehr anzeigen

Tobias Jundt aka Bonaparte, magst du es, wenn das Thermometer über 30 Grad steigt?

Hast du gerade Berndeutsch gesprochen?

Nein, ich bin Thurgauer.

Zurück zu deiner Frage: Es kommt darauf an, wo ich mich während eines Hitzetages aufhalte. Im Musikstudio mag ich es überhaupt nicht, wenn es heiss ist. In der Natur draussen stört es mich hingegen nicht.

Im Kinofilm «#Schwarze Schafe» von Oliver Rihs ist die Hitze auch Thema.

Im Film habe ich einen kurzen Cameo-Auftritt – während wir diese Szene drehten, wurde ich mit Wasser bespritzt …

Ich nehme an, das Wetter spielte an dem Tag nicht mit und ihr musstet deshalb so tun, als wäre es brutal heiss.

Stimmt (lacht schallend). Für die Produktion des Soundtracks zum Film war die Hitze aber nicht so wichtig …

… sondern?

Ich bin vor 20 Jahren von Bern nach Berlin ausgewandert. Das heisst, als der erste Teil von «Schwarzes Schafe» in die Kinos kam, entstand auch mein Musikprojekt Bonaparte. Berlin und die Geschichten, die ich in der Stadt erlebt habe, die Menschen, die ich in dieser Zeit kennengelernt habe, waren mir beim Komponieren und Produzieren die wichtigste Inspiration. Meine Inspiration kam also von dort, wo «#Schwarze Schafe» gedreht worden ist – im wilden, absurden, harten, zärtlichen, kaputten und auf seine Art irgendwie perfekten Berliner Alltag.

Musiker Tobias Jundt aka Bonaparte und Schauspielerin Jella Haase singen auf dem Soundtrack zu «#Schwarze Schafe» das Duett «Träumchen». Bild: IMAGO/Eventpress

Du hast den kompletten Soundtrack komponiert und eingespielt – auf dem Album zum Film sind sage und schreibe 61 Songs zu finden. War von vornherein klar, dass es so viele Stücke sein müssen – oder hat dich deine weit herum bekannte Produktivität übermannt und du hast es einfach tschädere lassen?

Es stimmt, ich habe es tschädere lassen … gell, tschädere sagt man in der Ostschweiz.

Stimmt.

Ich habe es tschädere lassen, und so hat am Ende jede Figur, die im Film vorkommt, sozusagen ihren eigenen Soundtrack bekommen. Deshalb gibt es im ganzen Film auch kaum eine Stelle, an der sich ein Musikstück wiederholt.

Das klingt nach viel Arbeit.

Es war ein wilder Ritt … immer weiter, weiter und weiter … und weisst du was: In Wahrheit sind es sogar mehr als 200 Cues, also Szenen mit Musikeinsätzen. Für den Soundtrack-Release habe ich 61 Stücke ausgewählt, die den Kosmos des Filmes in hörbarer Form rüberbringen sollen.

Die 61 Cues auf dem «#SchwarzeSchafe»-Soundtrack sind zwischen 22 Sekunden und 2 Minuten 31 Sekunden lang. Wie viele Monate oder Jahre dauerte die Produktion des kompletten Soundtracks?

Zwei Jahre … vielleicht auch drei … irgendwann zählte ich die Tage nicht mehr und habe einfach immer weiter gemacht. Aber so funktioniert eine Filmproduktion: Plötzlich wird der Schnitt doch nochmals verändert und dann muss meist auch der Soundtrack angepasst werden.

Waren bei allen Songs zuerst die Bilder da, bevor die Musik kam – oder hast du mit deiner Musik den Film auch in seiner Entstehung beeinflusst?

Oft bekommst du den fertig geschnittenen Film und produzierst den Soundtrack dazu. Hin und wieder entsteht die Filmmusik aber bereits nach dem Lesen des Drehbuchs, also vor der Entstehung des Filmes. Bei der Produktion «#SchwarzeSchafe» war es ein Mischmasch aus allem – manche Songs entstanden vor den Dreharbeiten, andere währenddessen und einige erst danach.

In einem Video auf Instagram ist zu sehen, wie ihr den Titel «Homenatge» einspielt.

Es ist Stück Nummer 48 auf dem Soundtrack-Release. Cédric Monnier sitzt im Video an einem Steinway-Flügel und spielt, während er gleichzeitig die Bilder der entsprechenden Filmszene anschaut – und genau das ist das Besondere an dieser Aufnahme.

Mein «#SchwarzeSchafe»-Lieblingssong ist dein Duett «Träumchen» mit Jella Haase. Brauchte es viel Überzeugungskraft, dass die Schauspielerin mit dir ins Musikstudio ging?

Nachdem ich den Song komponiert und allein eingesungen hatte, spürte ich irgendwann, dass «Träumchen» ein wunderbares Duett sein könnte. Ich schickte Jella eine Whatsapp-Nachricht und fragte sie, ob sie Lust habe, mit mir den Song aufnehmen.

Was antwortete Sie?

Wunderschön.

Und weiter?

Komm, das machen wir. Und weil ganz viele Menschen ähnlich wie du auf unser Lied «Träumchen» reagiert haben, entschieden Oliver, Jella und ich irgendwann, dass wir zusätzlich noch ein Musikvideo drehen. Und dann haben wir es einfach tschädere lassen … (lacht schallend).

Wie wichtig ist die Musik in deinem Leben?

Die Musik ist so wichtig für mich, dass es immer wieder passiert, dass ich deswegen vergesse zu essen und zu trinken.

Du bist in Bern aufgewachsen, lebst jedoch seit vielen Jahren in Berlin. Brauchst du die Grossstadt, um kreativ sein zu können?

Mit Berlin verbindet mich eine Hassliebe. Ich habe der Stadt viel zu verdanken, aber gleichzeitig bin ich gerne in der Natur und liebe die Berge. Und weisst du was: Wenn Menschen behaupten, sie müssten an einen Ort auswandern, weil sie dort mehr Inspiration finden, stimmt das oft nicht.

Wieso nicht?

Jeder Mensch hat seine individuelle Interpretation von Inspiration und die finden wir in den allermeisten Fällen in uns selber.

Was ist also der wahre Grund, weshalb du vor 20 Jahren nach Berlin ausgewandert bist?

Vielleicht hat es mit dem Wohlstand in der Schweiz zu tun. Nach dem streben viele von uns, er kann aber gleichzeitig auch lähmend wirken. Anders gesagt: Die Schweiz ist für mich das Bilderbuch eines wunderschönen und perfekten Lebens. Es ist deshalb auch ein riesengrosses Privileg, in der Schweiz geboren zu sein und dort leben zu dürfen.

Für meine Arbeit als Künstler ist es auch wichtig, dass ich Reibung spüre und Widerstand. Ich glaube, wenn ich heute noch in Bern oder sonst wo in der Schweiz leben würde, würde ich total elegisch-epische Musik machen. Dagegen gibt es überhaupt nichts zu sagen, aber diese Art von Musik würde einfach nicht zu mir passen … oder sagen wir so: In den letzten 20 Jahren hätte diese Art von Musik nicht zu mir gepasst. Wer weiss, was die Zukunft noch alles bringen wird (lacht).

Du hast Berlin in einem Interview kürzlich als «absolutes Shithole» abgekanzelt.

Ja … ach ... wie soll ich es sagen? Berlin ist eine harte, eine sehr raue Stadt. Bern fühlt sich für mich dagegen weich und rund an. Aber natürlich weiss ich, dass es auch in Bern Abgründe gibt.

Und wenn du Heimweh verspürst …

… fahre ich nach Bern oder Zürich oder – wenn ich Lust auf Natur habe – ins Bündnerland oder ins Berner Oberland. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich so regelmässig Konzerte in der Schweiz spiele. Dass ich immer wieder einen Grund habe, in meine Heimat zurückzukehren.

Mir scheint, du bist gar nie richtig nach Berlin ausgewandert.

Sagen wir es so: Die Schweiz ist und bleibt meine Heimat und Berlin ist mein Exil. Das ist übrigens etwas, was Filmemacher Oliver Rihs und mich verbindet. Wir beide sind Exil-Schweizer und leben seit vielen Jahren in Berlin.

Zwei Schweizer, die seit vielen Jahren in Berlin leben: Oliver Rihs und Tobias Jundt aka Bonaparte bei der Premiere von «#Schwarze Schafe». Bild: IMAGO/Eventpress

«#Schwarze Schafe» erzählt die Geschichte von Berliner Aussenseiter*innen. Kurz und knapp: Wie würdest du einer Schweizerin oder einem Schweizer die Komödie schmackhaft machen?

Ich finde es erfrischend, dass im Film «#Schwarze Schafe» alle Protagonisten versuchen, etwas anzureisen – und scheitern, bevor sie am Schluss alle zusammentreffen. Wer nur ein bisschen Herzwärme in sich spürt, muss von dieser Geschichte berührt werden. Ich bin fest überzeugt, wer danach aus dem Kino spaziert, fühlt sich befreiter und irgendwie verändert.

Ich habe mich schon oft gefragt, warum deutsche Komödien nur selten zu Grosserfolgen in den Schweizer Kinos werden. Hast du mir eine Erklärung dafür?

Den ersten Teil von «Schwarze Schafe» habe ich 2006 im Kino gesehen, kurz nachdem ich nach Berlin ausgewandert bin. Ich kannte die Stadt also schon ein bisschen. Hätte ich den Film noch in Bern angeschaut, ich bin überzeugt, ich hätte ihn nicht richtig verstanden – und schon gar nicht den Humor darin. Und so geht es wohl vielen Schweizern mit deutschen Komödien.

Der Film «#Schwarze Schafe» läuft bei blue Cinema.

