  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

An seinem Geburtstag Deutscher Popstar Wincent Weiss hat geheiratet

Carlotta Henggeler

21.1.2026

Wincent Weiss hat geheiratet. (Archivbild)
Wincent Weiss hat geheiratet. (Archivbild)
Hendrik Schmidt/dpa

Dieses Jahr ist ein gutes Liebesjahr für Popstar Wincent Weiss: An seinem Geburtstag hat er bekanntgegeben, geheiratet zu haben. Wer seine Frau ist, darüber hüllt er sich in Schweigen.

Carlotta Henggeler

21.01.2026, 23:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wincent Weiss hat geheiratet – und das ganz still und leise.
  • In einem Instagram-Video vom 17. Januar 2026 ist an seinem rechten Ringfinger ein schlichter goldener Ehering zu sehen.
  • Geheiratet hat der Popstar an seinem 33. Geburtstag am 21. Januar 2026. Die Hochzeit wurde von Weiss gegenüber mehreren deutschen Medien bestätigt.
  • Am 23. Januar 2026 erscheint sein neues Album «Hast du kurz Zeit» – mit Liebes-Songs wie «Unendlichkeit» und «Wegen dir».
Mehr anzeigen

Aufmerksame Fans von Wincent Weiss haben es vielleicht schon gemerkt, dass der deutsche Popstar geheiratet hat. In seinem Instagram-Video vo 17. Januar 2026 macht er Werbung für seinen Song «Kurz für immer» an einem Pool. Und an seinem rechten Ringfinger blitzt ein Ehering.

Der goldene Ring ist schlicht – besiegelt aber seine Liebe zu seiner Partnerin. Geheiratet hat der TV-Juror von «The Voice Kids» an seinem 33. Geburtstag am 21. Januar 2026.

Die schöne Liebesnachricht hat Wincent Weiss inzwischen auch gegenüber diversen deutschen Medien bestätigt.

Mehr neuer Sound

Weiss-Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden, am 23. Januar wird sein neues Album «Hast du kurz Zeit» erscheinen. Darauf werden Titel wie «Unendlichkeit» oder «Wegen dir» zu hören sein. Wem er diese Tracks widmet, ist unschwer vorzustellen. 

Deutscher Popstar packt aus. Wincent Weiss: «In der Schweiz hat es die schönsten Locations»

Deutscher Popstar packt ausWincent Weiss: «In der Schweiz hat es die schönsten Locations»

Details über seine Ehefrau hält Wincent Weiss strikt privat. Bekannt ist nur, dass er an einem seiner Konzerte 2022 gegenüber RTL zum ersten Mal offen über eine Freundin gesprochen hat. 

Mehr Videos aus dem Ressort

Wincent Weiss: «Ich wollte nie einen Künstlernamen haben»

Wincent Weiss: «Ich wollte nie einen Künstlernamen haben»

Wincent Weiss begeistert mit emotionalen Songs und spektakulären Shows. Im Interview mit blue News spricht er über seine Musik, seine Kindheit ohne Vater und warum er nie einen Künstlernamen wollte.

17.03.2025

Meistgelesen

Brand im Davoser Kongresszentrum − Trump befand sich noch im Gebäude
Fünf falsche Aussagen, die bei Trumps WEF-Rede aufgefallen sind
Mit dieser Rede brachte Kanadas Premier Trump zur Weissglut
Morettis sollen Kredite über 5,9 Millionen Franken aufgenommen haben
So reagieren Schweizer Politiker auf die Rede Donald Trumps

Mehr zum Thema

Deutscher Popstar Wincent Weiss. «Ich wollte nie einen Künstlernamen haben»

Deutscher Popstar Wincent Weiss«Ich wollte nie einen Künstlernamen haben»

Promi-Umfrage. Wincent Weiss: «ESC schaue ich nicht. Musik sollte kein Wettkampf sein»

Promi-UmfrageWincent Weiss: «ESC schaue ich nicht. Musik sollte kein Wettkampf sein»

Mehr aus dem Ressort

«Das wissen nur wir». Beatrice Egli kommentiert Silbereisen-Liebesgerüchte

«Das wissen nur wir»Beatrice Egli kommentiert Silbereisen-Liebesgerüchte

Eurovision 2026 in Wien. Veronica Fusaro vertritt die Schweiz am nächsten ESC

Eurovision 2026 in WienVeronica Fusaro vertritt die Schweiz am nächsten ESC

ZDF bestätigt. Kaulitz-Brüder moderieren nächstes «Wetten, dass..?»

ZDF bestätigtKaulitz-Brüder moderieren nächstes «Wetten, dass..?»