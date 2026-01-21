Wincent Weiss hat geheiratet. (Archivbild) Hendrik Schmidt/dpa

Dieses Jahr ist ein gutes Liebesjahr für Popstar Wincent Weiss: An seinem Geburtstag hat er bekanntgegeben, geheiratet zu haben. Wer seine Frau ist, darüber hüllt er sich in Schweigen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wincent Weiss hat geheiratet – und das ganz still und leise.

In einem Instagram-Video vom 17. Januar 2026 ist an seinem rechten Ringfinger ein schlichter goldener Ehering zu sehen.

Geheiratet hat der Popstar an seinem 33. Geburtstag am 21. Januar 2026. Die Hochzeit wurde von Weiss gegenüber mehreren deutschen Medien bestätigt.

Am 23. Januar 2026 erscheint sein neues Album «Hast du kurz Zeit» – mit Liebes-Songs wie «Unendlichkeit» und «Wegen dir». Mehr anzeigen

Aufmerksame Fans von Wincent Weiss haben es vielleicht schon gemerkt, dass der deutsche Popstar geheiratet hat. In seinem Instagram-Video vo 17. Januar 2026 macht er Werbung für seinen Song «Kurz für immer» an einem Pool. Und an seinem rechten Ringfinger blitzt ein Ehering.

Der goldene Ring ist schlicht – besiegelt aber seine Liebe zu seiner Partnerin. Geheiratet hat der TV-Juror von «The Voice Kids» an seinem 33. Geburtstag am 21. Januar 2026.

Die schöne Liebesnachricht hat Wincent Weiss inzwischen auch gegenüber diversen deutschen Medien bestätigt.

Mehr neuer Sound

Weiss-Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden, am 23. Januar wird sein neues Album «Hast du kurz Zeit» erscheinen. Darauf werden Titel wie «Unendlichkeit» oder «Wegen dir» zu hören sein. Wem er diese Tracks widmet, ist unschwer vorzustellen.

Details über seine Ehefrau hält Wincent Weiss strikt privat. Bekannt ist nur, dass er an einem seiner Konzerte 2022 gegenüber RTL zum ersten Mal offen über eine Freundin gesprochen hat.

