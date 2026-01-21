Aufmerksame Fans von Wincent Weiss haben es vielleicht schon gemerkt, dass der deutsche Popstar geheiratet hat. In seinem Instagram-Video vo 17. Januar 2026 macht er Werbung für seinen Song «Kurz für immer» an einem Pool. Und an seinem rechten Ringfinger blitzt ein Ehering.
Der goldene Ring ist schlicht – besiegelt aber seine Liebe zu seiner Partnerin. Geheiratet hat der TV-Juror von «The Voice Kids» an seinem 33. Geburtstag am 21. Januar 2026.
Die schöne Liebesnachricht hat Wincent Weiss inzwischen auch gegenüber diversen deutschen Medien bestätigt.
Weiss-Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden, am 23. Januar wird sein neues Album «Hast du kurz Zeit» erscheinen. Darauf werden Titel wie «Unendlichkeit» oder «Wegen dir» zu hören sein. Wem er diese Tracks widmet, ist unschwer vorzustellen.