  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Live-Stream auf blue News Die 68. Grammy Awards

Red.

1.2.2026

Zum 68. Mal werden in der Nacht auf Montag, 2. Februar 2026, die Grammy Awards verliehen. blue News zeigt den wichtigsten Musikpreis exklusiv. Sei live dabei.

Redaktion blue News

01.02.2026, 21:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Grammy Awards sind die renommiertesten Musikpreise der USA und werden jährlich von der Recording Academy an Künstler*innen, Produzent*innen und Songwriter*innen vergeben.
  • Dieses Jahr führt Kendrick Lamar mit neun Nominierungen, während in den Hauptkategorien unter anderem Bad Bunny, Lady Gaga und das K-Pop-Trio Huntr/x zu den Favoriten zählen.
  • Moderiert wird der wichtigste Fernsehpreis vom US-amerikanischen Moderator Travor Noah.
  • Livestream verpasst? Auf blue Zoom kannst du die ganze Preisverleihung im Zweikanalton zeitversetzt anschauen. Kommentiert wird sie von Comedian Frank Richter und blue News Redaktor Roman Müller.
Mehr anzeigen

Die Grammy Awards sind die wichtigsten Musikauszeichnungen für Musikschaffende. Sie finden dieses Jahr zum 68. Mal statt und werden am Sonntagabend in Los Angeles (in der Schweiz in der Nacht auf Montag um 2 Uhr) vergeben. Moderiert wird der Event von Late-Night-Host Trever Noah. 

Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen vor allem die vier Hauptkategorien: «Album of the Year», «Song of the Year», «Record of the Year» und «Best New Artist».

Alles was du über die Grammys wissen musst, findest du hier.

Was genau sind nochmal die Grammys?. Das musst du über den wichtigsten Musikpreis der Welt wissen

Was genau sind nochmal die Grammys?Das musst du über den wichtigsten Musikpreis der Welt wissen

68. Grammy Awards im Live-Stream und auf blue News

Die TV-Sause wird live auf blue News übertragen und zeitnah kommentiert auf blue Zoom von den Experten Roman Müller und Frank Richter.

Sei live dabei, wenn die Stars in Los Angeles über den Red Carpet laufen. Die Show startet um 2 Uhr morgens.

Video aus dem Ressort

Grammy Awards 2026 live auf blue News

Grammy Awards 2026 live auf blue News

Zum ersten Mal in der Geschichte der Awards ist mit Manon von KATSEYE eine Schweizerin in einer der vier Hauptkategorien nominiert. Auf blue News kannst du die Show in der Nacht auf Montag, 2. Februar 2026, ab 2.00 Uhr live mitverfolgen.

28.01.2026

Mehr zum Thema

Dating-Tabu der K-Pop-Stars. Grammy-nominierte Rosé spricht über ihr Liebesleben – und kämpft mit Tränen

Dating-Tabu der K-Pop-StarsGrammy-nominierte Rosé spricht über ihr Liebesleben – und kämpft mit Tränen

Zweifache Grammy-Nominierung. Das ist die Schweizerin, die jetzt Musikgeschichte schreiben könnte

Zweifache Grammy-NominierungDas ist die Schweizerin, die jetzt Musikgeschichte schreiben könnte

Schlägereien und Nacktauftritte. Das waren die grössten Skandale in der Geschichte des Grammys

Schlägereien und NacktauftritteDas waren die grössten Skandale in der Geschichte des Grammys

Meistgelesen

Bekommt Europa wegen Trump einen eigenen Atomschirm?
Wie oft töten Wölfe Menschen?
Thuns Spycher mit Tränen im Interview: «Es war keine einfache Zeit»
Renitenter Swiss-Passagier lässt Hund aus der Transportbox – 791 Franken Busse
Das waren die grössten Skandale in der Geschichte des Grammys