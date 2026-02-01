Zum 68. Mal werden in der Nacht auf Montag, 2. Februar 2026, die Grammy Awards verliehen. blue News zeigt den wichtigsten Musikpreis exklusiv. Sei live dabei.

Redaktion blue News Red.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Grammy Awards sind die renommiertesten Musikpreise der USA und werden jährlich von der Recording Academy an Künstler*innen, Produzent*innen und Songwriter*innen vergeben.

Dieses Jahr führt Kendrick Lamar mit neun Nominierungen, während in den Hauptkategorien unter anderem Bad Bunny, Lady Gaga und das K-Pop-Trio Huntr/x zu den Favoriten zählen.

Moderiert wird der wichtigste Fernsehpreis vom US-amerikanischen Moderator Travor Noah.

Livestream verpasst? Auf blue Zoom kannst du die ganze Preisverleihung im Zweikanalton zeitversetzt anschauen. Kommentiert wird sie von Comedian Frank Richter und blue News Redaktor Roman Müller. Mehr anzeigen

Die Grammy Awards sind die wichtigsten Musikauszeichnungen für Musikschaffende. Sie finden dieses Jahr zum 68. Mal statt und werden am Sonntagabend in Los Angeles (in der Schweiz in der Nacht auf Montag um 2 Uhr) vergeben. Moderiert wird der Event von Late-Night-Host Trever Noah.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen vor allem die vier Hauptkategorien: «Album of the Year», «Song of the Year», «Record of the Year» und «Best New Artist».

Alles was du über die Grammys wissen musst, findest du hier.

68. Grammy Awards im Live-Stream und auf blue News

Die TV-Sause wird live auf blue News übertragen und zeitnah kommentiert auf blue Zoom von den Experten Roman Müller und Frank Richter.

Sei live dabei, wenn die Stars in Los Angeles über den Red Carpet laufen. Die Show startet um 2 Uhr morgens.

