Die Nominierten für den 19. Swiss Music Award stehen fest. Unter diesen sind Gölä, Hecht, Jule X und Baby Volcano. Die Auszeichnungen werden am 19. März im Zürcher Hallenstadion vergeben.

Hecht sind für den Swiss Music Award mehrfach nominiert. zVg

Keystone-SDA SDA

Insgesamt werden Künstlerinnen und Künstler in zehn nationalen und vier internationalen Kategorien ausgezeichnet, dazu gibt es zwei Sonderauszeichnungen.

Gleich für vier Kategorien haben sich Hecht die Nomination gesichert, für deren zwei Zoë Më, Jule X, Baby Volcano und Megawatt. Das teilte die Veranstalterin CH Media Entertainment am Montag mit.

Für die nationalen Kategorien wurden folgende Musikerinnen und Musiker nominiert: Für Best Solo Act National Gölä, Nemo und Trauffer, für Best Breaking Art DVW & NAIJA03, Heimatliebi und Zoë Më, für Best Talent EDB, Jamila und Nina Valotti, für Best Streaming Artist, Hecht, Jule X, und Monet192, für den Artist Award Camilla Sparksss, MISS C-LINE und Troubas Kater, für Best Group Hecht, Heimweh und Megawatt und für den Best Live Act Baby Volcano, Hecht und die Stubete Gäng.

Nominiert für den Best Act Romandie wurden sodann Baby Volcano, Mairo und Sami Galbi, für den Best Hit Hecht mit «Mon Amour», Megawatt & Gölä mit «Brich mir mis Herz» und Zoë Më mit «Voyage». In der Kategorie Most Rising Artist Social Media sind EDB, Jule X und Lou Kaena nominiert.

