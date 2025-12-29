  1. Privatkunden
Francine Jordi Die Sängerin verlor ihren treusten Begleiter

Bruno Bötschi

29.12.2025

Schlagersängerin Francine Jordi musste sich im Oktober 2025 von ihrem Hund Theo für immer verabschieden.
Bild: Keystone
Bild: Keystone

Labrador Theo war 15 Jahre lang der Begleiter von Francine Jordi. Im vergangenen Oktober starb der Hund. Der Abschied sei gleichzeitig schmerzhaft und befreiend gewesen, sagt die Sängerin.

Bruno Bötschi

29.12.2025, 18:02

29.12.2025, 18:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Labrador Theo war während fast 15 Jahren treuer Begleiter von Sängerin Francine Jordi.
  • Im vergangenen Oktober musste sich 48-Jährigen von ihrem Hund für immer verabschieden.
  • «Theo war nicht nur ein Hund für mich. Er war mein Fitnesstrainer, Begleiter durch Sonnenschein und Regen, mein Clown, mein Beschützer, mein Partner in Crime, mein Lehrer und vieles mehr», schreibt Jordi auf ihrem Instagram-Account.
Mehr anzeigen

«Nach fast 15 Jahren an meiner Seite ist mein Hund Theo gestorben. Sein Tod war ein tiefer Einschnitt, ein schwerer, aber heilsamer und friedlicher Abschied.» 2025 war für Francine Jordi ein Jahr voller Herausforderungen.

Im Interview mit «T-Online» offenbart die 48-Jährige, dass der Abschied von ihrem vierbeinigen Begleiter gleichzeitig schmerzhaft und befreiend gewesen sei.

Schweizer Musikstar. Francine Jordi: «Die schönste Schweizerin aller Zeiten zu sein, bedeutet mir nicht so viel»

Schweizer MusikstarFrancine Jordi: «Die schönste Schweizerin aller Zeiten zu sein, bedeutet mir nicht so viel»

Eine Folge davon? Jordi ging in den vergangenen Monaten musikalisch neue Wege.

«Ich wollte nicht mehr nur über Liebe, Trennung und Glück singen», sagt die Sängerin. «Ich habe mich auf neue Themen eingelassen – Themen, die Tiefe haben, aber trotzdem im Schlagergewand verpackt sind.»

Jordi: «Mit Liedern Mut schenken, ist ein Geschenk»

Der Wunsch nach Musik mit mehr Tiefgrund wurzelt auch in der eigenen Lebensgeschichte. Die Erfahrung ihrer Brustkrebserkrankung 2018 zeigte Francine Jordi, wie sehr Musik Menschen Hoffnung geben kann.

«Wenn ich mit meinen Liedern Mut schenken kann, ist das ein Geschenk für mich und andere Menschen», so die Sängerin gegenüber T-Online.

Francine Jordi sieht sich nicht nur als Musikerin in der Verantwortung, sondern auch als Mensch. Gleichzeitig will sie nicht belehrend auf ihre Mitmenschen wirken: «Aber wenn ich meine Erfahrungen teile und jemand daraus Mut schöpft, ist das wunderbar.»

Die Sängerin fühlt sich nach dem Tod von ihrem langjährigen Begleiter Theo zudem bereit, sich den nächsten Herausforderungen des Lebens zu stellen.

Aber klar ist auch, sie will nicht dauerhaft im Schmerz verharren. «Ich will die Trauer bewusst durchleben und dann so schnell wie möglich loslassen und in Frieden abschliessen. Das gibt mir Kraft», so Jordi.

