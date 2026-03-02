  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Aus nach fast 45 Jahren Die Toten Hosen beenden ihre Karriere

Sven Ziegler

2.3.2026

Die Toten Hosen haben ihr letztes reguläres Studioalbum angekündigt. (Archivbild)
Die Toten Hosen haben ihr letztes reguläres Studioalbum angekündigt. (Archivbild)
Henning Kaiser/dpa

Fast 45 Jahre nach ihrer Gründung schlagen Die Toten Hosen das letzte Kapitel auf. Mit einem neuen Album verabschiedet sich die Kult-Band aus Düsseldorf aus dem Studio.

DPA

02.03.2026, 11:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Toten Hosen veröffentlichen am 29. Mai ihr letztes reguläres Studioalbum.
  • Das Werk trägt den Titel «Trink aus, wir müssen gehen!» und erscheint zusammen mit einem Bonusalbum.
  • Im Juni startet die fast ausverkaufte Abschiedstournee mit über einer Million verkauften Tickets.
Mehr anzeigen

Die Düsseldorfer Kultband Die Toten Hosen bringt ihr finales reguläres Studioalbum heraus. Neun Jahre nach «Laune der Natur» erscheint am 29. Mai das Werk mit dem Titel «Trink aus, wir müssen gehen!». Fast 45 Jahre nach der Gründung im Jahr 1982 endet damit das Studio-Kapitel der Band, wie die Toten Hosen am Montag mitteilten.

Frontmann Campino erinnert sich an den Entscheidungsprozess im Proberaum. «Einer hat im Proberaum geschrien: ‹Lasst uns ein letztes Album machen!›», sagt er. «Wir haben dann gemeinsam beschlossen, noch mal aus allen Rohren zu schiessen und rauszuhauen, was geht.»

Die Band kündigt an, noch einmal ihre ganze stilistische Bandbreite auszuspielen – von laut und druckvoll bis ruhig und nachdenklich.

25 Cover-Songs als Bonus

Zum Abschied legen die Musiker nach. Neben dem regulären Album erscheint das Bonusalbum «Alles muss raus!» mit 25 Cover-Songs. «Als Geschenk für uns und die Fans haben wir noch einmal 25 Cover-Songs mit Kolleginnen und Kollegen, die uns wichtig sind oder uns ans Herz gewachsen sind, in dieser Runde gemeinsam eingespielt», heisst es von der Band.

Das Album erscheint unter anderem als limitierte und nummerierte Deluxe-Dreifach-Vinyl-Edition mit handsigniertem Foto-Print sowie als Doppel-CD, Stream und Download.

Nur wenige Tage nach Veröffentlichung beginnt am 7. Juni die grosse Tournee. Laut Bericht wurden bereits über eine Million Tickets verkauft, viele Konzerte sind ausverkauft. Damit dürfte 2026 ganz im Zeichen der Band stehen – auch wenn es ihr letztes Studiokapitel ist.

Mehr aus der Musik

Veränderung für den ESC. Schweizer Starcoiffeur verpasst Hazel Brugger neuen Look

Veränderung für den ESCSchweizer Starcoiffeur verpasst Hazel Brugger neuen Look

«Song gab es schon Mal». Sarah Engels' Sieg beim deutschen ESC-Vorentscheid empört Fans

«Song gab es schon Mal»Sarah Engels' Sieg beim deutschen ESC-Vorentscheid empört Fans

«Hört auf!». Hitsängerin Zara Larsson wütet über Foto und legt sich mit Wikipedia an

«Hört auf!»Hitsängerin Zara Larsson wütet über Foto und legt sich mit Wikipedia an

Meistgelesen

US-Kampfjets von Kuwait versehentlich abgeschossen
Schweizer Reisende stranden im Nahen Osten – so erleben sie die Eskalation
Olympia-Heldin Federica Brignone beendet ihre Saison vorzeitig
«Vorbote des 3. Weltkriegs» – so lesen russische Medien die Nahost-Eskalation
Libanon verbietet Hisbollah militärische Aktivitäten +++ Israel startet «umfassende Angriffs-Welle»