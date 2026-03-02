Die Toten Hosen haben ihr letztes reguläres Studioalbum angekündigt. (Archivbild) Henning Kaiser/dpa

Fast 45 Jahre nach ihrer Gründung schlagen Die Toten Hosen das letzte Kapitel auf. Mit einem neuen Album verabschiedet sich die Kult-Band aus Düsseldorf aus dem Studio.

DPA Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Toten Hosen veröffentlichen am 29. Mai ihr letztes reguläres Studioalbum.

Das Werk trägt den Titel «Trink aus, wir müssen gehen!» und erscheint zusammen mit einem Bonusalbum.

Im Juni startet die fast ausverkaufte Abschiedstournee mit über einer Million verkauften Tickets. Mehr anzeigen

Die Düsseldorfer Kultband Die Toten Hosen bringt ihr finales reguläres Studioalbum heraus. Neun Jahre nach «Laune der Natur» erscheint am 29. Mai das Werk mit dem Titel «Trink aus, wir müssen gehen!». Fast 45 Jahre nach der Gründung im Jahr 1982 endet damit das Studio-Kapitel der Band, wie die Toten Hosen am Montag mitteilten.

Frontmann Campino erinnert sich an den Entscheidungsprozess im Proberaum. «Einer hat im Proberaum geschrien: ‹Lasst uns ein letztes Album machen!›», sagt er. «Wir haben dann gemeinsam beschlossen, noch mal aus allen Rohren zu schiessen und rauszuhauen, was geht.»

Die Band kündigt an, noch einmal ihre ganze stilistische Bandbreite auszuspielen – von laut und druckvoll bis ruhig und nachdenklich.

25 Cover-Songs als Bonus

Zum Abschied legen die Musiker nach. Neben dem regulären Album erscheint das Bonusalbum «Alles muss raus!» mit 25 Cover-Songs. «Als Geschenk für uns und die Fans haben wir noch einmal 25 Cover-Songs mit Kolleginnen und Kollegen, die uns wichtig sind oder uns ans Herz gewachsen sind, in dieser Runde gemeinsam eingespielt», heisst es von der Band.

Das Album erscheint unter anderem als limitierte und nummerierte Deluxe-Dreifach-Vinyl-Edition mit handsigniertem Foto-Print sowie als Doppel-CD, Stream und Download.

Nur wenige Tage nach Veröffentlichung beginnt am 7. Juni die grosse Tournee. Laut Bericht wurden bereits über eine Million Tickets verkauft, viele Konzerte sind ausverkauft. Damit dürfte 2026 ganz im Zeichen der Band stehen – auch wenn es ihr letztes Studiokapitel ist.