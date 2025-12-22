Dieb klaut BMW von Sänger – seine Kinder sitzen noch im Auto

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Albtraum vor Weihnachtsferien Dieb klaut BMW von Sänger – seine Kinder sitzen noch im Auto

ai-scrape

22.12.2025 - 13:14

Sorgt sich nun um die Folgen auf die psychische Gesundheit seiner Kinder: der niederländische Sänger Sander Kwarten.
Sorgt sich nun um die Folgen auf die psychische Gesundheit seiner Kinder: der niederländische Sänger Sander Kwarten.
Imago

Was als festlicher Familienausflug geplant war, endete in einem transnationalen Polizeieinsatz. Ein Autodieb entführt die Kinder des Sängers Sander Kwarten in den Niederlanden.

Dominik Müller

22.12.2025, 13:14

22.12.2025, 13:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Dieb stahl das Auto des niederländischen Sängers Sander Kwarten samt dessen drei Kindern auf der Rückbank.
  • Der Täter wurde später in Belgien festgenommen.
  • Kwarten zeigt sich besorgt über die psychischen Folgen des traumatischen Erlebnisses für seine Kinder.
Mehr anzeigen

Der niederländische Volksmusiksänger Sander Kwarten wurde Opfer eines dramatischen Vorfalls: Ein Dieb stahl seinen BMW, während seine drei Kinder auf der Rückbank sassen.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag in den frühen Morgenstunden, als die Familie in den Weihnachtsferien nach Österreich aufbrechen wollte, wie Sander der belgischen Zeitung «Het Nieuwsblad» erzählt. Der Wagen stand demnach in der Einfahrt des Hauses in der niederländischen Stadt Breda, der Motor lief bereits, und die Kinder – im Alter von vier, sechs und zehn Jahren – sassen angeschnallt auf der Rückbank.

Während der Sänger und seine Frau noch letzte Vorbereitungen trafen, nutzte der Dieb die Gelegenheit und fuhr mit dem Auto davon. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigten, wie schnell der Dieb zuschlug. Die Eltern eilten auf die Strasse, konnten jedoch nur noch die Rücklichter des Wagens sehen. In Panik nahmen sie mit einem anderen Fahrzeug die Verfolgung auf.

Dieb in Belgien verhaftet

Nach kurzer Zeit entdeckten sie den BMW am Strassenrand. Der Dieb war gerade dabei, die Kinder aus dem Auto zu werfen. Als er die Eltern kommen sah, warf er eines der Kinder vor das herannahende Auto, was den Sänger zu einer Vollbremsung zwang. Der Dieb entkam erneut, doch der BMW war mit einem Ortungssystem ausgestattet, das die Polizei schliesslich zu dem Fahrzeug in der belgischen Provinz Antwerpen führte.

Der Verdächtige, ein 36-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz, wurde von der Polizei gefasst und in Belgien inhaftiert. Berichten zufolge handelt es sich um einen Wiederholungstäter. Die niederländischen Behörden planen, seine Auslieferung zu beantragen.

Kwarten äusserte gegenüber der niederländischen Regionalzeitung «Omroep Brabant» seine Besorgnis über die psychischen Auswirkungen des Vorfalls auf seine Kinder: «Sie werden ihr Leben lang traumatisiert sein.»

Video aus dem Ressort

Wincent Weiss: «Ich wollte nie einen Künstlernamen haben»

Wincent Weiss: «Ich wollte nie einen Künstlernamen haben»

Wincent Weiss begeistert mit emotionalen Songs und spektakulären Shows. Im Interview mit blue News spricht er über seine Musik, seine Kindheit ohne Vater und warum er nie einen Künstlernamen wollte.

17.03.2025

Mehr aus dem Ressort

Aktuell. Sekt und Tränen: «Dicker» beschert Spanien Rekord-Geldsegen

AktuellSekt und Tränen: «Dicker» beschert Spanien Rekord-Geldsegen

Gesundheit. Notfallhospitalisierungen steigen im Winter wegen Stürzen stark an

GesundheitNotfallhospitalisierungen steigen im Winter wegen Stürzen stark an

Syrien. UN: 15 grosse Drogen-Labore seit Assad-Sturz geschlossen

SyrienUN: 15 grosse Drogen-Labore seit Assad-Sturz geschlossen

Meistgelesen

Rentner zieht weg – jetzt will AHV 72'000 Franken zurück
Verteidigt Meillard im 2. Lauf seinen Podestplatz – oder gibt's sogar den Sieg?
Dieb klaut BMW von Sänger – seine Kinder sitzen noch im Auto
Embolo mit Doppelpack ++ Manzambi glänzt als Vorbereiter ++ Sommer und Akanji Ersatz
Spycher nach nächster YB-Ohrfeige: «Jetzt sind wir am Boden»