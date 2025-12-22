Dieb klaut BMW von Sänger – seine Kinder sitzen noch im Auto

Sorgt sich nun um die Folgen auf die psychische Gesundheit seiner Kinder: der niederländische Sänger Sander Kwarten. Imago

Was als festlicher Familienausflug geplant war, endete in einem transnationalen Polizeieinsatz. Ein Autodieb entführt die Kinder des Sängers Sander Kwarten in den Niederlanden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Dieb stahl das Auto des niederländischen Sängers Sander Kwarten samt dessen drei Kindern auf der Rückbank.

Der Täter wurde später in Belgien festgenommen.

Kwarten zeigt sich besorgt über die psychischen Folgen des traumatischen Erlebnisses für seine Kinder. Mehr anzeigen

Der niederländische Volksmusiksänger Sander Kwarten wurde Opfer eines dramatischen Vorfalls: Ein Dieb stahl seinen BMW, während seine drei Kinder auf der Rückbank sassen.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag in den frühen Morgenstunden, als die Familie in den Weihnachtsferien nach Österreich aufbrechen wollte, wie Sander der belgischen Zeitung «Het Nieuwsblad» erzählt. Der Wagen stand demnach in der Einfahrt des Hauses in der niederländischen Stadt Breda, der Motor lief bereits, und die Kinder – im Alter von vier, sechs und zehn Jahren – sassen angeschnallt auf der Rückbank.

Während der Sänger und seine Frau noch letzte Vorbereitungen trafen, nutzte der Dieb die Gelegenheit und fuhr mit dem Auto davon. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigten, wie schnell der Dieb zuschlug. Die Eltern eilten auf die Strasse, konnten jedoch nur noch die Rücklichter des Wagens sehen. In Panik nahmen sie mit einem anderen Fahrzeug die Verfolgung auf.

Dieb in Belgien verhaftet

Nach kurzer Zeit entdeckten sie den BMW am Strassenrand. Der Dieb war gerade dabei, die Kinder aus dem Auto zu werfen. Als er die Eltern kommen sah, warf er eines der Kinder vor das herannahende Auto, was den Sänger zu einer Vollbremsung zwang. Der Dieb entkam erneut, doch der BMW war mit einem Ortungssystem ausgestattet, das die Polizei schliesslich zu dem Fahrzeug in der belgischen Provinz Antwerpen führte.

Der Verdächtige, ein 36-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz, wurde von der Polizei gefasst und in Belgien inhaftiert. Berichten zufolge handelt es sich um einen Wiederholungstäter. Die niederländischen Behörden planen, seine Auslieferung zu beantragen.

Kwarten äusserte gegenüber der niederländischen Regionalzeitung «Omroep Brabant» seine Besorgnis über die psychischen Auswirkungen des Vorfalls auf seine Kinder: «Sie werden ihr Leben lang traumatisiert sein.»

