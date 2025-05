Nicole Simmen, Produzentin bei SRF, ist Chefautorin der ESC-Moderatorinnen Michelle Hunziker, Hazel Brugger und Sandra Studer. Für sie und das Trio sei das der grösste Job des Lebens. zVg

Nicole Simmen ist die Autorin der ESC-Moderatorinnen. Mit blue News spricht die SRF-Frau über Humorgrenzen, Bühnenpannen und nationale Klischees. Und verrät, wie es mit Michelle Hunziker, Sandra Studer und Hazel Brugger läuft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nicole Simmen schreibt die Texte für das ESC-Moderationstrio 2025 in Basel.

Die Zusammenarbeit mit Hazel Brugger, Sandra Studer und Michelle Hunziker sei eng, leidenschaftlich und lustig.

Die Finalshow wird Schweizer Klischees zeigen, aber ohne, dass Heidi aus den Bergen springt. Simmen: «Am Ende soll Europa merken, was die Schweiz ausserhalb von Raclette, Schoggi und Banken alles ist. Und nein, Heidi wird nicht aus jedem Gipfel springen.» Mehr anzeigen

Nicole Simmen, wie fühlt sich diese Zeit gerade an? So kurz vor dem ESC-Startschuss?

Es ist eine sehr intensive und spannende Zeit. Beruflich das Einmaligste, das ich je erlebt habe. Noch kurz vor dem Start werden letzte Entscheidungen getroffen.

Wie kam es dazu, dass du beim ESC die Moderationstexte für die drei Hosts schreibst?

Ich bin leitende Produzentin der SRF-Show «Happy Day» und arbeite unter anderem für Formate wie Sports Awards oder Comedy Awards als Autorin. Dank dieser langjährigen Show-Erfahrung bekam ich die Anfrage, für den ESC zu schreiben.

Eine Art Ritterschlag?

Ja, das kann man sagen.

Was ist momentan die grösste Herausforderung?

Gerade arbeiten wir an Version 23 bis 27 der Showscripts. Laufend müssen Inhalte aus unterschiedlichen Gründen angepasst werden. Alles ist eng getaktet, zudem auf Englisch – und ein grosses Team muss über jede Änderung Bescheid wissen.

Hazel Brugger hat im Interview mit blue News verraten, dass sich die Zusammenarbeit mit Sandra Studer und Michelle Hunziker wie eine Art Patchworkfamilie anfühlt. Bist du jetzt auch ein Teil davon?

Ich denke, ich habe es nach der monatelangen Zusammenarbeit in die Familie geschafft, ja. Im Hintergrund begleiten wir als Redaktion, Autorin und Produktionsteam alles eng miteinander – da wächst man zusammen. Dieses Projekt bringt uns alle näher, weil es für jede und jeden der grösste Job ihrer Karriere ist. Wir vertrauen einander, schätzen uns auch privat und gehen gemeinsam durch diese Reise – egal was passiert. Sie stehen auf der Bühne, ich im Bühnengraben mit den Notfall-Chärtli, falls der Prompter ausfällt. You never know …

Eurovision Song Contest Nemo bringt mit dem Sieg am ESC in Malmö den Eurovision Song Contest 2025 in die Schweiz. Jens Büttner/dpa blue News hält dich auf der ESC-Seite immer über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

Wie ist die Finalshow aufgeteilt? Wird Michelle Hunziker den Hauptpart moderieren?

Keiner ist der Star. Michelle Hunziker kommt nach den beiden Halbfinalen frisch im Grand Final dazu, Hazel und Sandra bringen die Erfahrung aus den Halbfinal-Shows mit. Wir mischen die Karten neu – auf Augenhöhe.

Hazel Brugger hat als Comedian des Trios den schwierigsten Part. Humor ist immer eine Gratwanderung. Sie muss ja Jokes machen, die bei einem internationalen Publikum funktionieren. Wie habt ihr das gemeinsam entwickelt?

Das war tatsächlich eine Herausforderung. Hazel weiss genau, wo ihre Stärken liegen – das ist toll. Sie ist ein grosser ESC-Fan und bringt viel Selbstironie mit, ohne je respektlos zu sein. Wir haben gemeinsam überlegt: Worüber kann man lachen, im In- und Ausland, und was geht gar nicht? Der ESC liebt Ironie, aber keine Häme. Es war extrem spannend, mit ihr diesen Ton zu finden. Wir haben gemeinsam geschaut, ob es inhaltlich und tonal passt. Ich bin keine klassische Comedy-Autorin – und habe viel von ihr gelernt.

Wie viel Freiraum gibt es in der Moderation, es ist ja eine gigantische Show mit 150 Millionen Zuschauern?

Beim Voting gibt es enge Vorgaben – da zählt jede Sekunde. Aber wir haben auch Slots, die wir inhaltlich frei gestalten konnten.

Wie viel Swissness wird zelebriert? Wie viel Alphorn und die Alpen gibt es?

Genau das ist ja das Problem – Swissness ist oft negativ konnotiert. Man denkt sofort ans Heidibähnli am Flughafen oder an Klischees. Als Schweizerin denke ich da manchmal: «Heilandsack, das ist jetzt unangenehm.» Aber die Schweiz hat so viele verschiedene Seiten, auch musikalische Traditionen, die Gänsehaut auslösen – bei uns wie bei internationalen Zuschauer*innen. Wir zeigen bewusst auch Stereotypen, aber mit Augenzwinkern. Am Ende soll Europa merken, was die Schweiz ausserhalb von Raclette, Schoggi und Banken alles ist. Und nein, Heidi wird nicht aus jedem Gipfel springen.

Gab es Austausch mit den Machern der ESC-Show 2024 in Malmö?

Ja, mit dem schwedischen Headautor. Seine Tipps waren für mich Gold wert – besonders zu Timings und typischen Fehlern. Er hat mir gesagt: «Die Show-Woche wird die schlimmste Woche deines Lebens.» Aber ich solle jede Minute dieser einzigartigen Erfahrung geniessen. Und das werde ich.

Was hat dich bei der Zusammenarbeit mit den Moderatorinnen überrascht?

Wie leidenschaftlich sie alle dabei sind. Sie haben sich hinein gekniet – mit mir durchgeackert, gemeinsam gelacht, diskutiert, bis tief in die Nacht telefoniert. Sie sind mit jeder Pore dabei.

Was soll vom ESC 2025 in Basel in Erinnerung bleiben?

Ich wünsche mir, dass jeder einen Wow-Moment mitnimmt. Und das Gefühl, willkommen gewesen zu sein – im Land, wo der ESC geboren wurde.

Mehr Videos aus dem Ressort