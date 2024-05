Kuriose Eurovision Song Contest-Momente // Dieser Flitzer stürmt während dem ESC-Finale die Bühne Hast du gewusst, dass bei einer Eurovision-Song-Contest-Kandidatin das Alter absichtlich verheimlicht wurde? Im 2010 stürmte zudem ein Flitzer auf die Bühne. Im Video siehst du fünf einzigartige ESC-Ereignisse. 30.04.2024

Hast du gewusst, dass bei einer Eurovision-Song-Contest-Kandidatin das Alter absichtlich verheimlicht wurde? Im 2010 stürmte zudem ein Flitzer auf die Bühne. Im Video siehst du fünf einzigartige ESC-Ereignisse.

Nicole Agostini

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Eurovision Song Contest (ESC) findet dieses Jahr in der schwedischen Stadt Malmö vom 7. bis zum 11. Mai 2024 statt.

37 Länder nehmen in diesem Jahr am ESC teil.

blue News tickert am Donnerstag, 9. Mai, das zweite ESC-Halbfinal und am Samstag, 11. Mai, das ESC-Final live. Mehr anzeigen

Dieses Jahr findet die 68. Ausgabe des Eurovision Song Contests statt. In der Vergangenheit gab es einzigartige Momente, die man so nicht vergisst. Doch vielleicht kannst du dich nicht an alle Ereignisse erinnern.

Hast du zum Beispiel gewusst, dass 2010 ein Spanier die Bühne stürmte, während der spanische Sänger Daniel Diges auftrat?

Im Video haben wir für dich fünf Momente des ESC zusammengefasst, bei denen wir behaupten, dass du sie nicht kennst – oder dich nicht mehr daran erinnern kannst.

