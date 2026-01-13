Inga Humpe, die Sängerin der Band 2raumwohnung, geht auch mit 70 Jahren noch gerne im Berliner Technoclub Berghain tanzen. Bild: Imago

Kennt das Ausgehen ein Höchstalter? «Nein», findet Inga Humpe. Die Sängerin der Band 2raumwohnung wird heute 70 Jahre alt und geht nach wie vor gerne feiern – unter anderem in Berlins berühmtestem Technoclub.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die 2raumwohnung-Sängerin Inga Humpe ist schon seit vielen Jahrzehnten eine Nachtschwärmerin und geht auch mit 70 noch regelmässig tanzen.

Besonders gerne tut die Musikerin dies im Berghain , dem nach wie vor angesagtesten Technoclub in Berlin.

Mit dem Alter geht Humpe betont gelassen um: «Meine Devise ist: 70 ist besser als 80.» Mehr anzeigen

Inga Humpe wird heute, Dienstag, 13. Januar, 70 Jahre alt.

Die Sängerin der Band 2raumwohung feiert ihren runden Geburtstag diesmal zwar nicht in Berlin, sie geht aber nach wie vor regelmässig tanzen – und zwar am liebsten im Technoclub Berghain.

Das sei immer ein besonderes Erlebnis, erzählt Inga Humpe im Interview mit dem Magazin «Stern»: «Das Berghain ist und bleibt ein Tempel für mich.»

Und weiter: «Das Raven, der Tanz, diese ganz neue Musikrichtung, das war eine Möglichkeit, sich zu heilen und nicht in Depressionen zu verfallen. Das war meine Art von Therapie.»

Inga Humpe: «Meine Devise ist: 70 ist besser als 80»

Mit dem Alter geht Inga Humpe gelassen um: «Meine Devise ist: 70 ist besser als 80.» Zudem gebe es in ihrer Altersgruppe mittlerweile einige «coole Vorbilder» wie Cher, Jane Fonda oder Mick Jagger.

Ihre Zähne habe sie auch noch alle und auch sonst fühle sie sich «ziemlich fit», so die Sängerin.

Aufgewachsen ist Inga Humpe zusammen mit ihrer fünf Jahre älteren Schwester Annette, der späteren Ideal-Sängerin und Musikproduzentin, im Ruhrgebiet.

Mitte der 1970er Jahre zogen die Humpe-Schwestern kurz nacheinander nach West-Berlin. Wenig später wird Inga Mitglied der Band Neonbabies und singt den Song ihrer Schwester «Blaue Augen». Dieser wird allerdings erst in Annettes Interpretation als Sängerin von Ideal so richtig berühmt.

«Codo … düse im Sauseschritt» wird zum grossen Hit

1983 machen die beiden Schwestern bei der Band Deutsch-Österreichisches Feingefühl (DÖF) mit. Deren Song «Codo … düse im Sauseschritt» wird in mehreren europäischen Ländern ein Nummer-eins-Hit und verkauft sich über 1,2 Millionen Mal.

Ein Jahr später wird das Bandprojekt Humpe & Humpe lanciert. Danach kristallisierte sich langsam heraus, dass Annette eher die Frau hinter den Kulissen ist, während Inga zwar ebenfalls für andere Musiker*innen Lieder schreibt und produziert, aber bis heute auf der Bühne steht und singt.

Im Jahr 2000 gründet Inga Humpe zusammen mit ihrem Partner, dem Musiker und Komponisten Tommi Eckart, die Band 2raumwohnung. Der wohl bekannteste Song der Band ist «36 Grad», der 2007 erschien und auf YouTube mehr als 8,4 Millionen Aufrufe hat.

Mehr Videos aus dem Ressort