Bohnenstange Ich persönlich bin alles andere als ein Fan von Dieter Bohlen. Aber was er hier offenbar zum Besten gegeben hat betreffend Deutschland und den Steuern, die man dort zahlen muss als vermögende Person und betreffend der deutschen Politik der vergangenen Jahre ganz allgemein, geb ich ihm recht. Da würde ich an seiner Stelle wohl schon lange übers Auswandern nachdenken. Ich hoffe die Merz-Regierung kriegt hier etwas die Kurve und kann es wenigstens wieder ein bisschen zurechtbiegen. Zumindest der Anfang war schon mal etwas besser in vielerlei Hinsicht, als die vergangenen paar Jahre unter Scholz.

Er hat Angst um sein Vermögen? In DE gibt es keine Vermögenssteuer, in CH schon. Informieren ist heute so einfach...

