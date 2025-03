Rania Zeriri 2008 bei «DSDS». Die Sängerin lebt heute in Italien und ist obdachlos. picture-alliance/ dpa

TV-Juror und Pop-Produzent Dieter Bohlen zeigt sich betroffen vom Schicksal der ehemaligen DSDS-Teilnehmerin Rania Zeriri. Die Niederländerin lebt heute obdachlos in Italien.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin Rania Zeriri lebt heute obdachlos auf den Strassen einer Kleinstadt in Süditalien.

TV-Juror Dieter Bohlen zeigte sich betroffen über ihr Schicksal und betonte, wie schwer es sei, im Musikgeschäft langfristig erfolgreich zu bleiben.

Die Geschichte von Rania Zeriri, die 2008 durch ihre Teilnahme an der Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» bekannt wurde, bewegt viele. Heute lebt die niederländische Sängerin als Obdachlose in Italien, blue News berichtete.

Das traurige Schicksal von Rania lässt auch «DSDS»-Juror Dieter Bohlen nicht kalt.

In italienischen Zeitungen sind Fotos von Rania aufgetaucht, die sie abgemagert und verzweifelt auf den Strassen von Avellino, einer Kleinstadt in Süditalien, zeigen. Diese Bilder haben nicht nur ihre Fans erschüttert, sondern auch Bohlen, der sich noch gut an die talentierte Sängerin erinnert: Sie sei eine «lustige, herzige Erscheinung» gewesen.

«Nur wenige haben das grosse Glück, von ihrer Musik leben zu können», sagte Bohlen im Interview mit «bild.de». Und er betonte, wie hart das Musikgeschäft sein kann und dass es nicht jedem gelingt, sich darin zu behaupten. Ohne Rückhalt und Unterstürzung könne sich «alles schnell in ein Desaster verwandeln». Das Schicksal von Rania sei ein trauriges Beispiel dafür.

Showbusiness ist ein hartes Geschäft

Rania Zeriri hatte nach ihrer Teilnahme an «DSDS» einige Erfolge, doch der Ruhm verblasste schnell. Ohne die nötige Unterstützung und die richtigen Gelegenheiten fand sie sich schliesslich in einer schwierigen Lage wieder. Ihr aktuelles Leben auf der Strasse ist ein drastischer Kontrast zu den glanzvollen Tagen im Rampenlicht.

Bohlen äusserte seine Hoffnung, dass Rania die Hilfe bekommt, die sie braucht, um wieder auf die Beine zu kommen.

Er erinnerte daran, dass das Showbusiness oft eine harte Realität hinter der glamourösen Fassade verbirgt.

