Jack Revill hat seit seinem 17. Altersjahr eigene DJ-Sets gespielt. instagram/jackmaster

Jack Revill, besser bekannt als DJ Jackmaster, ist im Alter von 38 Jahren unerwartet verstorben. Nach einem Unfall sei er seinen Verletzungen auf Ibiza erlegen, so seine Familie.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der schottische DJ Jack Revill, bekannt als Jackmaster, ist im Alter von 38 Jahren nach Komplikationen einer Kopfverletzung auf Ibiza verstorben.

Seine Familie äusserte sich tief betroffen über den Verlust und betonte, die Trauer privat verarbeiten zu wollen.

Revill war ein weltweit gefeierter DJ, der bereits mit 17 Jahren in der Glasgower Clubszene aufstieg und durch seine innovativen Mixe berühmt wurde. Mehr anzeigen

Der schottische DJ Jack Revill, auf der Bühne unter seinem Pseudonym Jackmaster bekannt, ist tot. Er wurde nur 38 Jahre alt.

Seine Familie hat auf dem Instagram-Profil des Schotten ein Statement veröffentlicht. Revill starb scheinbar am Samstagmorgen auf Ibiza, nachdem es Komplikationen mit einer «unglücklichen Kopfverletzung» gegeben hat.

Sie schreibt: «Das Herz seiner Familie – Kate, Sean und Johnny – ist gebrochen. Der Support von Freunden, Kollegen und Fans berührt uns, aber wir möchten die Trauer über diesen herben Verlust im Privaten verarbeiten.»

Mit 17 eine grosse Nummer in der Heimat

Weiter spricht die Familie über Revills Leidenschaft für die Musik und das Mixen von verschiedenen Genres, was ihn so innovativ gemacht habe. Die «elektrisierenden DJ-Sets und -Produktionen» fanden Anhänger auf der ganzen Welt.

Jack Revill wurde in Glasgow, Schottland, geboren und war seit seinem 14. Altersjahr ein begeisterter Musiker. Bevor er selbst zu einem Label gefunden hat, arbeitete er in einem Plattenladen in Glasgow. «Ich musste nie wieder Platten kaufen. Das war ein offensichtlicher Bonus», sagte der DJ einst darüber.

Mit 17 Jahren konnte er sich als DJ in der Clubszene von Glasgow einen Namen machen. Seine letzte Performance war im September auf Ibiza.

Mehr aus dem Ressort Entertainment