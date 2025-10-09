  1. Privatkunden
«Ich bin noch nicht tot» Dolly Parton kontert Gerüchte über ihre Gesundheit

Noemi Hüsser

9.10.2025

«Es kursieren viele Gerüchte. Aber mir geht es gut», sagte Dolly Parton in einem Video auf Instagram.
«Es kursieren viele Gerüchte. Aber mir geht es gut», sagte Dolly Parton in einem Video auf Instagram.
Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

Jüngst rief Dolly Partons Schwester dazu auf, für die erkrankte Sängerin zu beten. Nun hat sich die Country-Legende selbst zu den Gerüchten um ihre Gesundheit geäussert.

Teleschau

09.10.2025, 11:43

09.10.2025, 11:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Dolly Parton hat in einem Instagramvideo Gerüchte über eine schwere Erkrankung zurückgewiesen und betont, dass es ihr gut gehe.
  • Die 79-Jährige reagierte damit auf Aussagen ihrer Schwester und erklärte, sie sei «noch nicht bereit, zu sterben» und habe noch viel vor.
  • Nach dem Tod ihres Ehemanns und eigener gesundheitlicher Probleme verschob Parton ihre Las-Vegas-Residenz, nannte aber keine genauen Diagnosen.
Mehr anzeigen

«Ich bin noch nicht tot», stellt Dolly Parton in einem Instagramvideo klar. Die Musikerin bezieht darin Stellung zu den jüngsten Gerüchten um ihren Gesundheitszustand.

Vor Kurzem hatte ihre Schwester Freida im US-amerikanischen Promi-Magazin «People» dazu aufgefordert, die Country-Ikone in die Gebete einzuschliessen: «Gestern war ich die ganze Nacht wach und habe für meine Schwester Dolly gebetet», sagte sie.

Die 79-jährige Dolly Parton erklärte in dem Video auf Instagram, das sie augenscheinlich wohlauf am Set eines Videodrehs zeigt: «Es kursieren einfach viele Gerüchte. Aber ich dachte mir, wenn ihr es von mir hört, wisst ihr, dass es mir gut geht.»

Sie sei «noch nicht bereit, zu sterben», macht Parton, der auf Instagram fast acht Millionen Menschen folgen, zudem deutlich. «Ich glaube nicht, dass Gott mit mir fertig ist. Und ich bin noch nicht fertig mit meiner Arbeit.»

In letzter Zeit halte sie jeder für «kränker, als ich bin», ärgerte sich der US-Star. «Sehe ich etwa krank aus?» Nichtsdestotrotz wisse sie die Gebete ihrer Fans zu schätzen.

«Habe viele Dinge vernachlässigt»

Abschliessend wies Parton auf den Tod ihres Ehemanns Carl Dean im März dieses Jahres hin. «Als mein Mann sehr krank war und auch als er starb, habe ich mich nicht um mich selbst gekümmert. Dadurch habe ich viele Dinge vernachlässigt, um die ich mich eigentlich hätte kümmern sollen.» Weitere Einzelheiten zu ihren gesundheitlichen Problemen nannte Parton nicht.

Zuvor hatte Dolly Parton ihre für Dezember 2025 geplante Residenz in Las Vegas auf ärztlichen Rat hin verschoben. Sie habe mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, hatte die Musikerin auf Instagram erklärt. «Meine Ärzte sagen, dass ich ein paar Eingriffe brauche.» Bereits zum damaligen Zeitpunkt schrieb die US-Amerikanerin: «Gott hat noch nichts von Aufhören gesagt.»

Viele der Gen Z experimentieren mit neuen Beziehungsformen. Der neue Trend: die Situationship. blue News ist der Sache mit Sexualtherapeutin Melina Dobroka auf den Grund gegangen.

07.10.2025

