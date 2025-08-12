Dramatische Szenen bei Konzert von Schlagerstar Naschenweng

Bei einem Konzert von Melissa Naschenweng ist es zu Notarzteinsatz gekommen. Eine Frau brach vor dem Auftritt des Schlagerstars im VIP-Bereich zusammen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kurz vor dem Auftritt von Melissa Naschenweng brach im VIP-Bereich eine Frau bewusstlos zusammen.

Zufällig anwesende medizinische Helfer leisteten Erste Hilfe, bevor Ärzte und Sanitäter die Frau versorgten.

Die Patientin wurde per Helikopter ins Spital geflogen. Mehr anzeigen

Tausende Fans jubelten Melissa Naschenweng zu, als sie am Samstagabend im österreichischen Haibach ob der Donau auf der Bühne stand.

Die gute Stimmung bei dem Auftritt der Schlagersängerin ist auf mehreren Videos in den sozialen Medien zu sehen. Kaum jemand bekam allerdings mit, was sich wenige Momente zuvor für dramatische Szenen abspielten.

Wie die österreichische Tageszeitung «Krone» berichtet, soll eine Frau im VIP-Bereich vor dem Konzert zusammengebrochen sein. Demnach sei sie bewusstlos zu Boden gefallen und habe mehrere epileptische Anfälle erlitten. Zum Glück seien zufällig die «Rollenden Engel», eine medizinisch geschulte Gruppe, die normalerweise letzte Wünsche Sterbenskranker erfüllt, zur Stelle gewesen und hätten erste Massnahmen ergriffen. Laut dem Sprecher der Organisation, Florian Aichhorn, wurden sie eingeladen, weil der Erlös einer Gin-Bar ihnen zugutekommen sollte.

Zwei Ärzte sowie Rettungs- und Notfallsanitäter kümmerten sich schliesslich um die Frau, die daraufhin von einem Notarzt-Helikopter ins Spital gebracht wurde. Bislang ist unklar, wieso es zu dem Vorfall kam – laut Aichhorn hatte die Frau keine bekannten Vorerkrankungen wie Diabetes oder Epilepsie.

Melissa Naschenweng ist in ihrer Heimat Österreich besonders für ihren Song «Ich will 'nen Bauern als Mann» bekannt. Immer wieder tritt der Schlagerstar mit dem Hit unter anderem in den Sendungen von Florian Silbereisen auf. Er war auch der Titelsong der 15. Staffel der österreichischen Version der Kuppelsendung «Bauer sucht Frau».

