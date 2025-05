Das Moderatorinnenteam beim diesjährigen ESC in Basel: Sandra Studer, Michelle Hunziker und Hazel Brugger. Das Sicherheitsdispositiv für den diesjährigen Eurovision Song Contests in Basel sieht unter anderem Ansprechpersonen in den Strassen für alle Formen von Gewalt vor. sda

Die Tickets für die Shows und das Public Viewing in Basel gingen weg wie warme Weggli. Keine bekommen? Nicht traurig sein: Wir zeigen dir, wie du bequem von Zuhause aus mitfiebern kannst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen TV-Übertragung: Wer kein Ticket hat, kann alle Shows live auf SRF 1 ab 21 Uhr verfolgen – die Halbfinals am 13. und 15. Mai, das grosse Finale mit 160 Millionen Zuschauenden weltweit am 17. Mai.

Hazel Brugger, Sandra Studer und Michelle Hunziker führen gemeinsam durch die ESC-Finalshow. Nemo wird in der Sendung gewürdigt. Mehr anzeigen

So kannst du dich daheim auf das grösste musikalische TV-Spektakel der Welt eingrooven: Ton laut, Snacks bereitmachen, auf Social Media mitdiskutieren – und voten nicht vergessen.

Erstes Halbfinale am Dienstag, 13. Mai 2025 ab 21 Uhr, SRF 1

Welche Länder sind mit welcher Startnummer dabei? 👇 Island: VÆB mit «Róa»

Polen: Justyna Steczkowska mit «Gaja»

Slowenien: Klemen «How Much Time Do We Have Left?»

Estland: Tommy Cash mit «Espresso Macchiato»

Ukraine: Ziferblat mit «Bird Of Pray»

Schweden: KAJ mit «Bara bada bastu»

Portugal: NAPA mit «Deslocado»

Norwegen: Kyle Alessandro «Lighter»

Belgien: Red Sebastian mit «Strobe Lights»

Aserbaidschan: Mamagama mit «Run With U»

San Marino: Gabry Ponte mit «Tutta l'Italia»

Albanien: Shkodra Elektronike mit «Zjerm»

Niederlande: Claude mit «C'est la vie»

Kroatien: Marko Bošnjak mit «Poison Cake»

Zypern: Theo Evan mti «Shh» Mehr anzeigen

Zoë Më präsentiert ihren Song «Voyage» im ersten Halbfinale des «Eurovision Song Contest».

Die Schweiz ist als letztjähriges Siegerland in diesem Jahr neben den Big-Five-Ländern Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Vereinigtes Königreich direkt für das Finale gesetzt.

Die beiden Halbfinale-Show werden von Hazel Brugger und Sandra Studer moderiert. SRF1 zeigt die Show ab 21 Uhr. ESC-Kenner Sven Epiney kommentiert.

Zweites Halbfinale am Donnerstag, 15. Mai, ab 21 Uhr, auf SRF 1

Im zweiten Halbfinale treten 16 Länder mit dem Ziel an, das Finale vom Samstag, 17. Mai 2025, zu erreichen. Sven Epiney kommentiert die Sendung für SRF. Hazel Brugger und Sandra Studer moderieren die Show.

Welche Länder sind mit welcher Startnummer dabei? 👇 Australien: Go-Jo mit «Milkshake Man»

Montenegro: Nina Žižić mit «Dobrodošli»

Irland: Emmy mit «Laika Party»

Lettland: Tautumeitas mit «Bur man laimi»

Armenien: Parg «Survivor»

Österreich: JJ «Wasted Love»

Griechenland: Klavdia «Asteromata»

Litauen: Katarsis «Tavo Akys»

Malta: Miriana Conte «Serving»

Georgien: Mariam Shengelia «Freedom»

Dänemark: Sissal «Hallucination»

Tschechien: Adonxs «Kiss Kiss Goodbye»

Luxemburg: Laura Thorn «Poupée de cire, poupée de son»

Israel: Yuval Raphael «New Day Will Rise»

Serbien: Princ «Mila»

Finnland: Erika Vikman «Ich komme» Mehr anzeigen

Finalshow am Samstag, 17. Mai, mit Michelle Hunziker, Hazel Brugger und Sandra Studer,

ab 21 Uhr, auf SRF 1

Die Finalissima wird durch ein weibliches Trio bestritten: Michelle Hunziker, Hazel Brugger und Sandra Studer moderieren die grosse ESC-Show in der St. Jakobshalle in Basel. Rund 160 Millionen TV-Zuschauer*innen schauen weltweit zu.

Die Vorbereitungen waren gar nicht so einfach, wie Michelle Hunziker lebt in Italien, Hazel Brugger in Deutschland. Die Zusammenarbeit habe sich wie eine Patchwork-Familie angefühlt, hat Hazel Brugger blue News im Interview verraten: «Patchworkfamilie? Genau so fühlt es sich an – und es funktioniert überraschend gut! Wie in jeder Patchwork-Familie klappt’s, weil wir Bock aufeinander und auf das gemeinsame Projekt haben. Und das Beste: Sandra wohnt fast zentimetergenau in der Mitte zwischen Michelle und mir. Perfektes Gleichgewicht, geografisch und menschlich.»

Paola Felix, Peter Reber, Luca Hänni und Gjon’s Tears werden gemeinsam mit einem ESC-Madley auf der Bühne stehen.

Yves Schifferle, Head of Show ESC, verrät über die TV-Finalshow: «Es wird eine sehr internationale Show mit Blick auf die Schweiz.»

Satirischer Livestream mit Patti Basler am Samstag, 17. Mai ab 21 Uhr auf Play SRF und Youtube

Eurovision Song Contest Nemo bringt mit dem Sieg am ESC in Malmö den Eurovision Song Contest 2025 in die Schweiz. Jens Büttner/dpa blue News hält dich auf der ESC-Seite immer über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

Satirikerin Patti Basler bietet betreutes «ESC»-Fernsehen. Ein alternativer Final-Kommentar aus der Glasbox in Basel direkt online auf Play SRF und dem SRF Comedy YouTube-Kanal. Zusammen mit Bühnenpartner Philippe Kuhn («L“CKE»), Sparring-Partner Dominique Müller («Dargebotene Faust», Radio SRF 1) und Podcast-Partnerin Corinne Sutter («Scharfe Zungen»).

Und hier findest du einen Überblick aller Eventorte in Basel während des ESC

