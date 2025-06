Mit etwas Glück live dabei: blue News verlost Festivalpässe für das Gurtenfestival 2025 mit Stars wie Macklemore, Nina Chuba und Will Smith. Madcom / Roman Gaigg

Willst du Macklemore, Nina Chuba oder Will Smith live sehen und hast noch keine Tickets fürs Gurtenfestival? Mit ein bisschen Glück tanzt du schon bald auf dem Berner Hausberg – blue News verlost vier 4-Tages-Festivalpässe im Wert von 361 Franken pro Ticket.

Redaktion blue News Fabienne Kipfer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Gurtenfestival findet vom 16. bis 19. Juli 2025 statt.

Die 4-Tages-Festivalpässe sind längst schon ausverkauft.

blue News verlost exklusiv 4-Tages-Festivalpässe im Gesamtwert von über 1'400.- Franken.

Das Line-up umfasst internationale Stars wie Macklemore, Nina Chuba und Will Smith, der sein Festivaldebüt feiert. Mehr anzeigen

Mitte Juli verwandelt sich der Berner Hausberg in eine pulsierende Festivalbühne mit Top-Acts aus aller Welt. Ob du zu den Hits von Macklemore abfeiern, mit Nina Chuba mitsingen oder Will Smiths Festivaldebüt erleben willst – deine Festivalträume könnten schon bald wahr werden.

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeschluss ist der Sonntag, 29. Juni 2025, 23:59 Uhr. Die Gewinner*innen werden persönlich benachrichtigt.



Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt kostenlos und ohne Kaufzwang. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben. Pro Person ist nur eine Teilnahme am Wettbewerb zulässig.



Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende und deren Angehörige der Swisscom-Gruppe, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG, blue Vertragshändler*innen und Agent*innen sowie alle mit dem Wettbewerb beauftragten Partner*innen.



Die blue Entertainment AG behält sich das Recht vor, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen vom Wettbewerb auszuschliessen. Die Gewinner*innen werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt. Wettbewerbsteilnehmende willigen mit ihrer Teilnahme ein, dass ihre Personendaten gespeichert, bearbeitet und für Werbe- und Marketingzwecke der blue Entertainment AG verwendet werden dürfen.



Die blue Entertainment AG verpflichtet sich, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs gewonnenen Daten sorgfältig zu behandeln und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu verwalten. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Wettbewerbspreise ist nicht möglich.

