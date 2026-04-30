Da trat er noch oben mit auf: Ed Sheeran während eines Konzertes im Marvel-Stadion im australischen Melbourne (Archivbild). Bild: Ian West/Press Association/dpa

Ed Sheeran hat sich von seiner Mähne getrennt. Auf Instagram zeigt sich der Singer-Songwriter mit raspelkurzen Haaren. «Ich habe sie rasiert, um einen Neuanfang zu symbolisieren», schreibt der 35-Jährige dazu.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der britische Singer-Songwriter Ed Sheeran wagt einen haarigen Neuanfang.

Der 35-Jährige zeigt sich auf Instagram mit millimeterkurzen Haaren.

«Ja, ich habe mir die Haare rasiert. Ich wollte sie rasieren, um einen Neuanfang zu symbolisieren. In meinem Leben gibt es gerade viele Neuanfänge», so Sheeran. Mehr anzeigen

Seine ikonische rote Mähne war jahrelang das Markenzeichen von Ed Sheeran. Doch damit ist jetzt Schluss – zumindest bis auf Weiteres.

Der britische Singer-Songwriter überrascht seine Fangemeinde auf Instagram mit einem Bild, das ihn mit raspelkurzen roten Haaren zeigt

Der neue Look stehe für einen «Neuanfang», so der Sänger. Und weiter: «Ich liebe es und überlege, es so zu lassen.» Denn in seinem Leben gebe es gerade einige Neuanfänge.

Sheeren litt monatelang an Gürtelrose

Danach gibt der 35-Jährige einen Einblick in sein Leben als Musiker. Zuerst bewirbt der Sänger seine anstehende Tournee durch Lateinamerika. Er freue sich darüber, dass er nun einige Konzerte mehr geben dürfe in Mexiko, Brasilien, Paraguay, Argentinien und Chile.

Ed Sheeran verrät zudem, dass er in den letzten Monaten an Gürtelrose gelitten habe. Und schreibt dazu: «Ich kann es nicht empfehlen, aber es geht mir jetzt wieder besser.»

Dafür hatte der Sänger in den letzten Wochen endlich Zeit, die vierte Staffel «Stranger Things» zu schauen: «Sie ist Hammer.»

Der Sänger fand zudem Zeit zum Lesen – und zwar den Roman «Demon Copperhead». Kommentar Sheeran: «Ich bin damit vielleicht etwas spät dran, aber es ist brillant – schaut es euch einmal an.»

Fans sind begeistert von Sheerans neuer Frisur

Ed Sheeran besuchte in letzter Zeit auch diverse Musikläden und stiess dabei auf einige musikalische Schätze. Die Vinylplatte «Allan Taylor – The Traveller» liebe er ganz besonders, weil sie nirgendwo online zu finden sei.

Und übrigens: Die Fans von Ed Sheeran sind begeistert von seiner neuen Frisur.

Ein Follower schreibt: «Deine neue Frisur sieht sensationell aus.» Eine zweite Followerin: «Ed, ich liebe deine raspelkurzen Haare.»

Mehr Videos aus dem Ressort