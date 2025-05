Nemo gewann den ESC 2024 in Malmö, deshalb findet er 2025 in Basel statt. KEYSTONE

ESC-Village, Square und Boulevard: In Basel tobt die Eurovision-Party. Und einer feiert seinen grossen Triumph: Es ist Nemo. Fünf Gründe für den Nemo-Hype.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nemos ESC-Sieg 2024 mit dem Song «The Code» katapultierte ihn ins Zentrum der Aufmerksamkeit und macht ihn jetzt zum Star des ESC 2025 in Basel.

Durch einen neuen Live-Auftritt erhält Nemo maximale Sichtbarkeit vor einem weltweiten TV-Publikum, was ihm Giga-Promo für seine kommende Single beschert.

Das Heimspiel in der Schweiz bietet ihm persönliche wie kreative Vorteile – von Familienbesuch bis Netzwerkchancen in einem internationalen Musik-Hotspot. Mehr anzeigen

Basel ist dieser Tage im ESC-Fieber. Ob im Village, am ESC-Square oder am Boulevard, die Eurovisions-Fans aus allen Ländern haben die Rheinstadt in Beschlag genommen.

Eine Person feiert hier seinen grossen Triumph: Es ist Ausnahmetalent Nemo. Wegen Nemo findet der ESC 2025 auch in der Schweiz – in Basel statt.

Nemo hat sich in Basel nur einmal gezeigt, bei seinem Kurzauftritt für DRS3. Zwei Songs hat Nemo im Village performt: «Casanova» und «The Code». Damit hat Nemo das Publikum im Sturm erobert.

Fünf Gründe für Nemos Siegeszug.

Jackpot 1: Der Song läuft überall

«The Code» ist der ESC-Soundtrack von Basel – und füllt Nemos Konto.

Mit «The Code» gewann Nemo letztes Jahr den ESC-Contest in Malmö.

Dieser Song ist in Basel fast in Dauerschlaufe zu hören. Egal, ob im Village oder am Wurststand vor dem Rathaus – überall scheppert Nemos «The Code» aus den Lautsprechern.

Das heisst: Nemos Bankkonto wird ordentlich mit Tantiemen gefüllt.

Ein willkommener Batzen für das Bieler Talent, das gerade am Debütalbum arbeitet.

🪙 Jackpot 2: Bühne frei für den neuen Song

«I'm freaking excited to perform», schrieb Nemo auf Instagram über die News, dass die non-binäre Schweizer ESC-Hoffnung den neuen Song am Wettbewerb vorstellen wird.

Das heisst, Nemos neuen Song werden 150 bis 180 Millionen TV-Zuschauer*innen (je nach Quelle) hören. Die ESC-Show ist das grösste Musikspektakel der Welt. Was für eine (Gratis)-Werbeplattform für Nemo. Unbezahlbar.

🪙 Jackpot 3: Schlagartig wieder im Rampenlicht

Nemo gibt derzeit nur wenigen ausgewählten Medien Interviews. Mit dem ESC-Auftritt kommt jedoch schlagartig viel öffentliche Aufmerksamkeit zusammen. Mehr Sichtbarkeit bedeutet: Mehr Leute sprechen wieder über Nemo – und hören oder kaufen die neuen Songs vom kommenden Album.

🪙 Jackpot 4: Neue Chancen im Kreativ-Hotspot

Ganze 37 Länder starten mit ihrem Act am ESC 2025. Ergo: Basel ist voller Sänger*innen, Produzenten – kreativen Musikschaffenden.

Ein ideales Biotop für Nemo, um hier neue Kontakte zu knüpfen für weitere Projekte oder Ideen.

🪙 Jackpot 5: Heimspiel mit Herz

London ist derzeit Nemos kreatives Zuhause. Dort findet Nemo Inspiration für neue Musik, neue Ideen.

Für den ESC kehrt Nemo zurück in seine alte Heimat, wo seine Familie zu Hause ist. Familienbesuch und Single-Lancierung in einem.

