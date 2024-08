Mit ihrem mitreissenden Metalcore-Sound begeistern Electric Callboy die Massen weltweit. Das Konzert der deutschen Band am Openair Gampel kannst du hier ab 21 Uhr im Stream verfolgen.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die deutsche Metalcore-Band Electric Callboy spielt am Donnerstag am Openair Gampel.

blue Music überträgt das Konzert heute Abend, 21 Uhr, im Free-TV auf blue Zoom und hier im Stream auf blue News. Mehr anzeigen

Wer modernen Techno-Metalcore mag, der kommt derzeit wohl nicht an Electric Callboy vorbei. Die sechs Jungs aus Deutschland haben schon in ganz Europa restlos ausverkaufte Shows gespielt, so auch kürzlich in der Basler St. Jakobshalle.

Openair Gampel Das Openair Gampel findet 2024 vom 15. bis 18. August im Wallis statt. Mit The Offspring, Deichkind und Alan Walker und mehr ist «iischi Party» garantiert. Das beste für alle Daheimgebliebenen? blue Music überträgt wieder ausgewählte Konzerte live! Alle Infos gibts auf der Gampel-Openair-Page. zVg

Der innovative Sound der Band reicht von einer Mischung aus deutschem Schlager und Deathcore bis hin zu einer Post-Hardcore-Version von Cascadas Überhit «Everytime We Touch».

Wer nicht selbst im Wallis vor Ort sein kann, dem oder der sei gesagt: blue Music überträgt das Konzert von Electric Callboy heute Abend, 21 Uhr, im Free-TV auf blue Zoom und hier im Stream auf blue News.

Und ein Gratis-Tipp gibt es noch dazu: Da wildes Tanzen vor dem Bildschirm bei den Klängen der deutschen Band fast automatisch einsetzt, sollten fragile Gegenstände besser präventiv in Sicherheit gebracht werden.