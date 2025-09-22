  1. Privatkunden
Auf einem Hoteldach Elton John hatte Sex mit sowjetischem KGB-Spion

Bruno Bötschi

22.9.2025

Elton John spielte im Juli 2023 in Stockholm das letzte Konzert seiner Abschiedstournee. 
Elton John spielte im Juli 2023 in Stockholm das letzte Konzert seiner Abschiedstournee. 
Bild: Yui Mok/PA Wire/dpa

Elton John gab in seiner Karriere über 4000 Konzerte in mehr als 80 Ländern. Der britische Musiker hat dabei so einiges erlebt. Ein erotisches Erlebnis auf einem Hoteldach bleibt ihm bis heute in Erinnerung.

Bruno Bötschi

22.09.2025, 21:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Elton John wurde 1979 während seiner Tournee durch die ehemalige Sowjetunion von einem KGB-Spion überwacht.
  • «Ich hatte einen Dolmetscher, der eindeutig für den Geheimdienst KGB arbeitete», erzählt der Musiker im Interview mit dem britischen «Mirror».
  • Nachdem Elton John klar war, dass sein Begleiter ein Spitzel ist, wollte er ihn kompromittieren – in der Folge näherte sich der Musiker dem Spion körperlich an.
Mehr anzeigen

Elton John feierte seinen internationalen Durchbruch als Musiker im Jahr 1970 mit dem Lied «Your Song».

Neun Jahre später durfte der Brite als einer der wenigen westlichen Künstler auch in der Sowjetunion auftreten. Elton John sollte mehrere Konzerte in Leningrad und Moskau geben – unter strenger Überwachung.

Daran erinnert sich der Musiker jetzt im britischen «Mirror»: «Ich wusste, dass wir ständig beobachtet wurden.»

Ein Mann, der Elton John offiziell während dessen Aufenthalts helfend zur Seite stehen sollte, habe ebenfalls zum sowjetischen Geheimdienst gehört. «Ich hatte einen Dolmetscher, der eindeutig für den KGB arbeitete.»

Elton John: «Am Ende hatte ich Sex mit dem Dolmetscher»

Anders als manch eine*r erwarten würde, wahrte der Musiker jedoch keine Distanz zu dem Dolmetscher. Vielmehr näherte sich Elton John dem Mann sogar körperlich an.

Bötschi fragt. Mundartsänger Kunz: «Dafür haben wir noch Sex»

Bötschi fragtMundartsänger Kunz: «Dafür haben wir noch Sex»

«Am Ende hatte ich Sex mit ihm auf dem Dach des Hotels», erinnert sich der 78-Jährige. Konsequenzen hatte das erotische Techtelmechtel für den Künstler offenbar nicht – er konnte seine Tournee ohne nennenswerte Probleme fortführen.

Bleibt die Frage: Warum durfte der britische Superstar damals überhaupt in der Sowjetunion auftreten?

Die Auftritte von Elton John waren Teil eines Kulturaustauschs, den die britische Regierung unterstützte, um ihren Einfluss in Osteuropa zu stärken. Und kurz vor den Olympischen Spielen 1980 in Moskau wollte sich auch die sowjetische Führung weltoffen zeigen

