Der deutsche Sänger und Songwriter Marius Müller-Westernhagen wird in wenigen Tagen 76 Jahre alt und will noch lange nicht in Pension. Er will aber kein Mitleid auf der Bühne – und setzt stattdessen auf Ehrlichkeit.

Sein erster Charterfolg in der Schweiz feierte er 1972 mit «Gebt Bayern zurück an die Bayern».

Am 6. Dezember feiert der Düsseldorfer seinen 76. Geburtstag.

Trotz seines Alters denkt Westernhagen noch nicht ans Aufhören. Er hofft, den richtigen Zeitpunkt für den Absprung vom Showbusiness zu finden. Mehr anzeigen

Marius Müller-Westernhagen ist eine deutsche Rock-Ikone. Der Sänger und Songwriter zahlreicher Hits wie «Sexy», «Freiheit» oder «Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz» feiert am 6. Dezember 2024 seinen 76. Geburtstag.

Dolcefarniente? In Pension gehen? Daran denkt der gebürtige Düsseldorfer noch nicht, verrät er der deutschen Depeschenagentur. Marius Müller-Westernhagen kann sich vorstellen, noch eine Weile Konzerte zu geben.

Freitag erscheint das fünfte Livealbum

«Ich finde das alles okay, solange es mit Würde geschieht. Ich möchte aber nicht, dass die Leute irgendwann mal nur aus lauter Mitleid zu mir kommen und sagen: ‹Das ist ja erstaunlich, der Alte hüpft ja immer noch so rum›», und doppelt nach: «Ich hoffe, dass ich dann genügend Leute um mich herum habe, die mir sagen: ‹Marius, lass mal›», sagt er.

Es gibt gute Nachrichten für Westernhagen-Fans: Der Rockmusiker veröffentlicht am Freitag, 6. Dezember 2024, sein fünftes Livealbum «Live Waldbühne Berlin». Darauf sind Mitschnitte seines Berlin-Konzerts seiner «75 Live»-Tour vom Mai zu hören.

