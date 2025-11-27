  1. Privatkunden
Openair Gampel 2025 Erste Acts bekannt – Sombr, Marteria und Hecht dabei

Carlotta Henggeler

27.11.2025

Openair Gampel 2025: Die Acts
Bild: KEYSTONE

Bild: KEYSTONE

Bild: KEYSTONE

Bild: sda

Openair Gampel 2025: Die Acts
Bild: KEYSTONE

Bild: KEYSTONE

Bild: KEYSTONE

Bild: sda

Das Openair Gampel findet vom 19. bis 23. August 2026 statt. Jetzt gibt's erste Headliner-News. Mit dabei sind unter anderem Sombr, Deutschrapper Marateria, Montez, Mehnersmoos, Zartmann und Hecht. 

Carlotta Henggeler

27.11.2025, 09:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Openair Gampel 2026 findet vom 19. bis 23. August statt und hat erste Headliner bekannt gegeben.
  • Mit dabei sind internationale und nationale Stars wie Sombr, Marteria, Montez, Mehnersmoos, Hecht, Bligg und Lo & LeDuc.
  • Tickets für das Festival sind ab sofort über Ticketcorner.ch erhältlich.
Mehr anzeigen

Auch 2026 präsentiert das Openair Gampel ein buntgemischtes Star-Paket an Headlinern. Das Festival verrät nun erste grosse Namen. 

Das sind die ersten grossen Acts für den Sommer 2026

Mit dabei sind unter anderem der amerikanische Shootingstar, Grammy-Nominée Sombr, die deutschen Rapper Marteria, Montez und Mehnersmoos, die Schweizer Top-Acts Hecht, Bligg und Lo & LeDuc, sowie der Deutsch-Poet Zartmann, das Popstar Kamrad oder Partyqueen Mia Julia.

Das ganze Line-up für deinen nächsten Festivalsommer findest du hier.

Erste Tickets sind über Ticketcorner.ch erhältlich. 

