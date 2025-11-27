Openair Gampel 2025: Die Acts Am Openair Gampel 2026 tritt unter anderem Rapstar Marteria auf. Bild: KEYSTONE Auch Sänger Zartmann wird auftreten. Bild: KEYSTONE Mia Julia gibt's auch am Openair Gampel 2026 live zu hören. Bild: KEYSTONE Für die Schweiz am Start: Hecht mit Sänger Stefan Buck. Bild: sda Openair Gampel 2025: Die Acts Am Openair Gampel 2026 tritt unter anderem Rapstar Marteria auf. Bild: KEYSTONE Auch Sänger Zartmann wird auftreten. Bild: KEYSTONE Mia Julia gibt's auch am Openair Gampel 2026 live zu hören. Bild: KEYSTONE Für die Schweiz am Start: Hecht mit Sänger Stefan Buck. Bild: sda

Das Openair Gampel findet vom 19. bis 23. August 2026 statt. Jetzt gibt's erste Headliner-News. Mit dabei sind unter anderem Sombr, Deutschrapper Marateria, Montez, Mehnersmoos, Zartmann und Hecht.

Tickets für das Festival sind ab sofort über Ticketcorner.ch erhältlich.

Auch 2026 präsentiert das Openair Gampel ein buntgemischtes Star-Paket an Headlinern. Das Festival verrät nun erste grosse Namen.

Das sind die ersten grossen Acts für den Sommer 2026

Mit dabei sind unter anderem der amerikanische Shootingstar, Grammy-Nominée Sombr, die deutschen Rapper Marteria, Montez und Mehnersmoos, die Schweizer Top-Acts Hecht, Bligg und Lo & LeDuc, sowie der Deutsch-Poet Zartmann, das Popstar Kamrad oder Partyqueen Mia Julia.

Erste Tickets sind über Ticketcorner.ch erhältlich.

