Mit Halt in der SchweizErste offizielle Eurovision-Tour startet durch Europa
Carlotta Henggeler
15.1.2026
Zum ersten Mal geht der Eurovision Song Contest auf Tour – und verbindet Fans in Europa. Auch Schweizer ESC-Fans dürfen sich auf einen Live-Stopp freuen. Das Konzert findet am 20. Juni im Zürcher Hallenstadion statt.
Zum 70-jährigen Jubiläum bringt eine eigens konzipierte Konzertreihe grosse Namen der Eurovision-Geschichte mit aktuellen Acts des Eurovision Song Contest 2026 zusammen. Auf der Bühne treffen legendäre ESC-Ikonen auf Teilnehmer*innen aus Wien – vereint durch sieben Jahrzehnte Musik, Vielfalt und eine der leidenschaftlichsten Fangemeinden weltweit.
Welche Acts aus dem diesjährigen Wettbewerb Teil der Europa-Tour sind, wird am Tag nach dem Grand Finale am 16. Mai bekannt gegeben. Die beteiligten Eurovision-Legenden werden in den kommenden Wochen enthüllt – Eurofans erfahren es zuerst.
Nach dem rekordverdächtigen Ticket-Run auf den 70. Eurovision Song Contest in Wien richtet sich die Live-Tour an alle Fans, die nicht vor Ort dabei sein können. Sie dürfen sich auf grosse Stimmen, aufwendige Inszenierungen und echtes Eurovision-Feeling freuen.
Das Line-up kann je nach Tour-Stopp variieren. Alle Infos zu Künstler*innen und Tourdaten gibt es unter eurovision.com/tour. Eurofans, die sich bis 1. Februar 2026 registrieren, erhalten exklusiven Zugang zum Ticket-Pre-Sale.
