Joya Marleen: «Es ist komisch, darüber zu reden» Joya Marleen spricht über ihr Debütalbum «The Wind is Picking Up». Im Song «Lights On» verarbeitet sie einen sehr einsamen Moment: «Es ist komisch darüber zu reden», sagt die Sängerin. 30.01.2025

Das Debütalbum von Joya Marleen ist endlich da. In «On the Rocks» plaudert sie über die Entstehung von «The Wind is Picking Up», über Einsamkeit und warum sie auf der Bühne Grenzen überschreitet.

Carlotta Henggeler Lea Oetiker

Die Ostschweizer Sängerin Joya Marleen ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Mit dem Popsong «Nightmare» stürmte Joya Schedler, wie sie bürgerlich heisst, die Hitparade.

Seitdem mischt die 22-Jährige in der Schweizer Musikszene kräftig mit.

Bei «On the Rocks» mit Host Vania Spescha spricht Joya Marleen über die Entstehung ihres Debütalbums «The Wind is Picking Up». Ihr persönlichstes Lied sei «Lights On».

Joya Marleen: «Es ist komisch, darüber zu reden»

Im dem Song geht es um eine einsame Lebensphase. Joya Marleen erzählt: «Ich habe mich da recht einsam gefühlt. Ich wusste nicht genau, wie ich mit diesem Gefühl umgehen soll. Es ist komisch, darüber zu reden.»

Manchmal sei sie durchaus gerne alleine für sich, die Welt sei zuweilen sehr laut – dann fühle sie sich überwältigt. Der Text zu «Lights On» sei in einem Hotelzimmer entstanden, in einem einsamen Augenblick eben.

Generell rede sie oft mit ihrer Familie über ihren emotionalen Zustand, aber in dieser Zeit habe sie das nicht so gut gekonnt.

Joya Marleen: «Grenzen zu überschreiten finde ich super!»

«Ich mag es, wenn es wild ist. Auf der Bühne ausbrechen zu können, ist uh schön. Wenn du Grenzen überschreiten kannst, das finde ich super», sagt die Popsängerin über ihre Energie bei Live-Konzerten.

