Interview mit Alvaro Soler an der Energy Star Night Von Bühnenpannen, Sprachgewandtheit und Vaterfreuden – ein Gespräch mit dem deutschen Popstar Alvaro Soler kurz vor seinem Auftritt vor 13.000 Fans. 04.04.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alvaro Soler bleibt vor seinem Auftritt bei der Energy Star Night ruhig und setzt auf Meditation statt Adrenalin.

Im Interview mit blue News erzählt der Musiker von einem Mikrofon-Unfall auf der Bühne und was er vom ESC hält.

Bei der Frage nach Favoriten zeigt sich Soler diplomatisch und betont seine Rolle als Unterstützer aller Acts. Mehr anzeigen

Wenn 13'000 Menschen gespannt auf den nächsten Act warten, steigt bei so manchem Künstler der Puls. Doch Alvaro Soler, der deutsch-spanische Popstar mit den Sommerhits, bleibt entspannt – zumindest nach aussen. «Es kann natürlich immer passieren, dass die nicht klatschen, weil sie auf jemand anderen warten», sagt er lachend kurz vor dem grossen Auftritt an der Energy Star Night. «Aber bei Festivals ist es ja so: It’s a risk we’re willing to take.»

Soler, bekannt für Songs wie «Sofia» oder «La Cintura» ist, läutet schon fast mit seiner Performance den Sommer in der Schweiz ein. Doch trotz Erfahrung, sagt Soler im Interview mit blue News, dass Bühnenpannen auch nach Jahren nicht auszuschliessen seien: «Ich habe mal mein Mikro verloren, es ist unter meinen Drummer gerollt. Da kam ich nicht ran. Der Techniker Lukas musste einspringen. Es waren nur ein paar Sekunden, aber es fühlte sich an wie Stunden.»

Kein Alkohol und keine Push-Ups Für Soler

Vor seinem Auftritt setzt der Sänger weniger auf Adrenalin als auf innere Ruhe. Kein Alkohol, keine Push-ups – «ein bisschen herunterkommen, Songs durchgehen, Meditation», beschreibt er sein Ritual. Und doch schwingt ein Hauch von Ironie mit: «Heute mache ich Push-ups und trinke sehr viel Bier. Nein, Spass!»

Alvaro Soler war Juror bei «The Voice Kids». Auf die Frage, für welchen Künstler er bei der Energy Star Night den Buzzer drücken würde? «Steve Aoki, Max Giesinger… ich würde für alle buzzern. Ich bin heute hier, um Liebe zu geben.»

Ob Mikrofon-Panne oder Multitalent – Alvaro Soler bleibt sich selbst treu. Wie gut seine Sprachkenntnisse sind und was er vom ESC hält, siehst du im Video.