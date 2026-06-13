Natalie Imbruglia offenbart«Es war brutal» – Sängerin spricht über ihren langen Weg zum Mutterglück
Bruno Bötschi
13.6.2026
Heute ist Natalie Imbruglia Mutter. Der Weg zum Kindesglück war im Fall der australischen Sängerin aber nicht einfach. In einem Podcast spricht die 51-Jährige über die künstliche Befruchtung via Samenspende – und die hohe emotionale Belastung dieses Prozesses.
Teleschau
13.06.2026, 21:40
13.06.2026, 22:03
Bruno Bötschi
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
2019 brachte die australische Sängerin Natalie Imbruglia nach einer künstlichen Befruchtung einen Sohn zur Welt.
Nun erzählt die 51-Jährige in einem Podcast, wie belastend die Kinderwunschbehandlung für sie war.
Nach einer solchen Enttäuschung sei immer wieder Zeit nötig, sich davon zu erholen, berichtet Natalie Imbruglia. «Darüber wird kaum gesprochen. Ich glaube nicht, dass man mental darauf vorbereitet ist», bilanziert die Sängerin und fügt hinzu: «Es war ziemlich brutal.»
«Es war nicht nach dem Motto: ‹Ich brauche keinen Mann›»
Das stetige Warten von zwei Wochen nach der Befruchtung sei eine starke psychische Belastung gewesen. Doch schliesslich klappte es bei Natalie Imbruglia.
«Als ich erfuhr, dass ich schwanger war, musste ich tatsächlich sofort an all die Frauen auf der Welt denken, die noch immer auf dieses Ergebnis warteten», erinnert sich die Sängerin im Podcast. 2019 wurde dann ihr Sohn Max Valentine geboren.
Abgesehen davon war es Natalie Imbruglia im Podcast wichtig, ihre Intention hinter der Schwangerschaft mittels Samenspende klarzustellen.
«Es war nicht nach dem Motto: ‹Ich brauche keinen Mann› oder ‹Frauen können das auch ohne einen Mann an ihrer Seite schaffen›.» Das sei «absoluter Unsinn».
Abschliessend erläutert Imbruglia: «Wir befinden uns einfach in einer Situation, in der die biologische Uhr tickt und man eine Entscheidung treffen muss. Gott sei Dank gibt es die moderne Medizin, die uns diese Möglichkeit eröffnet. Frauen vor uns hatten diese Option nicht.»
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