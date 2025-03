Briten toben wegen ESC-Song – ist dieser Titel zu anstössig?

Der maltesische Beitrag zum Eurovision Song Contest sorgt für Aufregung: Die BBC verlangt eine Änderung des Songtitels von Sängerin Miriana Conte, um Missverständnisse zu vermeiden.

Der Eurovision Song Contest, der am 17. Mai in Basel stattfindet, steht bereits jetzt im Fokus der Diskussionen. Der Grund? Der Beitrag von Malta sorgt für Schlagzeilen. Die britische Rundfunkanstalt «BBC» hat Bedenken gegen den Songtitel «Kant» der maltesischen Sängerin Miriana Conte geäussert.

Der Titel, der auf Maltesisch «singen» bedeutet, klingt im Englischen ähnlich wie ein vulgäres Schimpfwort. Diese phonetische Ähnlichkeit hat die BBC dazu veranlasst, bei den ESC-Veranstaltern eine Änderung zu fordern.

Bis zum 10. März muss der Titel angepasst werden, um Missverständnisse zu vermeiden.

Conte: «Die Show wird weitergehen!»

Nach dem maltesischen Vorentscheid am 11. Februar hatte Conte noch verkündet, dass der Song von den ESC-Verantwortlichen akzeptiert worden sei. Doch die britische Beschwerde hat nun zu einer erneuten Überprüfung geführt. In der ESC-Community gilt der Protest der BBC als offenes Geheimnis.

Auf Instagram äusserte sich Miriana Conte zu der Situation: «Auch wenn ich schockiert und enttäuscht bin, vor allem weil wir weniger als eine Woche haben, um den Song zu übermitteln, verspreche ich euch: Die Show wird weitergehen – diese Diva kriegt man nicht klein!»

Nicht die erste Kontroverse

Es ist nicht die erste Kontroverse in diesem Jahr. In Italien gibt es Proteste gegen den Rapper Tommy Cash. Mit dem Lied «Espresso Macchiato» soll er Estland beim ESC vertreten. Der Song strotze vor Stereotypen gegen Italien, so der Vorwurf der italienischen Regierungspartei Lega.

Interessanterweise wird der finnische Beitrag von Erika Vikman mit dem Song «Ich komme» präsentiert, bei dem sie auf einem überdimensionalen Mikrofon reitet. Beschwerden aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz sind jedoch nicht zu erwarten.

