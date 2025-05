22:09 Uhr

Ok, wow. Gerne zitiere ich wieder die Engländer, die als Nummer 8 starteten: «What The Hell Just Happened?»

Tautumeitas mit «Bur man laimi» sehen aus wie ein Künstlerkollektiv, deren grösster Auftritt bisher an einem Abschlussball eines Gymnasiums war. Auf die Letten würde ich nicht wetten.

Wie heisst es so schön? Never change a good joke from the first semi final! Dieser Song ist das Titellied des nächsten Avatar-Films ‹Avatar – The Conquest of the Mystic Schnibbeldischnapp›.