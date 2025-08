Der ESC-Sieg von JJ in Basel bringt den Wettbewerb 2026 nach Österreich. Jens Büttner/dpa

Der Eurovision Song Contest 2026 in Österreich könnte näher an Zürich stattfinden als an Wien – Innsbruck ist neben der Hauptstadt noch im Rennen. Für Schweizer Fans wäre das Musikspektakel so nah wie nie zuvor.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Innsbruck und Wien stehen im Finale um die Austragung des Eurovision Song Contest 2026 – für die Schweiz wäre Innsbruck dank kurzer Reisezeiten besonders attraktiv.

Die Tiroler Bewerbung setzt auf Nähe zu internationalen Metropolen, gute Erreichbarkeit und eine transparente Finanzierung. Kritik gibt es wegen möglichem Fluglärm.

Die Entscheidung des ORF kommt Mitte August. Mehr anzeigen

Der Entscheid über den Austragungsort des Eurovision Song Contest 2026 in Österreich rückt näher. Zwei Städte sind noch im Rennen: die Hauptstadt Wien – und Innsbruck. Gerade für das Schweizer Publikum könnte Letzteres interessant werden.

Wien hat zwar viel Erfahrung mit dem Grossanlass: 2015 fand der ESC bereits einmal dort statt. Doch Innsbruck bringt andere Stärken mit: ein beeindruckendes Alpenpanorama, kurze Wege innerhalb der Stadt – und vor allem die geografische Nähe zur Schweiz.

Ein Blick in den Fahrplan von SBB und ÖBB zeigt nämlich: Von Zürich aus erreicht man Innsbruck mit dem Zug in nur 3:33 h – nach Wien dauert es eine Dreiviertelstunde länger.

Noch näher liegt Innsbruck für Reisende aus Buchs SG (2:19 h), Chur (rund drei Stunden) oder St. Gallen (3:17 Std.). Ein ESC im Tirol wäre für viele Schweizer*innen also gut erreichbar – beinahe wie vor der eigenen Haustür.

Innsbruck spielt mit Schweiz-Argument

Das weiss auch die Stadt Innsbruck und setzt in ihrer Bewerbung gezielt auf diese Nähe. «Innsbruck liegt im Herzen Europas – perfekt angebunden über Bahn, Strasse und Flughafen», sagt Bürgermeister Johannes Anzengruber auf Anfrage von blue News.

Und: «München, Zürich, Mailand: alle wichtigen Metropolen sind rasch erreichbar. Unser Ziel ist es, mit dem ESC ein länderübergreifendes Eventerlebnis zu schaffen – mit Packages, Side Events und attraktiven Angeboten für internationale Fans.»

Zugleich betont Anzengruber, dass Innsbruck verantwortungsvoll mit der Bewerbung umgeht. «Diese Bewerbung ist kein Blankoscheck. Jeder Beitrag der Stadt oder ihrer Beteiligungen muss transparent und darstellbar sein», erklärt er. Der Eurovision Song Contest solle mit «Augenmass und Hausverstand» organisiert werden – mit «Hausverstand» ist in Österreich der gesunde Menschenverstand gemeint.

Ob sich Innsbruck gegen Wien durchsetzt, wird sich Mitte August zeigen, wenn der ORF die Entscheidung trifft.

Kritik von Fluglärm-Gegner*innen

Neben der guten Erreichbarkeit will Innsbruck mit seiner Bewerbung auch ein Zeichen setzen – für ein Österreich, das nicht nur auf Wien reduziert wird. «Innsbrucks Bewerbung ist ein starkes Zeichen für die kulturelle Vielfalt und Strahlkraft der österreichischen Regionen abseits der Bundeshauptstadt», so der Bürgermeister.

Weiter sagt er: «Wir wollen mit dem ESC zeigen, dass auch alpine Regionen in der Lage sind, Grossveranstaltungen auf höchstem Niveau zu stemmen – mit Professionalität, Herzblut und internationaler Reichweite.»

Doch es gibt auch kritische Stimmen. Die Anrainerschutzgemeinschaft Innsbruck Airport befürchtet eine deutliche Zunahme des Flugverkehrs. Sollte der ESC tatsächlich 500'000 Gäste nach Tirol bringen, rechnen einige mit bis zu 200 Flügen pro Tag. Der Flughafen selbst hält sich derzeit zurück und kündigte an, konkrete Planungen erst bei einem Zuschlag zu starten.

Mehr Videos aus dem Ressort