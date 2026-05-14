Leider nein: Veronica Fusaro verpasst Finaleinzug – trotz starker Leistung

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

ESC-Ticker zweites Halbfinale Leider nein: Veronica Fusaro verpasst Finaleinzug – trotz starker Leistung

Valérie Glutz

15.5.2026

Veronica Fusaro schafft den Sprung ins Finale nicht – für sie ist im zweiten Halbfinale Endstation. 
Veronica Fusaro schafft den Sprung ins Finale nicht – für sie ist im zweiten Halbfinale Endstation. 
Bild: Screenshot Youtube

Das zweite ESC-Halbfinale bot alles, was Fans lieben: schrille Auftritte, grosse Emotionen und Glamour. Mittendrin überzeugte auch die Thuner Sängerin Veronica Fusaro – für den Finaleinzug reichte es trotzdem nicht. 

Carlotta Henggeler

15.05.2026, 05:56

Das Wichtigste im Überblick

  • Der Eurovision Song Contest (ESC) 2026 findet vom 12. bis zum 16. Mai in Wien statt.
  • Die Thunerin Veronica Fusaro startete im zweiten Halbfinale mit der Nummer 7 ins Rennen und sang «Alice». Trotz starker Performance reicht es nicht fürs Finale: Sie schafft es nicht in die Top 10, die ins Finale einziehen.
  • Das Grand Final findet am Samstag, 16. Mai, in Wien statt. Der Countdown (Pre-Show) startet um 20.15 Uhr, die eigentliche Show beginnt um 21 Uhr. SRF 2 zeigt die Show live und streamt sie online. Auch blue News tickert wieder live für dich.
Mehr anzeigen
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • Freitag, 15. Mai 2026, 5.38 Uhr

    Delta Goodrem über Veronica Fusaro: «Eine echt coole Künstlerin»

    Veronica Fusaro hat den Einzug in den Final des Eurovision Song Contest zwar nicht geschafft, doch die Bewunderung der Konkurrenz ist ihr dennoch sicher. «Ich liebe ihren Song», sagte die australische Pop-Sängerin Delta Goodrem gegenüber «20 Minuten».

    Delta Goodrem mit ihrer Power-Ballade «Eclipse» im zweiten ESC-Halbfinale am Donnerstagabend.
    Delta Goodrem mit ihrer Power-Ballade «Eclipse» im zweiten ESC-Halbfinale am Donnerstagabend.
    Bild: Keystone/AP Photo/Martin Meissner

    Weiter habe Goodrem gesagt, Fusaro sei eine «wirklich coole Künstlerin» mit einer «rockigen Seite». Für die 29-jährige Thunerin hatte dies jedoch nicht ausgereicht, um die Halbfinal-Hürde am Donnerstagabend zu nehmen. «Ich werde nun ein wenig weinen, das ist okay», sagte Fusaro nach ihrem Auftritt in einer Instagram-Story. Gleichzeitig bedankte sie sich bei ihren Fans für die Unterstützung und das positive Feedback zu ihrem Song «Alice».

    Delta Goodrem dagegen hat mit dem Titel «Eclipse» Publikum und Jury überzeugt und tritt am Samstag, 16. Mai, im Final des Wettbewerbs in der Wiener Stadthalle für Australien an.

    ESC geht ohne Schweiz weiter. Umstrittener Würge-Song und kühle Popnummer ziehen ins Finale ein

    ESC geht ohne Schweiz weiterUmstrittener Würge-Song und kühle Popnummer ziehen ins Finale ein

  • 23:50

    Danke, grazie, merci

    Was für eine zweite Halbfinalshow! Die Nerven liegen bis zum Schluss blank. Leider verpasst Veronica Fusaro den Finaleinzug – so, so schade. 

    Danke fürs Mitfiebern, Mitlesen, Mitleiden. Es hät gfäged – hoffe, für dich auch!

    Ich bin KO – Pfuus guet 🤓

  • 23:35

    Diese 10 Länder sind am Samstag im Finale dabei

    Für die Schweiz endet das ESC-Abenteuer im Halbfinale. Veronica Fusaro schafft den Sprung nicht in die Finalissima. 
    Für die Schweiz endet das ESC-Abenteuer im Halbfinale. Veronica Fusaro schafft den Sprung nicht in die Finalissima. 
    Screenshot SRFzwei

    Hach, das war ein Voting-Krimi bis zum Schluss – und Veronica Fusaro ist trotz super Performance nicht im Finale. Schade!

    Diese 10 Länder sind aus dem zweiten Halbfinale im Grand Final dabei

    • Tschechien: Daniel Zizka singt «CROSSROADS»
    • Bulgarien: DARA singt «Bangaranga»
    • Ukraine: LELÉKA singt «Ridnym»
    • Norwegen: JONAS LOVV singt «YA YA YA»
    • Australien: Delta Goodrem singt «Eclipse»
    • Rumänien: Alexandra Căpitănescu singt «Choke Me»
    • Malta: AIDAN singt «Bella»
    • Zypern: Zypern: Antigoni singt «JALLA»
    • Albanien: Alis singt «Nân»
    • Dänemark: Søren Torpegaard Lund singt «Før Vi Går Hjem»
    Mehr anzeigen
    70. ESC in Wien. Folklorebombast und Känguru-Wahnsinn – die ersten ESC-Favoriten stehen im Final

    70. ESC in WienFolklorebombast und Känguru-Wahnsinn – die ersten ESC-Favoriten stehen im Final

    Und diese 10 Länder haben es aus der ersten Halbfinalshow ins Finale geschafft

    • Belgien
    •  Finnland
    • Griechenland
    • Israel
    • Kroatien
    • Litauen
    • Moldau
    • Polen
    • Schweden
    • Serbien
    Mehr anzeigen

    Das Gastgeberland Österreich ist automatisch für den Final qualifiziert – ebenso die «Big 4»: Deutschland, Italien, Frankreich und das Vereinigte Königreich. Spanien ist dieses Jahr wegen des Israel-Boykotts nicht dabei.

  • 23:19

    Für Veronica Fusaro endet der ESC-Traum im Halbfinale – trotz starker Performance

    Eine Powerperformance hat Veronica Fusaro mit «Alice» hingelegt. Und dies, obwohl im Vorfeld bei den Proben einiges schiefgelaufen ist.

    Reichts fürs Ticket in die Finalissima am Samstag? Ist sie unter den Top 10?

  • 223:02

    JJ performt «Unknown»

    «Unknown»: JJ neuer Song. Er wird auch am Finale auftreten. 
    «Unknown»: JJ neuer Song. Er wird auch am Finale auftreten. 
    Screenshot SRFzwei

    Ein bisschen Magie gibt's mit ESC-Vorjahressieger, er performt seinen neuen Song «Unknown».

    Das Voting läuft...

  • 22:52

    Stop Voting now

    Die Leitungen sind zu - jetzt gehts um alles für Veronica Fusaro um den Finaleinzug... uuuuuuhhhh spanneeeennnnddddd....

  • Das Voting ist gestartet – du kannst wählen … aber nicht für die Schweiz

    Disco-Auftritt Victoria Swarovski und Michael Ostrowski zur Voting-Überbrückung. Nice!
    Disco-Auftritt Victoria Swarovski und Michael Ostrowski zur Voting-Überbrückung. Nice!
    Screenshot SRFzwei

    Jetzt geht's los mit der Abstimmung. Kleiner Reminder: Du darfst maximal 10 Mal voten und nicht für die Schweiz …

    Von den 15 Teilnehmern kommen heute 10 ins Finale.

  • 22:35

    JONAS LOVV singt «YA YA YA» - Die Rampensau

    Jonas Lovv aus Norwegen bezeichnet sich als Rampensau. Kann man sagen... ganz schön sexy der Norweger ... 

    Jonas Lovv on Stage.
    Jonas Lovv on Stage.
    Screenshot SRFzwei

    Auch wenn sein Look sehr fest an Måneskin erinnert ...

    Italiens Måneskin trugen am ESC schon solche Hosen. Hosenanzüge?
    Italiens Måneskin trugen am ESC schon solche Hosen. Hosenanzüge?
    KEYSTONE

    «Ya Ya Ya» von mir gibts auch ein Ja - ab ins Finale!

  • 22:31

    Malta: Ich schmelze «Bella»

    «Bella»: Aidan singt für Malta. Bravo!!!
    «Bella»: Aidan singt für Malta. Bravo!!!
    Screenshot SRFzwei

    Aidan schmettert «Bella» - woww, was für ein grandioser Song. Che bella canzone, grazie. 

    Malta zählt 2026 nicht zu den Favoriten. Schade, hätte es verdient...

  • 22:25

    Albanien trällert sich durch die Performance

    Graf Dracula mit Glitzermänteli?
    Graf Dracula mit Glitzermänteli?
    Screenshot SRFzwei

    Nanu, steht Graf Dracula auf der Bühne – und hat sich in ein Glitzermänteli geworfen? Auch die Brille würde gegen das böse Licht passen …

  • Look Mum, no Computer – hallo Gaga Dada

    «1, 2, 3 Peperoni» oder so. Englands Act sorgt für Gaga-Partystimmung. 
    «1, 2, 3 Peperoni» oder so. Englands Act sorgt für Gaga-Partystimmung. 
    Screenshot SRFzwei

    Ein bisserl Gaga-Dada-Musik tut dem Abend ganz gut. Dafür sorgt jetzt UK – aussser Konkurrenz.

    1,2, 3... with a Slice of Peperoni? Was singt er da? Egal, der Auftritt ist eher lustig als dass es etwas aussagen würde.

    Auch mal okayish... steht der ESC auch für viel Blödsinn und fun, fun, fun …

  • 22:11

    Australien liefert ab – Delta Goodrem singt «Eclipse»

    Schöner Song, sehr ruhige Performance.
    Schöner Song, sehr ruhige Performance.
    Screenshot SRFzwei

    Golden Girl am Klavier – Delta Goodrem zeigt eine sehr solide Show. Schöner Auftritt – die Frau kann definitiv singen. I like!

  • 22:03

    Dänemark schickt Søren Torpegaard Lund mit «Før Vi Går Hjem» – kein grosser Wurf

    So sieht das aus mit Dänemark. 
    So sieht das aus mit Dänemark. 
    Screenshot SRF zwei

    Musicaldarsteller Søren Torpegaard Lund zählt ebenfalls zu den Favoriten 2026. Nummer 5 in den Wettbüros. 

    Mit ehrlich gesagt ein Rätsel - warum Søren zu den Lieblingen zählt. Finde weder den Song stark noch seine Stimme. Tja... wohl Geschmackssache. Und die Show? Ganz okay. Der Tanz im Licht-Kubus ist ganz nice. Aber mehr auch nicht. Sorry, Søren. 

  • 21:57

    Lettland, Nummer 9 nach Tanzschein mit Cosmo

    Uhhh, was hören da meine Ohren? Ein paar schiefe Töne. Schade... ein märchenhafter Einstieg mit Tücken.

    Atvara singt «Ēnā» – aber die Nerven machen da wohl nicht ganz mit.

    Nicht ganz eine geglückte Länderwahl – nach Cosmos fetzigem Tanzschein. Und es wird nicht besser mit den Tönen. JÄNU.

  • 21:46

    Veronica Fusaro rockt die Bühne – was für eine g*** Show!

    Veronica Fusaro singt «Alice» und zeigt eine heisse Show. Reicht es fürs Finale? Hoffentlich. 
    Veronica Fusaro singt «Alice» und zeigt eine heisse Show. Reicht es fürs Finale? Hoffentlich. 
    Screenshot SRFzwei

    Judihuiiiii, jettz ist Veronica Fusaro dran. Mir schwitzen leicht die Hände....

    Woow, was für ein Auftritt. Veronica Fusaro hat gerockt! Und diese Show - einfach TOP!!!! Hoffentlich ist das jetzt das Ticket fürs Finale.

    Fusaro muss sich nicht verstecken. Im Gegenteil. Sackstarke Leistung! Bravissima, Veronica!!!!

  • 21:35

    Jetzt kommt noch Armenien: SIMÓN singt «Paloma Rumba» – und dann ist Veronica Fusaro endlich dran

    Können wir nicht einfach die Show vorwärtsspülen? Das wäre toll. Simon ist sicher nett... aber wir warten auf VERONICA...

  • 21:31

    Noch zwei Songs, dann kommt Veronica... Frankreich performt jetzt

    Jetzt singt die jüngste Teilnehmerin Monroe mit «Regarde». Die 17-Jährige tritt ausser Konkurrenz auf, da ihr Land zu den «Big 5» gehört – nach Spaniens Ausstieg 2026 eigentlich nur noch die «Big 4». Diese Länder zahlen am meisten an den ESC und stehen deshalb automatisch im Finale.

    Erinnert der Song etwas an Nemos «The Code» und JJs «Wasted Love»? Finde schon. Das ist wohl Kalkül...

    Oh, très bien, j'aime...

  • 21:28

    Tschechien gewinnt auch eher keinen Blumentopf

    Das Staging ist noch cool, aber gesanglich gewinnt Tschechien eher keinen Blumentopf - sorry...

  • Postcards, schnarch schnarch ...

    Jeder Act wird mit einer Postkarte vorgestellt und darf eine Location in Österreich bekannt machen. Sorry, liebes ORF, diese wirken billig hergestellt und bringen (fast) keinen Mehrwert.

  • 21:23

    Luxemburg – perfekter WC-Stopp

    Sorry, diese Performance ist einfach zum Einschlafen... perfekte Zeit für einen WC-Stopp oder was auch immer. 

    Und auch das mit den Tönen ist manchmal eher Glückssache hier.

  • 21:20

    Umstrittener Act – Rumänien performt «Choke Me»

    Lady Gaga? Madonna? Nee, es ist Alexandra Căpitănescu. 
    Lady Gaga? Madonna? Nee, es ist Alexandra Căpitănescu. 
    Screenshot SRF2

    Rumäniens Song «Choke Me» erinnert an eine SM-Party und «Choke Me» polarisierte stark im Vorfeld. Zu platt der Song, zu explizit sexistisch die Message ... 

    Ihr Look? Ein Mix aus Madonna, Rammstein und Lady Gaga.  Alexandra Căpitănescu mit «Choke Me».

    Das hat jetzt Wumms – und wie!

  • 21:11

    Bulgarien eröffnet die Party mit «Bangaranga»: Crazy Performance – der Tanzfuss wippt mit

    «Bangaranga» - was für eine Eröffnung...
    «Bangaranga» - was für eine Eröffnung...
    Screenshot SRF 2

    Das ist der Startschuss der Acts - Bulgarien springt als erstes Land ins kalte Wasser. Dara singt «Bangaranga». 

    Der Song steht für innere Stärke und Selbstbewusstsein.

    Hot, hot - der Song heizt ein. Mit Tanzfuss wippt mit. Mich hat das «Bangaranga»-Fieber jetzt gepackt!

  • 21:05

    Ob JJ daran Freude hat?

    Mit JJ epischen Song «Wasted Love» eröffnen die Hosts das zweite Halbfinale. Not bad, not bad.

  • Veronica Fusaro: «Ich habe Angst, es nicht zu schaffen»

    In der SRF-Doku gesteht Veronica Fusaro: «Ich habe Angst, es nicht zu schaffen, aber ich werde alles geben!». 

    Gib Gas, liebe Veronica …

  • 20:50

    Saluti a tutti – jetzt geht's für Veronica Fusaro um die Wurst ... Uuiuiii

    Puh, Veronica Fusaro hat heute keinen einfachen Stand. Bei den Wettbüros liegt die Schweiz hinten – Favoriten sind Schweden, Finnland oder Frankreich. Und ihre Rockballade ist alles andere als ein typischer ESC-Banger. Mal schauen.

    Also: Hoooppp, hopp, hopp!

  • 20:25

    Bessere Show? Hoffen wir

    Hey, hoffen wir auf eine coolere zweite Halbfinalshow. In der ersten ESC-Runde haben die Hosts Victoria Swarovski und Michael Ostrowski nicht überzeugt. Zu hölzern, das Zusammenspiel zwischen den beiden nicht optimal. Die Jokes? Sehr brav – lahm!

    Liebe Pro-Austria-Fraktion, nicht böse sein – aber bitte, lass diese Show besser werden.

  • 20:15

    Diese Acts wollen ein Final-Ticket – nur 10 schaffen es!

    Die Teilnehmer der 2. Halbfinalshow auf einen Blick: 

    • Bulgarien: DARA singt «Bangaranga»
    • Aserbaidschan: JIVA singt «Just Go»
    • Rumänien: Alexandra Căpitănescu singt «Choke Me»
    • Luxemburg: Eva Marija singt «Mother Nature»
    • Tschechien: Daniel Zizka singt «CROSSROADS»
    • Armenien: SIMÓN singt «Paloma Rumba»
    • Schweiz: Veronica Fusaro singt «Alice»
    • Zypern: Antigoni singt «JALLA»
    • Lettland: Atvara singt «Ēnā»
    • Dänemark: Søren Torpegaard Lund singt «Før Vi Går Hjem»
    • Australien: Delta Goodrem singt «Eclipse»
    • Ukraine: LELÉKA singt «Ridnym»
    • Albanien: Alis singt «Nân»
    • Malta: AIDAN singt «Bella»
    • Norwegen: JONAS LOVV singt «YA YA YA»
    Mehr anzeigen
    Mein «Büro» für heute. Ob die Snacks wohl reichen werden?
    Mein «Büro» für heute. Ob die Snacks wohl reichen werden?
    blue News

    Ach, übrigens. Es gelten neue Regeln beim ESC 2026. Diese könnten Veronica Fusaro helfen, den Sprung ins Finale zu schaffen. 🤙

    Mehrere Regeländerungen sollen für mehr Fairness sorgen. Neu darf das Publikum pro Voting-Methode nur noch zehn Stimmen pro Person abgeben – bisher waren es 20.

    Zudem geben die Länder-Jurys nun auch in den Halbfinals wieder ihre Stimmen ergänzend zum Publikumsvoting dazu, anstatt nur im Finale berücksichtigt zu werden.

    Strengere Regeln sollen zudem die intensive Promotion einzelner Beiträge, beispielsweise durch staatlich gestützte Social-Media-Werbekampagnen, verhindern.

    Kleiner Reminder: Wir dürfen heute nicht für Veronica Fusaro voten … Aber falls ihr Freunde/Bekannte/Ferienbekanntschaften im Ausland habt, dann siehst du oben alle Infos!

    Veronica Fusaro kämpfte im Vorfeld, also bei den Generalproben, mit technischen Problemen. Cross Fingers!

  • 19:45

    Veronica Fusaro: «Gehe nicht an den ESC, um einen Blumentopf zu gewinnen»

    Die Thunerin gibt sich im Vorfeld ihres ESC-Abenteuers in Wien kämpferisch. Im Interview mit blue News-Redaktor Bruno Bötischi sagt sie: «Ich gehe nicht nach Wien, um einen Blumentopf zu gewinnen.» Heute, Donnerstagabend, geht sie als siebter Act ins Rennen. Puh, es wird spannend …

    Sängerin Veronica Fusaro: «Ich gehe nicht an den ESC, um einen Blumentopf zu gewinnen»

    Sängerin Veronica Fusaro: «Ich gehe nicht an den ESC, um einen Blumentopf zu gewinnen»

    Sie steht vor ihrem grössten Auftritt: Veronica Fusaro singt für die Schweiz am Eurovision Song Contest in Wien. blue News traf die Musikerin und fragte, was den ESC für sie so faszinierend macht – und wie viel sie damit verdient.

    26.03.2026

  • Veronica Fusaro singt für die Schweiz am Eurovision Song Contest in Wien. blue News traf die Musikerin und fragte, was den ESC für sie so faszinierend macht – und wie viel sie damit verdient.

  • 06.35 Uhr

    Du hast das erste Halbfinal verpasst? 

    Kein Problem, hier gibts die Zusammenfassung:

    70. ESC in Wien. Folklorebombast und Känguru-Wahnsinn – die ersten ESC-Favoriten stehen im Final

    70. ESC in WienFolklorebombast und Känguru-Wahnsinn – die ersten ESC-Favoriten stehen im Final

  • 14. Mai, 06.34 Uhr

    Veronica Fusaro: Lerne unsere ESC-Hoffnung kennen

    Schweizer ESC-Hoffnung. Aus dem Pyjama zum grössten Auftritt ihres Lebens – das ist Veronica Fusaro

    Schweizer ESC-HoffnungAus dem Pyjama zum grössten Auftritt ihres Lebens – das ist Veronica Fusaro

    • Mehr anzeigen

Mehr zum ESC

Wann, wo, wie, wer?. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum ESC in Wien

Wann, wo, wie, wer?Die wichtigsten Fragen und Antworten zum ESC in Wien

«Gloriose Stimme». Darum schafft es Veronica Fusaro mit «Alice» locker ins ESC-Final

«Gloriose Stimme»Darum schafft es Veronica Fusaro mit «Alice» locker ins ESC-Final

Das grosse ESC-Ranking. Top oder Totalausfall? Jetzt alle Songs benoten und abstimmen

Das grosse ESC-RankingTop oder Totalausfall? Jetzt alle Songs benoten und abstimmen

ESC-Looks im Style-Check. «Das würde ich definitiv nicht mehr machen» – eine Schweizerin fällt durch

ESC-Looks im Style-Check«Das würde ich definitiv nicht mehr machen» – eine Schweizerin fällt durch

Meistgelesen

Hier schlugen die Eisheiligen mit voller Wucht zu
Warum ein Experte plötzlich vom «Aussterben der weissen Europäer» warnt
Weltall-Forschende verschwinden oder sterben – Trump leitet Untersuchung ein
Saudi-Arabien und Emirate greifen Iran an +++ China fordert dauerhafte Waffenruhe
Leider nein: Veronica Fusaro verpasst Finaleinzug – trotz starker Leistung