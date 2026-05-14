Leider nein: Veronica Fusaro verpasst Finaleinzug – trotz starker Leistung

Das zweite ESC-Halbfinale bot alles, was Fans lieben: schrille Auftritte, grosse Emotionen und Glamour. Mittendrin überzeugte auch die Thuner Sängerin Veronica Fusaro – für den Finaleinzug reichte es trotzdem nicht.
Die Thunerin Veronica Fusaro startete im zweiten Halbfinale mit der Nummer 7 ins Rennen und sang «Alice». Trotz starker Performance reicht es nicht fürs Finale: Sie schafft es nicht in die Top 10, die ins Finale einziehen.
Das Grand Final findet am Samstag, 16. Mai, in Wien statt. Der Countdown (Pre-Show) startet um 20.15 Uhr, die eigentliche Show beginnt um 21 Uhr. SRF 2 zeigt die Show live und streamt sie online. Auch blue News tickert wieder live für dich.
Delta Goodrem über Veronica Fusaro: «Eine echt coole Künstlerin»
Veronica Fusaro hat den Einzug in den Final des Eurovision Song Contest zwar nicht geschafft, doch die Bewunderung der Konkurrenz ist ihr dennoch sicher. «Ich liebe ihren Song», sagte die australische Pop-Sängerin Delta Goodrem gegenüber «20 Minuten».
Weiter habe Goodrem gesagt, Fusaro sei eine «wirklich coole Künstlerin» mit einer «rockigen Seite». Für die 29-jährige Thunerin hatte dies jedoch nicht ausgereicht, um die Halbfinal-Hürde am Donnerstagabend zu nehmen. «Ich werde nun ein wenig weinen, das ist okay», sagte Fusaro nach ihrem Auftritt in einer Instagram-Story. Gleichzeitig bedankte sie sich bei ihren Fans für die Unterstützung und das positive Feedback zu ihrem Song «Alice».
Delta Goodrem dagegen hat mit dem Titel «Eclipse» Publikum und Jury überzeugt und tritt am Samstag, 16. Mai, im Final des Wettbewerbs in der Wiener Stadthalle für Australien an.
Das Gastgeberland Österreich ist automatisch für den Final qualifiziert – ebenso die «Big 4»: Deutschland, Italien, Frankreich und das Vereinigte Königreich. Spanien ist dieses Jahr wegen des Israel-Boykotts nicht dabei.
23:19
Für Veronica Fusaro endet der ESC-Traum im Halbfinale – trotz starker Performance
Eine Powerperformance hat Veronica Fusaro mit «Alice» hingelegt. Und dies, obwohl im Vorfeld bei den Proben einiges schiefgelaufen ist.
Reichts fürs Ticket in die Finalissima am Samstag? Ist sie unter den Top 10?
223:02
JJ performt «Unknown»
Ein bisschen Magie gibt's mit ESC-Vorjahressieger, er performt seinen neuen Song «Unknown».
Das Voting läuft...
22:52
Stop Voting now
Die Leitungen sind zu - jetzt gehts um alles für Veronica Fusaro um den Finaleinzug... uuuuuuhhhh spanneeeennnnddddd....
Das Voting ist gestartet – du kannst wählen … aber nicht für die Schweiz
Jetzt geht's los mit der Abstimmung. Kleiner Reminder: Du darfst maximal 10 Mal voten und nicht für die Schweiz …
Von den 15 Teilnehmern kommen heute 10 ins Finale.
22:35
JONAS LOVV singt «YA YA YA» - Die Rampensau
Jonas Lovv aus Norwegen bezeichnet sich als Rampensau. Kann man sagen... ganz schön sexy der Norweger ...
Auch wenn sein Look sehr fest an Måneskin erinnert ...
«Ya Ya Ya» von mir gibts auch ein Ja - ab ins Finale!
22:31
Malta: Ich schmelze «Bella»
Aidan schmettert «Bella» - woww, was für ein grandioser Song. Che bella canzone, grazie.
Malta zählt 2026 nicht zu den Favoriten. Schade, hätte es verdient...
22:25
Albanien trällert sich durch die Performance
Nanu, steht Graf Dracula auf der Bühne – und hat sich in ein Glitzermänteli geworfen? Auch die Brille würde gegen das böse Licht passen …
Look Mum, no Computer – hallo Gaga Dada
Ein bisserl Gaga-Dada-Musik tut dem Abend ganz gut. Dafür sorgt jetzt UK – aussser Konkurrenz.
1,2, 3... with a Slice of Peperoni? Was singt er da? Egal, der Auftritt ist eher lustig als dass es etwas aussagen würde.
Auch mal okayish... steht der ESC auch für viel Blödsinn und fun, fun, fun …
22:11
Australien liefert ab – Delta Goodrem singt «Eclipse»
Golden Girl am Klavier – Delta Goodrem zeigt eine sehr solide Show. Schöner Auftritt – die Frau kann definitiv singen. I like!
22:03
Dänemark schickt Søren Torpegaard Lund mit «Før Vi Går Hjem» – kein grosser Wurf
Musicaldarsteller Søren Torpegaard Lund zählt ebenfalls zu den Favoriten 2026. Nummer 5 in den Wettbüros.
Mit ehrlich gesagt ein Rätsel - warum Søren zu den Lieblingen zählt. Finde weder den Song stark noch seine Stimme. Tja... wohl Geschmackssache. Und die Show? Ganz okay. Der Tanz im Licht-Kubus ist ganz nice. Aber mehr auch nicht. Sorry, Søren.
21:57
Lettland, Nummer 9 nach Tanzschein mit Cosmo
Uhhh, was hören da meine Ohren? Ein paar schiefe Töne. Schade... ein märchenhafter Einstieg mit Tücken.
Atvara singt «Ēnā» – aber die Nerven machen da wohl nicht ganz mit.
Nicht ganz eine geglückte Länderwahl – nach Cosmos fetzigem Tanzschein. Und es wird nicht besser mit den Tönen. JÄNU.
21:46
Veronica Fusaro rockt die Bühne – was für eine g*** Show!
Judihuiiiii, jettz ist Veronica Fusaro dran. Mir schwitzen leicht die Hände....
Woow, was für ein Auftritt. Veronica Fusaro hat gerockt! Und diese Show - einfach TOP!!!! Hoffentlich ist das jetzt das Ticket fürs Finale.
Fusaro muss sich nicht verstecken. Im Gegenteil. Sackstarke Leistung! Bravissima, Veronica!!!!
21:35
Jetzt kommt noch Armenien: SIMÓN singt «Paloma Rumba» – und dann ist Veronica Fusaro endlich dran
Können wir nicht einfach die Show vorwärtsspülen? Das wäre toll. Simon ist sicher nett... aber wir warten auf VERONICA...
21:31
Noch zwei Songs, dann kommt Veronica... Frankreich performt jetzt
Jetzt singt die jüngste Teilnehmerin Monroe mit «Regarde». Die 17-Jährige tritt ausser Konkurrenz auf, da ihr Land zu den «Big 5» gehört – nach Spaniens Ausstieg 2026 eigentlich nur noch die «Big 4». Diese Länder zahlen am meisten an den ESC und stehen deshalb automatisch im Finale.
Erinnert der Song etwas an Nemos «The Code» und JJs «Wasted Love»? Finde schon. Das ist wohl Kalkül...
Oh, très bien, j'aime...
21:28
Tschechien gewinnt auch eher keinen Blumentopf
Das Staging ist noch cool, aber gesanglich gewinnt Tschechien eher keinen Blumentopf - sorry...
Postcards, schnarch schnarch ...
Jeder Act wird mit einer Postkarte vorgestellt und darf eine Location in Österreich bekannt machen. Sorry, liebes ORF, diese wirken billig hergestellt und bringen (fast) keinen Mehrwert.
21:23
Luxemburg – perfekter WC-Stopp
Sorry, diese Performance ist einfach zum Einschlafen... perfekte Zeit für einen WC-Stopp oder was auch immer.
Und auch das mit den Tönen ist manchmal eher Glückssache hier.
21:20
Umstrittener Act – Rumänien performt «Choke Me»
Rumäniens Song «Choke Me» erinnert an eine SM-Party und «Choke Me» polarisierte stark im Vorfeld. Zu platt der Song, zu explizit sexistisch die Message ...
Ihr Look? Ein Mix aus Madonna, Rammstein und Lady Gaga. Alexandra Căpitănescu mit «Choke Me».
Das hat jetzt Wumms – und wie!
21:11
Bulgarien eröffnet die Party mit «Bangaranga»: Crazy Performance – der Tanzfuss wippt mit
Das ist der Startschuss der Acts - Bulgarien springt als erstes Land ins kalte Wasser. Dara singt «Bangaranga».
Der Song steht für innere Stärke und Selbstbewusstsein.
Hot, hot - der Song heizt ein. Mit Tanzfuss wippt mit. Mich hat das «Bangaranga»-Fieber jetzt gepackt!
21:05
Ob JJ daran Freude hat?
Mit JJ epischen Song «Wasted Love» eröffnen die Hosts das zweite Halbfinale. Not bad, not bad.
Veronica Fusaro: «Ich habe Angst, es nicht zu schaffen»
In der SRF-Doku gesteht Veronica Fusaro: «Ich habe Angst, es nicht zu schaffen, aber ich werde alles geben!».
Gib Gas, liebe Veronica …
20:50
Saluti a tutti – jetzt geht's für Veronica Fusaro um die Wurst ... Uuiuiii
Puh, Veronica Fusaro hat heute keinen einfachen Stand. Bei den Wettbüros liegt die Schweiz hinten – Favoriten sind Schweden, Finnland oder Frankreich. Und ihre Rockballade ist alles andere als ein typischer ESC-Banger. Mal schauen.
Also: Hoooppp, hopp, hopp!
20:25
Bessere Show? Hoffen wir
Hey, hoffen wir auf eine coolere zweite Halbfinalshow. In der ersten ESC-Runde haben die Hosts Victoria Swarovski und Michael Ostrowski nicht überzeugt. Zu hölzern, das Zusammenspiel zwischen den beiden nicht optimal. Die Jokes? Sehr brav – lahm!
Liebe Pro-Austria-Fraktion, nicht böse sein – aber bitte, lass diese Show besser werden.
20:15
Diese Acts wollen ein Final-Ticket – nur 10 schaffen es!
Die Teilnehmer der 2. Halbfinalshow auf einen Blick:
Bulgarien: DARA singt «Bangaranga»
Aserbaidschan: JIVA singt «Just Go»
Rumänien: Alexandra Căpitănescu singt «Choke Me»
Luxemburg: Eva Marija singt «Mother Nature»
Tschechien: Daniel Zizka singt «CROSSROADS»
Armenien: SIMÓN singt «Paloma Rumba»
Schweiz: Veronica Fusaro singt «Alice»
Zypern: Antigoni singt «JALLA»
Lettland: Atvara singt «Ēnā»
Dänemark: Søren Torpegaard Lund singt «Før Vi Går Hjem»
Kleiner Reminder: Wir dürfen heute nicht für Veronica Fusaro voten … Aber falls ihr Freunde/Bekannte/Ferienbekanntschaften im Ausland habt, dann siehst du oben alle Infos!
Veronica Fusaro kämpfte im Vorfeld, also bei den Generalproben, mit technischen Problemen. Cross Fingers!
19:45
Veronica Fusaro: «Gehe nicht an den ESC, um einen Blumentopf zu gewinnen»
Die Thunerin gibt sich im Vorfeld ihres ESC-Abenteuers in Wien kämpferisch. Im Interview mit blue News-Redaktor Bruno Bötischi sagt sie: «Ich gehe nicht nach Wien, um einen Blumentopf zu gewinnen.» Heute, Donnerstagabend, geht sie als siebter Act ins Rennen. Puh, es wird spannend …
Sängerin Veronica Fusaro: «Ich gehe nicht an den ESC, um einen Blumentopf zu gewinnen»
Sie steht vor ihrem grössten Auftritt: Veronica Fusaro singt für die Schweiz am Eurovision Song Contest in Wien. blue News traf die Musikerin und fragte, was den ESC für sie so faszinierend macht – und wie viel sie damit verdient.
26.03.2026
Veronica Fusaro singt für die Schweiz am Eurovision Song Contest in Wien. blue News traf die Musikerin und fragte, was den ESC für sie so faszinierend macht – und wie viel sie damit verdient.