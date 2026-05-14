Leider nein: Veronica Fusaro verpasst Finaleinzug – trotz starker Leistung

Freitag, 15. Mai 2026, 5.38 Uhr

Veronica Fusaro hat den Einzug in den Final des Eurovision Song Contest zwar nicht geschafft, doch die Bewunderung der Konkurrenz ist ihr dennoch sicher. «Ich liebe ihren Song», sagte die australische Pop-Sängerin Delta Goodrem gegenüber «20 Minuten».

Delta Goodrem mit ihrer Power-Ballade «Eclipse» im zweiten ESC-Halbfinale am Donnerstagabend. Bild: Keystone/AP Photo/Martin Meissner

Weiter habe Goodrem gesagt, Fusaro sei eine «wirklich coole Künstlerin» mit einer «rockigen Seite». Für die 29-jährige Thunerin hatte dies jedoch nicht ausgereicht, um die Halbfinal-Hürde am Donnerstagabend zu nehmen. «Ich werde nun ein wenig weinen, das ist okay», sagte Fusaro nach ihrem Auftritt in einer Instagram-Story. Gleichzeitig bedankte sie sich bei ihren Fans für die Unterstützung und das positive Feedback zu ihrem Song «Alice».

Delta Goodrem dagegen hat mit dem Titel «Eclipse» Publikum und Jury überzeugt und tritt am Samstag, 16. Mai, im Final des Wettbewerbs in der Wiener Stadthalle für Australien an.