«Schande für Italien» ESC-Gewinnersong «Per sempre sì» von Sal da Vinci spaltet die Community

Carlotta Henggeler

3.3.2026

Mit seiner Liebesballade «Per sempre sì» sichert sich Sal da Vinci den Sieg beim Sanremo-Festival. Während Italien ihn zum ESC 2026 nach Wien schickt, streitet die Community bereits über Song und Styling. Ein User schreibt hässig: «Eine Schande für Italien».

Carlotta Henggeler

03.03.2026, 18:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sal Da Vinci gewinnt mit der romantischen Ballade «Per sempre sì» das Sanremo-Festival 2026 und wird Italien beim ESC in Wien vertreten.
  • Während viele Fans Song und Stimme feiern, kritisieren andere die altmodische Inszenierung und bezeichnen den Beitrag gar als «Schande für Italien».
  • Auch andere ESC-Beiträge wie jener von Sarah Engels für Deutschland sorgen wegen vermeintlich einfallsloser Konzepte für Diskussionen, das Finale findet am 16. Mai 2026 in Wien statt.
Mehr anzeigen

Mit «Per sempre sì» gewinnt der Napoletaner Sal Da Vinci das Sanremo-Festival 2026: Der Song ist eine pompöse Romantik-Ballade, eine Hommage an die Liebe – insbesondere an die Ehe. Mit grossen Emotionen, klassischer Melodieführung und italienischem Pathos setzt Da Vinci ganz auf Herz und Tradition – und trifft damit den Nerv des italienischen Massenpublikums. 

Auch auf YouTube wird die Ballade gefeiert. In den Kommentaren überschlagen sich die Fans. Einer schreibt: «Was für ein Song und was für eine Stimme – elegant und mit Style. Gratuliere, Sal, bravo Italia.»

Doch es hagelt auch Kritik.  Ein anderer YouTube-User schreibt trocken: «Sieht aus wie eine Darbietung aus den 60er-Jahren. Ein seltsames Gefühl!»

Auf YouTube gibt es viele Kommentare zum Song zu lesen. 
Auf YouTube gibt es viele Kommentare zum Song zu lesen. 
Screenshot YouTube

Wieder ein anderer geht noch weiter und schreibt sogar, dass der Song «eine Schande für Italien» sei. 

Kommentar zum ESC-Song von Sal Da Vinci.
Kommentar zum ESC-Song von Sal Da Vinci.
YouTube

Auch sein Look gibt zu reden: Fans loben sein elegantes Äusseres, andere hingegen empfinden sein Ouftit als verstaubt und oldschool. 

Eine Hymne an die Liebe und die Ehe

Das Lied ist eine Huldigung an die Liebe, an die Ehe. Da Vinci singt zum Beispiel: «Es werden du und ich sein. Für immer verbunden für das Leben, das ohne dich nichts wert ist. Es macht keinen Sinn, ohne dich zu leben. Mit der Hand auf der Brust. Ich verspreche es dir.»

Sein Auftritt? Theatralisch, dabei zeigt er immer wieder auf seinen Ehering. 

Auch deutscher ESC-Song eckt an

Auch der deutsche ESC-Beitrag von Sarah Engels sorgt für Diskussionen.  Allerdings richtet sich die Kritik weniger gegen die Sängerin selbst als gegen das Gesamtpaket. Viele finden, Lied und Performance erinnerten stark an frühere ESC-Nummern – besonders an Zyperns «Fuego». Euro-Dance-Beat, viel Haut, Tänzerinnen und Pyroshow: ein Konzept, das man beim ESC schon oft gesehen hat – und das nicht immer aufgeht.

Das ESC-Finale 2026 findet am 16. Mai 2026 in Wien statt. Die Schweiz wird von Veronica Fusaro vertreten, ihr Song ist noch nicht bekannt. 

