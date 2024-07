ESC-Sensation Nemo live von der Waldbühne am Gurtenfestival

blue Music bringt Nemo zu Dir ins Wohnzimmer. Nach dem Sieg am Eurovision Song Contest ist Nemo zurück in seiner Heimat und spielt live am Gurtenfestival. Das Konzert wird am Donnerstag, 18. Juli um 22.45 Uhr übertragen.

Samina Stämpfli Martina Stadelmann

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Gurtenfestival findet in diesem Jahr vom 17. bis 20. Juli statt.

Dieses Jahr spielen auf dem Berner Hausberg unter anderem Peter Fox, Stormzy, Justice, Patent Ochsner, Burna Boy und Nelly Furtado.

Das Konzert von Nemo überträgt blue Music heute Donnerstag, ab 22.45 Uhr, im Free TV auf blue Zoom oder hier im Stream auf blue News und auf der blue News App. Mehr anzeigen

Heute Donnerstag wird Nemo auf die Waldühne am Gurtenfestival rocken. Nemo hat durch seinen Sieg beim Eurovision Song Contest (ESC) auch über die Landesgrenzen hinaus grosse Bekanntheit erlangt.

Nebst einer hochpolitischen Message für die nonbinäre Community bringt Nemo auch musikalisch eine diverse Mischung aus Pop, Rap und elektronischen Klängen mit auf den Berner Hausberg.

Gurtenfestival Auf dem Berner Hausberg findet vom 17. bis 20. Juli 2024 das 41. Gurtenfestival statt. Bei der diesjährigen Ausgabe werden unter anderem Patent Ochsner, Peter Fox, Justice und Burna Boy die Stimmung anheizen. blue Music berichtet live vom Gurten, zeigt dir alle Highlights rund um Stars und Shows und überträgt einige der besten Konzerte live im Stream! liveit.ch / Dominic Bruegger

Nemo ist für fesselnde Live-Auftritte bekannt, die durch eine beeindruckende Bühnenpräsenz und energiegeladene Performance geprägt sind. Mit Hits wie «Usserirdisch», «Du» und «The Code» wird Nemo das Publikum zweifellos auch heute verzaubern.

Nemos Musik behandelt Themen wie Liebe und Selbstfindung. Durch die diversen Inhalte der Musik, schafft es Nemo ein sehr breites Publikum anzusprechen. Besucher*innen des Gurtenfestivals können sich auf eine unvergessliche Show freuen, die nicht nur durch Nemos charismatische Art besticht. Das Konzert wird heute Abend um 22.45 Uhr von blue Music übertragen.

Die folgenden Acts kannst du (fast) live vom Gurtenfestival verfolgen:

Aktuelles Liveprogramm des Gurtenfestivals* 17. Juli, 23.00 Uhr: Stormzy

18. Juli, 19.15 Uhr: Valentino Vivace

18. Juli, 22.45 Uhr: Nemo

19. Juli, 22.30 Uhr: Patent Ochsner

20. Juli, 18.30 Uhr: To Athena, 21.30 Uhr: Manillio

21. Juli, 20.15 Uhr: Leila, 21.30 Uhr: Dabu Fantastic Mehr anzeigen

* Änderungen vorbehalten. Weitere Konzerte werden laufend ergänzt. Um einen reibungslosen Programmablauf zu gewähren, werden gewisse Konzerte zeitversetzt gezeigt.