Israel oder wir – Irland will ESC boykottieren STORY: Irland stellt seine Teilnahme am nächsten Eurovision Song Contest infrage – sollten Israel und sein Beitrag zugelassen werden. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk des Landes, RTE, erklärte, Irland werde 2026 nicht antreten, falls Israel teilnehmen darf. Eine Teilnahme sei angesichts des Gaza-Kriegs unvertretbar. In den vergangenen Jahren gab es wiederholt Proteste gegen Israels Beteiligung am Wettbewerb, vor dem Hintergrund der anhaltenden Militärangriffe im Gazastreifen. Israel ist als langjähriges Mitglied der Europäischen Rundfunkunion, der EBU, grundsätzlich teilnahmeberechtigt. Die EBU teilte mit, sie verstehe die Sorgen angesichts des Konflikts im Nahen Osten. Man konsultiere derzeit alle Mitgliedssender, um den Umgang mit Teilnahmefragen und geopolitischen Spannungen rund um den Wettbewerb zu klären. Bis Mitte Dezember können Sender bestätigen, ob sie beim nächsten Contest in Wien dabei sind. Irland ist seit 1965 dabei und hält mit sieben Siegen den Rekord, gemeinsam mit Schweden. 12.09.2025

Der Eurovision Song Contest 2026 steht vor einem möglichen Boykott, da mehrere Länder mit einem Rückzug drohen, falls Israel nicht ausgeschlossen wird.

Mehrere Länder, darunter Irland, Spanien und Slowenien, drohen mit einem Boykott des ESC 2026, sollte Israel teilnehmen dürfen.

Die Kritik richtet sich gegen Israels Umgang mit dem Gaza-Konflikt und mutmassliche Verstösse gegen die Pressefreiheit.

Die EBU steht unter Druck, eine Entscheidung zu treffen, hat aber Israels Teilnahme bisher bestätigt.

Noch lange hin, doch der Knatsch ist bereits da: Der ESC 2026 in der Wiener Stadthalle droht in eine Krise zu schlittern.

Nach JJs Sieg in Basel 2025 mit «Wasted Love» sorgen politische Spannungen für Unruhe – mehrere Länder wollen Israel ausschliessen und drohen mit Boykott.

Irland, Spanien und Slowenien, drei der traditionsreichsten Teilnehmerländer, haben ihre Bedenken geäussert. Sie erwägen, sich vom Contest zurückzuziehen, sollte Israel weiterhin teilnehmen dürfen. Diese Forderungen stellen die Europäische Rundfunkunion (EBU) vor eine schwierige Entscheidung.

Bereits zuvor hatte San Marino mit einem Boykott gedroht. Der irische Sender RTÉ hat klargestellt, dass Irland nicht teilnehmen wird, wenn Israel zugelassen bleibt. Die Gründe dafür sind die anhaltenden Konflikte im Gaza-Streifen und Vorwürfe gegen Israel, Journalisten anzugreifen und internationalen Reportern den Zugang zu verwehren.

Politische Reaktionen

Spaniens Kulturminister Ernest Urtasun hat angedeutet, dass auch Spanien einem Boykott beitreten könnte, falls Israel nicht ausgeschlossen wird. Er betonte, dass es «undenkbar» sei, an einem Wettbewerb teilzunehmen, der die international anerkannten Menschenrechtsverpflichtungen missachtet. Sloweniens Sender RTVSLO hat ebenfalls angekündigt, sich zurückzuziehen, sollte Israel teilnehmen.

Veranstalter unter Druck

Die EBU, die den ESC organisiert, steht unter wachsendem Druck. Bisher hat sie Israels Teilnahme bestätigt und sich nicht zu einem möglichen Ausschluss geäussert. Der israelische Sender KAN ist offizielles Mitglied der EBU und damit grundsätzlich teilnahmeberechtigt, unabhängig von politischen Entwicklungen.

Kritiker werfen der EBU Doppelmoral vor, da Russland nach dem Angriff auf die Ukraine ausgeschlossen wurde.

Diese Debatte könnte den ESC in Wien erheblich beeinflussen, sowohl politisch als auch organisatorisch, falls es tatsächlich zu einem Boykott mehrerer Länder kommt.

