  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mehrere Länder drohen mit Boykott Um Israels ESC-Teilnahme im Jahr 2026 tobt bereits jetzt ein Streit

ai-scrape

12.9.2025 - 19:39

Israel oder wir – Irland will ESC boykottieren

Israel oder wir – Irland will ESC boykottieren

STORY: Irland stellt seine Teilnahme am nächsten Eurovision Song Contest infrage – sollten Israel und sein Beitrag zugelassen werden. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk des Landes, RTE, erklärte, Irland werde 2026 nicht antreten, falls Israel teilnehmen darf. Eine Teilnahme sei angesichts des Gaza-Kriegs unvertretbar.  In den vergangenen Jahren gab es wiederholt Proteste gegen Israels Beteiligung am Wettbewerb, vor dem Hintergrund der anhaltenden Militärangriffe im Gazastreifen. Israel ist als langjähriges Mitglied der Europäischen Rundfunkunion, der EBU, grundsätzlich teilnahmeberechtigt. Die EBU teilte mit, sie verstehe die Sorgen angesichts des Konflikts im Nahen Osten. Man konsultiere derzeit alle Mitgliedssender, um den Umgang mit Teilnahmefragen und geopolitischen Spannungen rund um den Wettbewerb zu klären. Bis Mitte Dezember können Sender bestätigen, ob sie beim nächsten Contest in Wien dabei sind. Irland ist seit 1965 dabei und hält mit sieben Siegen den Rekord, gemeinsam mit Schweden.

12.09.2025

Der Eurovision Song Contest 2026 steht vor einem möglichen Boykott, da mehrere Länder mit einem Rückzug drohen, falls Israel nicht ausgeschlossen wird.

Carlotta Henggeler

12.09.2025, 19:39

12.09.2025, 19:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mehrere Länder, darunter Irland, Spanien und Slowenien, drohen mit einem Boykott des ESC 2026, sollte Israel teilnehmen dürfen.
  • Die Kritik richtet sich gegen Israels Umgang mit dem Gaza-Konflikt und mutmassliche Verstösse gegen die Pressefreiheit.
  • Die EBU steht unter Druck, eine Entscheidung zu treffen, hat aber Israels Teilnahme bisher bestätigt.
Mehr anzeigen

Noch lange hin, doch der Knatsch ist bereits da: Der ESC 2026 in der Wiener Stadthalle droht in eine Krise zu schlittern.

Nach JJs Sieg in Basel 2025 mit «Wasted Love» sorgen politische Spannungen für Unruhe – mehrere Länder wollen Israel ausschliessen und drohen mit Boykott.

Irland, Spanien und Slowenien, drei der traditionsreichsten Teilnehmerländer, haben ihre Bedenken geäussert. Sie erwägen, sich vom Contest zurückzuziehen, sollte Israel weiterhin teilnehmen dürfen. Diese Forderungen stellen die Europäische Rundfunkunion (EBU) vor eine schwierige Entscheidung.

Bereits zuvor hatte San Marino mit einem Boykott gedroht. Der irische Sender RTÉ hat klargestellt, dass Irland nicht teilnehmen wird, wenn Israel zugelassen bleibt. Die Gründe dafür sind die anhaltenden Konflikte im Gaza-Streifen und Vorwürfe gegen Israel, Journalisten anzugreifen und internationalen Reportern den Zugang zu verwehren.

Politische Reaktionen

Spaniens Kulturminister Ernest Urtasun hat angedeutet, dass auch Spanien einem Boykott beitreten könnte, falls Israel nicht ausgeschlossen wird. Er betonte, dass es «undenkbar» sei, an einem Wettbewerb teilzunehmen, der die international anerkannten Menschenrechtsverpflichtungen missachtet. Sloweniens Sender RTVSLO hat ebenfalls angekündigt, sich zurückzuziehen, sollte Israel teilnehmen.

Veranstalter unter Druck

Die EBU, die den ESC organisiert, steht unter wachsendem Druck. Bisher hat sie Israels Teilnahme bestätigt und sich nicht zu einem möglichen Ausschluss geäussert. Der israelische Sender KAN ist offizielles Mitglied der EBU und damit grundsätzlich teilnahmeberechtigt, unabhängig von politischen Entwicklungen.

Kritiker werfen der EBU Doppelmoral vor, da Russland nach dem Angriff auf die Ukraine ausgeschlossen wurde.

Diese Debatte könnte den ESC in Wien erheblich beeinflussen, sowohl politisch als auch organisatorisch, falls es tatsächlich zu einem Boykott mehrerer Länder kommt. 

Mehr Videos aus dem Ressort

Michael Patrick Kelly im Interview: Darum wollte ihn das Kloster nicht und schickte ihn auf Tour

Michael Patrick Kelly im Interview: Darum wollte ihn das Kloster nicht und schickte ihn auf Tour

Michael Patrick Kelly gilt als bodenständig. Im Interview mit blue News spricht der Sänger über seinen Erfolg und verrät, warum ihn die Mönche nicht im Kloster behalten wollten.

06.09.2025

Meistgelesen

«Ich habe 33 Stunden gebetet, dass es nicht einer von uns ist»
Russland frohlockt: «Jetzt muss Amerika auf die Seite der Guten kommen»
Jetzt reagiert die Nato auf Russlands Drohnenaktion +++ Russischer Vorstoss in Region Sumy laut Selenskyj gestoppt
Neue Details zeigen, wie akribisch Tyler Robinson das Kirk-Attentat vorbereitete
«Es wird wunderschön werden»: Trump spricht über neuen Ballsaal statt über Kirk

Mehr aus dem Ressort

TV-Comeback des Schlagerstars. Beatrice Egli kehrt mit grosser Primetime-Show zurück

TV-Comeback des SchlagerstarsBeatrice Egli kehrt mit grosser Primetime-Show zurück

ESC-Sänger auf Europa-Tour. Lucio Corsi: «Für die Schweizer Konzerte werde ich mir etwas Neues überlegen»

ESC-Sänger auf Europa-TourLucio Corsi: «Für die Schweizer Konzerte werde ich mir etwas Neues überlegen»

Mit 81 Jahren. Supertramp-Legende Rick Davies verliert den Kampf gegen Krebs

Mit 81 JahrenSupertramp-Legende Rick Davies verliert den Kampf gegen Krebs