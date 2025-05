Kommt sie oder kommt sie nicht? Die kanadische Sängerin Céline Dion. Martin Bureau/AFP/dpa

Kurz vor dem Eurovision Song Contest in Basel heizt Céline Dion die Gerüchteküche um eine Teilnahme von ihr an. Zudem wird ihr Name in internen Akten genannt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Céline Dion befeuert mit einem Instagram-Post über ihren ESC-Sieg 1988 Spekulationen um einen möglichen Auftritt beim Eurovision Song Contest in Basel.

Laut einem Medienbericht taucht ihr Name in den Drehbüchern der TV-Übertragungen auf.

Die Ungewissheit über ihre Teilnahme hängt auch mit ihrem Gesundheitszustand zusammen.

Die Gerüchte um einen möglichen ESC-Auftritt von Céline Dion in Basel halten sich hartnäckig. Die kanadische Sängerin hat kürzlich auf Instagram Fotos von ihrem Eurovision-Sieg 1988 veröffentlicht – und damit den Spekulationen weiter Auftrieb verliehen.

Zur Erinnerung: 1988 gewann der Superstar mit dem Lied «Ne Partez Pas Sans Moi» in Dublin den ESC für die Schweiz. Dieser Erfolg markierte den Beginn ihrer internationalen Karriere.

Jetzt wird bekannt: Laut Informationen von «Le Matin» ist Dions Name in den Drehbüchern für die TV-Übertragungen vermerkt. Am 13. Mai, während der ersten Halbfinalrunde, soll ein Tribut an sie stattfinden. Beim Finale am 17. Mai sind zwei Minuten für sie reserviert. Ob sie persönlich anwesend sein wird oder eine Videobotschaft sendet, bleibt unklar.

Die Ungewissheit über ihre Teilnahme könnte auch mit ihrer Gesundheit zusammenhängen. Céline Dion leidet an einer seltenen neurologischen Erkrankung, dem Stiff-Person-Syndrom, das sie 2023 zwang, ihre Welttournee abzusagen. Erst bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 trat sie wieder auf.

Moritz Stadler, Produzent der Show, erklärte kürzlich, dass Céline Dion und der ESC in der Schweiz untrennbar verbunden sind. Ob sie in Basel auftreten wird, bleibt ein Rätsel, das die Spannung um die Veranstaltung weiter steigert.

