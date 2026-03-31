  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zum 70-jährigen Jubiläum Eurovision Song Contest kommt nach Asien

SDA

31.3.2026 - 21:57

Die reguläre Ausgabe des Eurovision Song Contest findet im Mai in Wien statt. (Archivbild)
Die reguläre Ausgabe des Eurovision Song Contest findet im Mai in Wien statt. (Archivbild)
Bild: Georg Hochmuth/APA/dpa/Keystone

Das grösste TV-Musikevent der Welt erweitert seinen Horizont: Im November soll erstmals eine Asien-Edition des Eurovision Song Contest stattfinden. Erster Austragungsort ist Bangkok.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

31.03.2026, 21:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Eurovision Song Contest soll 2026 erstmals auch auf einem anderen Kontinent als Europa stattfinden.
  • Am 14. November soll die erste asiatische Ausgabe des Musikwettbewerbs in Thailands Hauptstadt Bangkok steigen.
  • Anlass ist laut den Organisatoren das 70. Jubiläum des ESC.
  • Die nächste reguläre Ausgabe findet im Mai in Wien statt.
Mehr anzeigen

Der Eurovision Song Contest (ESC) wird 2026 erstmals auch in einer Asien-Edition stattfinden. Thailands Hauptstadt Bangkok soll Austragungsort der ersten Ausgabe des Wettbewerbs werden, wie die Veranstalter mitteilten.

Sender aus zehn Ländern Asiens, darunter Thailand, Südkorea, Vietnam und die Philippinen, hätten ihre Teilnahme bereits bestätigt. Weitere sollen in den kommenden Monaten folgen. Das Finale des Eurovision Song Contest Asia ist für den 14. November geplant.

«Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des Eurovision Song Contest erscheint es besonders bedeutsam, dieses neue Kapitel mit Asien zu beginnen», sagte ESC-Direktor Martin Green laut Mitteilung. Es gehe darum, den Musikwettbewerb gemeinsam mit Asien weiterzuentwickeln.

ESC zum 70-jährigen Jubiläum in Wien

Der ESC in seiner Ursprungsversion wird in Österreich stattfinden. Das Land hat den Wettbewerb 2025 mit dem Countertenor JJ gewonnen. Vorab hat die Teilnahme Israels für Diskussionen gesorgt.

«Choke me». Verharmlost Rumäniens ESC-Song gefährliche Sexpraktiken?

«Choke me»Verharmlost Rumäniens ESC-Song gefährliche Sexpraktiken?

Am 70. Eurovision Song Contest nehmen insgesamt 35 Länder teil. Das Finale des ESC unter dem Motto «United by Music» findet am 16. Mai in Wien statt.

Der ESC ist das grösste Musikevent der Welt. Am TV verfolgten zuletzt rund 170 Millionen Zuschauer das Ereignis.

«Ich will gewinnen»: Das sagt Veronica Fusaro über ihren ESC-Song «Alice»

«Ich will gewinnen»: Das sagt Veronica Fusaro über ihren ESC-Song «Alice»

Veronica Fusaro vertritt 2026 die Schweiz am ESC in Wien. Die Thuner Sängerin tritt mit der poppigen Rockballade «Alice» an – und einer klaren Message: Der Song thematisiert Gewalt gegen Frauen.

11.03.2026

Mehr zum Thema

ESC-Song in aller Munde. Warum es noch nicht zu spät ist, sich Tickets für die Shows in Wien zu sichern

ESC-Song in aller MundeWarum es noch nicht zu spät ist, sich Tickets für die Shows in Wien zu sichern

«Song gab es schon Mal». Sarah Engels' Sieg beim deutschen ESC-Vorentscheid empört Fans

«Song gab es schon Mal»Sarah Engels' Sieg beim deutschen ESC-Vorentscheid empört Fans

Blick in die Geschichtsbücher. So wurde der ESC zur grössten Musikshow der Welt

Blick in die GeschichtsbücherSo wurde der ESC zur grössten Musikshow der Welt

Meistgelesen

Glückt Bosnien oder Italien in der Verlängerung der K.o.-Schlag?
Gericht stoppt Bau von Ballsaal am Weissen Haus +++ Thron samt Toilette: Trump-kritische Kunst in Washington
Trump wettert gegen Frankreich +++ Hegseth: «Verhandeln mit Bomben»
In diesem Land leben die meisten Auslandschweizer
Die Türken fahren an die WM und brechen kosovarische Herzen