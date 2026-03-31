Die reguläre Ausgabe des Eurovision Song Contest findet im Mai in Wien statt. (Archivbild) Bild: Georg Hochmuth/APA/dpa/Keystone

Das grösste TV-Musikevent der Welt erweitert seinen Horizont: Im November soll erstmals eine Asien-Edition des Eurovision Song Contest stattfinden. Erster Austragungsort ist Bangkok.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Eurovision Song Contest soll 2026 erstmals auch auf einem anderen Kontinent als Europa stattfinden.

Am 14. November soll die erste asiatische Ausgabe des Musikwettbewerbs in Thailands Hauptstadt Bangkok steigen.

Anlass ist laut den Organisatoren das 70. Jubiläum des ESC.

Die nächste reguläre Ausgabe findet im Mai in Wien statt. Mehr anzeigen

Der Eurovision Song Contest (ESC) wird 2026 erstmals auch in einer Asien-Edition stattfinden. Thailands Hauptstadt Bangkok soll Austragungsort der ersten Ausgabe des Wettbewerbs werden, wie die Veranstalter mitteilten.

Sender aus zehn Ländern Asiens, darunter Thailand, Südkorea, Vietnam und die Philippinen, hätten ihre Teilnahme bereits bestätigt. Weitere sollen in den kommenden Monaten folgen. Das Finale des Eurovision Song Contest Asia ist für den 14. November geplant.

«Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des Eurovision Song Contest erscheint es besonders bedeutsam, dieses neue Kapitel mit Asien zu beginnen», sagte ESC-Direktor Martin Green laut Mitteilung. Es gehe darum, den Musikwettbewerb gemeinsam mit Asien weiterzuentwickeln.

ESC zum 70-jährigen Jubiläum in Wien

Der ESC in seiner Ursprungsversion wird in Österreich stattfinden. Das Land hat den Wettbewerb 2025 mit dem Countertenor JJ gewonnen. Vorab hat die Teilnahme Israels für Diskussionen gesorgt.

Am 70. Eurovision Song Contest nehmen insgesamt 35 Länder teil. Das Finale des ESC unter dem Motto «United by Music» findet am 16. Mai in Wien statt.

Der ESC ist das grösste Musikevent der Welt. Am TV verfolgten zuletzt rund 170 Millionen Zuschauer das Ereignis.