Der Eurovision Song Contest (ESC) wird 2026 erstmals auch in einer Asien-Edition stattfinden. Thailands Hauptstadt Bangkok soll Austragungsort der ersten Ausgabe des Wettbewerbs werden, wie die Veranstalter mitteilten.
Sender aus zehn Ländern Asiens, darunter Thailand, Südkorea, Vietnam und die Philippinen, hätten ihre Teilnahme bereits bestätigt. Weitere sollen in den kommenden Monaten folgen. Das Finale des Eurovision Song Contest Asia ist für den 14. November geplant.
«Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des Eurovision Song Contest erscheint es besonders bedeutsam, dieses neue Kapitel mit Asien zu beginnen», sagte ESC-Direktor Martin Green laut Mitteilung. Es gehe darum, den Musikwettbewerb gemeinsam mit Asien weiterzuentwickeln.
ESC zum 70-jährigen Jubiläum in Wien
Der ESC in seiner Ursprungsversion wird in Österreich stattfinden. Das Land hat den Wettbewerb 2025 mit dem Countertenor JJ gewonnen. Vorab hat die Teilnahme Israels für Diskussionen gesorgt.