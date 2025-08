Schlagersänger Hein Simons, der als Kinderstar unter dem Namen Heintje berühmt wurde, leidet an massiven Hörproblemen. Bild: Matthias Wehnert/dpa

Schlagersänger Hein Simons, besser bekannt als Kinderstar Heintje, hat grosse gesundheitliche Probleme. «Mein Gehör bereitet mir Sorgen», offenbart der 69-Jährige in einem Interview.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der holländische Schlagersänger Hein Simons, der in den 1960er Jahren unter dem Namen Heintje als Kinderstar weltweit berühmt wurde, hat gesundheitliche Probleme.

Der 69-Jährige leidet an massiven Hörproblemen, die seine Zukunft als Sänger bedrohen.

«Mein Gehör bereitet mir grosse Sorgen», so Simons in einem Interview. Mehr anzeigen

In den 1960er Jahren sang sich Hein Simons unter dem Namen Heintje mit seiner Stimme in die Herzen der Musikfans. Sein grösster Erfolg war das Lied «Mama, du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen».

Mit seiner glockenhellen Stimme begeisterte der heute 69-jährige Niederländer Fans auf der halben Welt.

Sogar Elvis Presley wollte mit Heintje auf der Bühne stehen. Der King of Rock’n'Roll höchstpersönlich lud ihn nach Las Vegas ein. Doch der Kinderstar lehnte ab – aus Zeitgründen.

Kurz darauf kam die Pubertät und die Stimme des Kinderstars veränderte sich. In der Folge kehrte er dem Showgeschäft längere Zeit den Rücken zu.

Simons: «Mein Gehör bereitet mir grosse Sorgen»

Nach einer längeren Pause war Hein Simons als Sänger unter seinem bürgerlichen Namen wieder in Musiksendungen im TV sehen. Seither hat er sich einen Namen als Schlagersänger gemacht.

Im Interview mit der deutschen Zeitung «Welt am Sonntag» offenbarte Heins, der in wenigen Tagen 70 Jahre alt wird, dass er mit immer grösseren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen habe.

Der Sänger leidet laut eigenen Angaben an massiven Hörproblemen, die seine Zukunft als Musiker bedrohen. «Mein Gehör bereitet mir grosse Sorgen.»

Und weiter: «Ich kämpfe mit mir, doch wenn sich das nicht bessert, werde ich viel früher, als es mir lieb ist, sagen: ‹Tschüss, das war es›.»

Hein Simons will 100 Jahre alt werden

Die Hörprobleme sind nicht das einzige gesundheitliche Probleme, denen sich Hein Simons stellen muss. Den vor zwei Jahren diagnostizierten Hautkrebs habe er jedoch «gut unter Kontrolle.»

«Erst vor wenigen Tagen war ich wieder beim Arzt, um etwas herausschneiden zu lassen», so Simons in der «Welt am Sonntag». Zudem muss der Sänger nach einer Lungenembolie täglich Blutverdünner zu sich nehmen.

Trotz aller gesundheitlichen Rückschläge will sich der Ex-Kinderstar nicht unterkriegen lassen. Heins will sehr alt werden. «Wenn es geht 100. Allerdings möchte ich dann auch noch vieles selbst machen und bestimmen. Wenn das nicht gegeben ist, sterbe ich auch mit 99.»

