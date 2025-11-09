Die Fantastischen Vier steigen ein letztes Mal in den Tourbus: Unter dem Motto «Der letzte Bus» will das legendäre Hip-Hop-Quartett in den kommenden 18 Monaten auf grosse Abschiedstour gehen. Wie Michi Beck der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart sagte, sollen dabei möglichst alle Orte besucht werden, an denen die Band schon einmal aufgetreten ist.
«Es ist ein seltsames Gefühl zu wissen, dass dies die letzte Tour dieser Art sein wird», erklärte der 57-jährige Beck am Rande eines Auftritts in Stuttgart.
Michi Beck: «Wann unser endgültig letztes Konzert stattfinden wird, ist noch unklar»
Beck betonte jedoch, dass es sich zunächst nur um das Ende gemeinsamer Tourneen handelt. Ob und wann die Band wieder für einzelne Konzerte oder ein neues Album zusammenkommt, bleibt offen. «Wann unser endgültig letztes Konzert stattfinden wird, ist noch unklar», fügte Beck hinzu.
Über acht Millionen verkaufte Tonträger, elf Studioalben, sieben Live-Alben und mehr als 1'000 Konzerte: Die Fantastischen Vier zählen zu den grossen Pionieren des deutschen Rap. Zuletzt brachten die Stuttgarter Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon ihr elftes Studioalbum «Long Player» heraus.
