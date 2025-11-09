  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Abschied auf Raten Die Fantastischen Vier kündigen finale Tournee an – dann sind sie weg

ai-scrape

9.11.2025 - 07:42

Unter dem Titel «Der letzte Bus» wollen Fanta4 mindestens 18 Monate unterwegs sein. (Archiv)
Unter dem Titel «Der letzte Bus» wollen Fanta4 mindestens 18 Monate unterwegs sein. (Archiv)
Uli Deck/dpa

Die Fantastischen Vier planen eine letzte Tournee, doch wann das endgültige Abschiedskonzert stattfinden wird, ist unklar.

Carlotta Henggeler

09.11.2025, 07:42

09.11.2025, 08:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Fantastischen Vier kündigen unter dem Motto «Der letzte Bus» eine grosse Abschiedstournee in den nächsten 18 Monaten an.
  • Die Tour soll zahlreiche frühere Auftrittsorte einschliessen, doch ein finales Abschlusskonzert ist bislang nicht festgelegt.
  • Die Band beendet vorerst nur gemeinsame Tourneen. Eine Rückkehr für einzelne Auftritte oder neue Musik ist nicht ausgeschlossen.
Mehr anzeigen

Die Fantastischen Vier steigen ein letztes Mal in den Tourbus: Unter dem Motto «Der letzte Bus» will das legendäre Hip-Hop-Quartett in den kommenden 18 Monaten auf grosse Abschiedstour gehen. Wie Michi Beck der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart sagte, sollen dabei möglichst alle Orte besucht werden, an denen die Band schon einmal aufgetreten ist.

«Es ist ein seltsames Gefühl zu wissen, dass dies die letzte Tour dieser Art sein wird», erklärte der 57-jährige Beck am Rande eines Auftritts in Stuttgart.

Michi Beck: «Wann unser endgültig letztes Konzert stattfinden wird, ist noch unklar»

Beck betonte jedoch, dass es sich zunächst nur um das Ende gemeinsamer Tourneen handelt. Ob und wann die Band wieder für einzelne Konzerte oder ein neues Album zusammenkommt, bleibt offen. «Wann unser endgültig letztes Konzert stattfinden wird, ist noch unklar», fügte Beck hinzu.

Über acht Millionen verkaufte Tonträger, elf Studioalben, sieben Live-Alben und mehr als 1'000 Konzerte: Die Fantastischen Vier zählen zu den grossen Pionieren des deutschen Rap. Zuletzt brachten die Stuttgarter Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon ihr elftes Studioalbum «Long Player» heraus.

Mehr Videos aus dem Ressort

Dreimal im Hallenstadion/Trauffer: «Ich habe keine Ahnung, was wir verdienen»

Dreimal im Hallenstadion/Trauffer: «Ich habe keine Ahnung, was wir verdienen»

Das Hallenstadion in Zürich steht dieses Wochenende im Zeichen von Trauffer: Der Berner Volksmusiker tritt gleich dreimal auf. blue News hat den erfolgreichen Sänger vor seinen Shows Backstage getroffen.

08.11.2025

Meistgelesen

SNL nimmt Trump aufs Korn +++ So umgarnen Schweizer Delegationen den US-Präsidenten
Riesenwellen ziehen Touristen auf spanischer Ferieninsel ins Meer
Stadler Rail prüft Rekurs gegen SBB-Auftrag an Siemens
Jacke verfängt sich in Zapfwelle – Traktor tötet 57-Jährigen
Was geschah auf der Epstein-Ranch in New Mexiko?

Mehr zum Thema

Notfall bei Thomas D.. Auftritt von Die Fantastischen Vier abgesagt

Notfall bei Thomas D.Auftritt von Die Fantastischen Vier abgesagt

Mehr aus dem Ressort

Dreimal im Hallenstadion. Trauffer: «Ich habe keine Ahnung, was wir verdienen»

Dreimal im HallenstadionTrauffer: «Ich habe keine Ahnung, was wir verdienen»

«Babo» sorgt für Novum. Kurioser Rekord für Reinhard Mey dank Haftbefehl-Doku

«Babo» sorgt für NovumKurioser Rekord für Reinhard Mey dank Haftbefehl-Doku

Letzte Reise. US-Rockband Journey nach 50 Jahren auf Abschiedstour

Letzte ReiseUS-Rockband Journey nach 50 Jahren auf Abschiedstour