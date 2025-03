Openair Gampel Line up 2025 Blümchen sorgt mit ihrem 90er-Eurodance für eine ordentliche Portion Retro-Party. Bild: © Anelia Janeva Photography Auch Hip-Hop- Fans können sich freuen: Gzuz von der 187 Strassenbande sorgt mit harten Beats und kompromisslosen Texten für Abriss. Bild: zVg Levin Liam pendelt mit emotionalem Indie-Hip-Hop zwischen Melancholie und Ekstase. Bild: zVg Im Mittelpunkt stehen die deutschen Hip-Hop-Legenden Die Fantastischen Vier, die mit Klassikern wie «Die da!?!» oder «Troy» eine Show voller Nostalgie und Energie versprechen. Bild: zVg Joya Marleen repräsentiert die nächste Generation talentierter Songwriter und Performer. Bild: zVg Openair Gampel Line up 2025 Blümchen sorgt mit ihrem 90er-Eurodance für eine ordentliche Portion Retro-Party. Bild: © Anelia Janeva Photography Auch Hip-Hop- Fans können sich freuen: Gzuz von der 187 Strassenbande sorgt mit harten Beats und kompromisslosen Texten für Abriss. Bild: zVg Levin Liam pendelt mit emotionalem Indie-Hip-Hop zwischen Melancholie und Ekstase. Bild: zVg Im Mittelpunkt stehen die deutschen Hip-Hop-Legenden Die Fantastischen Vier, die mit Klassikern wie «Die da!?!» oder «Troy» eine Show voller Nostalgie und Energie versprechen. Bild: zVg Joya Marleen repräsentiert die nächste Generation talentierter Songwriter und Performer. Bild: zVg

Das Openair Gampel gibt weitere Acts bekannt. Die Veranstalter setzen 2025 auf musikalische Vielfalt und auf noch mehr Party: Nebst den Die Fantastischen Vier steht der legendäre 90s Star Blümchen und Gzuz von der 187 Strassenbande auf der Bühne.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Openair Gampel findet vom 14. bis zum 17. August 2025 in Gampel-Bratsch statt und lockt jährlich rund 100'000 Besucher*innen an.

Mit dabei sind Acts wie Die Fantastischen Vier, Papa Roach und viele mehr. Auch Schweizer Musiker*innen heizen ein.

Erstmals wird die Partyzone bereits am Mittwoch exklusiv für Plus- und Premium-Gäste geöffnet.

Tickets sind ab sofort erhältlich. Mehr anzeigen

Das Openair Gampel macht auch dieses Jahr das verschlafene Örtchen im Wallis zur Party-Hauptstadt der Schweiz – zumindest für ein Wochenende. In diesem Jahr soll die Party noch wilder und fetter werden, versprechen die Veranstalter.

Vom 14. bis 17. August treten im Wallis Künstler*innen aus unterschiedlichen Genres auf – von internationalen Pop- und Rockstars bis zu Newcomern aus der Schweiz. Rund 100'000 Menschen besuchen jährlich das Openair Gampel.

Mit den Die Fantastischen Vier steht ein Klassiker der deutschen Hip-Hop-Szenen auf dem Line-up des Walliser Musikfestivals. Weitere bekannte Acts sind Papa Roach aus den USA, Kontra K, Feine Sahne Fischfilet, FiNCH und 01099.

Lust auf Festivalfeeling? blue News ist am Festival dabei und bringt dir das Festivalfeeling und alle News hier und auf Social Media in deine Timeline. blue Zoom zeigt dir ausgewählte Konzerte. blue Music/ Timo Haucke

Neu im Programm sind unter anderen auch die britische Pop-Ikone Natasha Bedingfield, die deutsche Rap-Grösse Gzuz mit seinen harten Beats und kompromisslosen Texten, die 90er-Ikone Blümchen und der angesagte Indie-Künstler Levin Liam.

Auch aus der Schweizer Musikszene sind mehrere Acts vertreten, darunter Fäaschtbänkler, Dodo, Naomi Lareine, Joya Marleen, Veronica Fusaro und Nickless.

Zum ersten Mal beginnt «Iischi Party» für Festivalfans mit dem Plus- und Premium-Pass schon am Mittwoch. In der Partyzone sorgen Acts und DJs für den perfekten Start in die vier Festivaltage.

Das komplette Line-up und alle Infos zum Vorverkauf und gibt es auf der Website des Festivals.

Mehr aus dem Ressort