Florian Silbereisen ist «schon lange» Single

Sind Beatrice Egli und Florian Silbereisen ein Liebespaar? Kaum ein Beziehungsstatus im Showbusiness wurde in den letzten Jahren so oft heiss diskutiert. Nun verriet eine TV-Moderatorin, was Sache ist.

Seit sich Helene Fischer und Florian Silbereisen im Dezember 2018 getrennt haben, gibt der Beziehungsstatus des 43-jährigen Entertainers immer wieder Anlass zu Diskussionen unter seinen Fans.

Regelmässig wird etwa darüber gerätselt, ob es möglicherweise zwischen Beatrice Egli und Florian Silbereisen gefunkt haben könnte.

Der Grund: Das Dupo zeigte sich immer wieder sehr vertraut auf der Bühne, weiss der «Südkurier».

Bause zu Silbereisen: «Du suchst ja auch schon lange»

Den Gerüchten um seine Person kann Schlagerstar Silbereisen durchaus etwas abgewinnen, wie er einmal im Interview mit der Deutschen Presseagentur (dpa) sagte: «Dann weiss man zumindest, dass ein Interesse an einem besteht.»

Doch nun scheint es Klarheit darüber zu geben, wie der aktuelle Liebesstatus von Silbereisen ist. Beim letzten Schlagerboom-Konzert in der Westfalenhalle in Dortmund verriet nämlich Inka Bause, die Moderatorin von «Bauer sucht Frau», den Beziehungsstatus des Gastgebers.

Während eines Interviews mit Bause auf der Bühne sagte Silbereisen, dass sich beim nächsten Schlagerboom auch Singles für ein Live-Date in der Show bewerben können. «Lothar Matthäus ist leider nicht mehr erlaubt», bemerkte der Moderator scherzend.

Auf diese Vorlage wollte oder konnte sich Inka Bause einen Kommentar nicht verkneifen: «Du suchst ja auch schon lange», offenbarte sie den 12'000 Zuschauer*innen in der Westfalenhalle.

