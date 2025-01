Schlagerstar Florian Silbereisen landet im falschen Land

Florian Silbereisen mit Beatrice Egli auf der TV-Bühne. Der Schlagerstar und Entertainer gönnt sich eine Pause. dpa

Florian Silbereisen zieht sich vorübergehend aus dem Rampenlicht zurück, bleibt jedoch aktiv mit neuen Projekten. Eine geplante Reise nach Südamerika nimmt eine überraschende Wendung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Entertainer Florian Silbereisen legt eine Pause von der Bühne ein, bleibt jedoch mit neuen Projekten wie seiner Rolle auf dem ZDF-«Traumschiff» aktiv.

Eine geplante Reise nach Costa Rica nahm eine unerwartete Wendung, da ein annullierter Flug ihn vorerst nach Kanada führte.

Trotz des Reisechaos bleibt Silbereisen gelassen und humorvoll, während seine Fans gespannt auf die neuen «Traumschiff»-Folgen warten. Mehr anzeigen

Schlagerstar Florian Silbereisen hat sich entschieden, eine Pause von der grossen Showbühne einzulegen.

Doch anstatt sich zurückzulehnen, widmet sich der 43-jährige Entertainer und Moderator neuen Herausforderungen.

Am 11. Januar 2025 verabschiedete er sich mit den «Schlagerchampions» von seinem Publikum, wo er zahlreiche Stars der Musikszene, darunter Maite Kelly und Roland Kaiser, begrüsste.

Trotz der geplanten Auszeit bleibt Silbereisen aktiv. Neben der Zeit, die er mit seiner Familie verbringen möchte, übernimmt er erneut die Rolle des Kapitäns Max Parger auf dem ZDF-«Traumschiff». Seine Fans konnten bereits über Weihnachten und Silvester neue Abenteuer auf See verfolgen.

Kanadas statt Costa Rica

Ursprünglich sollte seine nächste Reise ihn nach Südamerika führen. Doch die Anreise verlief anders als geplant. Am 17. Januar 2025 teilte Silbereisen auf Instagram mit, dass er statt in Costa Rica plötzlich in Kanada gelandet sei.

Der Grund? Ein annullierter Flug führte zu dieser unerwarteten Zwischenstation, berichtet «express.de». Silbereisen kommentierte humorvoll: «Wenn dein Flug annulliert wurde und es anstatt nach Costa Rica erstmal nach Kanada geht...»

Trotz der unerwarteten Wendung bleibt Silbereisen gelassen. «Irgendwie werde ich schon nach Costa Rica kommen – ich bleibe entspannt!», schrieb er weiter und fügte ein lachendes Smiley hinzu. «Das Abenteuer Traumschiff hat im wahrsten Sinne des Wortes auf jeden Fall jetzt schon begonnen.»

Seine Follower drücken ihm die Daumen, dass er rechtzeitig zu den Dreharbeiten an Bord ist.

Die Vorfreude auf die neuen Folgen ist gross. Eine Userin äusserte sogar einen besonderen Wunsch an Kapitän Silbereisen: «Kannst du bitte noch dafür sorgen, dass Hanna und Martin endlich zusammen kommen? Danke.»

