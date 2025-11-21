Francine Jordi spricht über ihren «Missen»-Titel und das Verliebtsein ins Leben Schlagersängerin Francine Jordi zu Besuch bei Vania Spescha im «On the Rocks». Die Künstlerin über ihren Titel als schönste Schweizer aller Zeiten und ihr Verliebtsein ins Leben. 20.11.2025

Schlagersängerin Francine Jordi erzählt im «On the Rocks»-Talk, was ihr die Auszeichnung zur «schönsten Schweizerin aller Zeiten» bedeutet und warum sie dauerverliebt ist.

Francine Jordi spricht über ihre «Advent der Gefühle»-Tour , die sie durch die Schweiz, Österreich und Deutschland führt.

Der Verlust ihres Hundes Theo prägte das Jahr 2025 stark, nun begleitet sie Hund Liseli durchs Leben.

Die Auszeichnung zur «schönsten Schweizerin aller Zeiten» freut sie zwar, wichtiger ist ihr aber die Liebe zum Leben und ihre positive Ausstrahlung. Mehr anzeigen

Francine Jordi blüht in der besinnlichen Vorweihnachtszeit regelrecht auf. Denn die Schlagersängerin bezeichnet sich als Weihnachtsfan.

Allerdings habe sie dieses Jahr etwas länger gebraucht, um in festliche Stimmung zu kommen, denn der wunderschöne Herbst 2025 habe sie «noch festgehalten.» Trotzdem strahlt die 48-Jährige wie eine Christbaumkugel.

Die Adventszeit bedeutet für Francine Jordi nicht nur Tannenduft und Guetzli, sondern auch Hochsaison auf der Bühne. Sie tourt durch Deutschland, Österreich und die Schweiz – mit Weihnachtskonzerten, die ihr besonders am Herzen liegen.

Jordi: «Es sind die emotionalsten Auftritte im Jahr.» Man berühre die Menschen mit Erinnerungen und Kindheitsmomenten – das sei ein Geschenk für sie.

Doch trotz vollem Kalender ist für sie klar: An Weihnachten selbst steht alles still. Die Feiertage sind reserviert für die Familie – inklusive traditionellem Kartoffelsalat und dem klassischen «Sissi»-Film-Marathon.

Bedingungslose Liebe von Hund Theo

2025 war ein schwieriges Jahr für Jordi, ihr Vierbeiner Theo ist im Oktober gestorben. Jordi: «Er hat mich fast 15 Jahre durchs Leben begleitet, das war eine enge Freundschaft. Ein Hund gibt dir bedingungslose Liebe. Das können wir Menschen nicht.»

Für Jordi war es wichtig, in Frieden von ihrem geliebten Vierbeiner Abschied nehmen zu können. Sie sei voller Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit. Jetzt ist ein neuer Fell-Schatz da, Maltipoo Liseli begleitet sie neu durchs Leben.

Francine Jordi: «Ich bin verliebt ins Leben»

2025 wurde Francine Jordi vom «Glückspost»-Magazin zur «schönsten Schweizerin aller Zeiten» gekürt.

Jordi freut sich über die Auszeichnung, da sie diese auch dank ihrer Ausstrahlung und positiven Art wohl erhalten hat.

Trotzdem relativiert sie: «Die schönste Schweizerin aller Zeiten zu sein, wenn es rein auf die Schönheit bezogen wäre, bedeutet mir das nicht so viel.» Der Preis geht dabei weit über den reinen Schönheitsaspekt hinaus – er ehrt auch die geleisteten Projekte und die Persönlichkeit dahinter.

Francine Jordi über schwierige Zeiten Im «On the Rocks» erzählt Schlagersängerin Francine Jordi, wie sie nach schwierigen Zeiten ihre Positivität nicht verloren hat. 20.11.2025

Wenn es nicht die besondere Auszeichnung ist, die sie strahlen lässt, ist es vielleicht ein neuer Schatz – das will ‹On the Rocks›-Host Vania Spescha wissen.

Francine Jordi gibt sich bedeckt und meint: «Ich bin immer verliebt, ins Leben, in alles, ich bin ständig verliebt.»

Eine bemerkenswerte Einstellung hat Francine Jordi im Leben schon schwierige Zeiten durchstehen müssen. Im Mai 2017 wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert – mit 41 Jahren. Ihr Song «Wunder» handelt auch von den Tiefen des Lebens. Jordi darüber: «Die Menschen streben immer nach dem Glück. Aber wirklich etwas über das Leben lernen, das passiert, wenn es uns schlecht geht.»

Sie hat gelernt, das Schöne und Positive im Leben zu erkennen und sich selbst aus schwierigen Situationen zurück ins Gleichgewicht zu bringen.

Was Francine Jordi mit Sängerin Stefanie Heinzmann verbindet, das erfährst du im «On the Rock»-Talk.

Die komplette «On the Rocks»-Sendung mit Francine Jordi kannst du dir hier ansehen: