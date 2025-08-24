  1. Privatkunden
Schweizer Schlagerstar Francine Jordi gesteht im TV über ihre Finanzen: «Ich habe keine Ahnung»

Carlotta Henggeler

24.8.2025

Francine Jordi trat in der TV-Show «Immer wieder sonntags» auf. 
Francine Jordi trat in der TV-Show «Immer wieder sonntags» auf. 
Screenshot ARD

Diesen Auftritt bei «Immer wieder sonntags» wird die Schweizer Schlagersängerin Francine Jordi nicht mehr so schnell vergessen. In der TV-Liveshow gestand sie, keinen Überblick über ihre Finanzen zu haben.

Carlotta Henggeler

24.08.2025, 17:57

24.08.2025, 18:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Francine Jordi sorgte bei «Immer wieder sonntags» für Aufsehen, als Kinder-Reporter sie nach dem Kontostand fragten und sie gestand: «Ich habe keine Ahnung.»
  • Die Sängerin erklärte, ihre Schwester kümmere sich um ihre Finanzen, sie wisse nicht einmal, wie viele Konten sie habe.
  • Jordi betonte, dass sie sich lieber auf ihre Arbeit konzentriere – bislang habe sie dadurch immer genügend Geld zur Verfügung gehabt.
Mehr anzeigen

Schlagersängerin Francine Jordi ist in letzter Zeit nur selten in TV-Shows oder bei Veranstaltungen zu sehen – ihren Auftritt bei «Immer wieder sonntags» wird sie jedoch garantiert nicht vergessen.

Wie in jeder Ausgabe der Sonntagsshow stellte sich auch diesmal ein Promi-Gast den neugierigen Fragen der Kinder-Reporter. Dieses Mal war es Francine Jordi, die von zwei Mädchen im Publikum direkt gefragt wurde, wie viel Geld sie auf ihrem Bankkonto habe, berichtet «bunte.de».

Eine Frage, die Francine Jordi überrumpelte: «Ich habe keine Ahnung», erklärte Jordi und lächelte die Situation weg. 

Doch damit war das Thema für die Kinder-Reporterinnen nicht abgehakt. Sie wollten es genau wissen: «So 10'000?». Francine Jordi konterte: «Ja, 10'000 kriege ich hin.» 

Jordi: «Ich weiss nicht mal, wie viele Konten ich habe»

Auch später in der Sendung drehte sich das Gespräch wieder um die Geldfrage. Sängerin und Moderatorin Uta Bresan doppelte nach. 

Francine Jordi gestand: «Das macht alles meine Schwester, ich sag's euch. Ich weiss nicht mal, wie viele Konten ich habe.»

Ex-Frau übernimmt. TV-Star Stefan Mross moderiert seine Sendung nicht – der Grund ist tragisch

Ex-Frau übernimmtTV-Star Stefan Mross moderiert seine Sendung nicht – der Grund ist tragisch

Sie habe einfach Spass an ihrem Job – «und bisher hat sie mir immer so viel Geld zur Verfügung gestellt, dass ich durchkam», ergänzte die 48-Jährige. 

Zum Auftakt der Show richtete Stefanie Hertel emotionale Worte an ihren Ex-Mann Stefan Mross, der aufgrund eines Trauerfalls nicht teilnehmen konnte.

Mehr Videos aus dem Ressort

LÄSSER – mit Francine Jordi

LÄSSER – mit Francine Jordi

Seit 25 Jahren steht Francine Jordi auf der Bühne. Bei «Lässer - die Talkshow» spricht der Schlagerstar über die Höhen und Tiefen in ihrer Karriere und erzählt, warum sie keinen Partner braucht, um glücklich zu sein.

20.10.2023

